UW Tacoma Class of 2023

UW TACOMA

COMMENCEMENT 2023

Degrees awarded on completion of all graduation requirements. Listing in this program does not indicate that all requirements have been met.

‡ Double degree earned.

? National Society for Leadership & Success – Sigma Alpha Pi

SCHOOL OF EDUCATION

Doctorate in Educational Leadership (EdD)

E. R. Ãlvarez

Cesar Aristides Bernal Beers Jr.

Kimberly Booker

Hermenia Laura Butler

Kylie Terese Danielson

DeAnn Marie Dillon ?

Elizabeth Flanagan

Nora A. Flemming de Sandoval

Ramona Ann Halcomb

Deborah M. Hales ?

Brendan J. Hanley

Pastora D. Hernandez Barbee

Eileen Graciela Jimenez

Justina Suzanne Johnson

Jamalia Katherine Jones

Merisa K. Jones

Angela K. Leung

Amy Maharaj

Ada Marie McDaniel ?

Alicia C. Mendez

Darius Bernard Mensah

Anne Elise Pocklington

Julien Alexander Pollard

Alison O. Pugh

Joannie Marie Suina

Jennifer Megan Vasilez ?

Kenderick O’Bryant Wilson

Ronee K. Wopsock Pawwinnee

Master of Education

Dana Aguirre

David Beck

Ciarra Nicole Bernhoft

Caroline Brandau

Megan Raye Kincaid Bryant

Kala Marie Conway

Samantha Marie Cunningham

Jacob Edwards

Megan Deanne Frank

Justine Camille Ann

Gagnon-Bailey

Jamie Lee Garriepy

Arlee Hall

Clairissa Elizabeth Hayes

Jayme Elizabeth Jakubek

Chelsea M. Jensen

Ian John Johnson

Alisa Nami Kahle

Briana Isabel Kielmeyer

Amber Lynne Kiesel

Katherine Vanessa Kolody ?

Nigel W. B. Lawrence

Edwin Rosario Liam

Martin Edward-Alexander Lund

Haley Marie Mack

Ceara McDonnell ?

Adam David McKee

Brianne Minga

Karla Itzel Ortiz Diaz

Andrew M. Paquin

Elizabeth Reite

Caroline Rosevear

Dalen Cade Rushing

Peter Andrew Rustemeyer ?

Alysa Marie Schafer-Garcia

Wendy C. Shoot

Meaghan Solenberger

Tevon Anthony Stephens-Brown

SCHOOL OF ENGINEERING &

TECHNOLOGY

? Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines

Doctorate in Computer Science & Systems (PhD)

Adel Abdelsabour Ahmad Aly

Abdulrahman M. Salama

MS, Computer Science & Systems

Ayushi Ameta

Supraja Amrutha

Bhagyashree Aras

Mayuree Binjolkar

Zhifei Cheng

Manoj Karthik Chinniah

Mahmoud Ali Mohamed

Mohamed Elkamhawy

Donovan Eugene Farar

Bryce Nobutoshi Fukuda

Dev Niketan Gandhi

Rakshana Gopalakrishnan

Viktoriya Grishkina

Anmin Huang

Yuan Huang

Tomasio Kao

Dhruvi Kaswala

Nischal Khadka

Parshva Kumashbhai Kotak

Wenqian Li

Xiaojie Li

Xiangwen Lin

Nikhil Mahendran

Ashwin Meena Meiyappan

Di Mo

Ryan Cole Moe

Richard C. Morrow Jr.

Alekhya Palle

Sri Vibhu Paruchuri

Minzhi Qu

Sankalp Singh Rathore

Shishir Reddy

Kevin Gil Maningding Romero

Robert George Schmitz III

Raj Senthil Kumar ?

Pritpal Singh

Nicholas Solovyev

Srishty

Jeffrey Stockman

Prathyush Bharadwaj Vuppala

Baiqiang Wang

Tsung-Jui Wang

Yan Wang

Yanliu Wang

Zhengyang Wang

Zihe Xiao

Yifan Xie

Nazim Zerrouki ?

Ruigeng Zhang

Siyu Zhang

Yanru Zhao

Zening Zhao

Deyang Zhong

Deyi Zhou

Ziyuan Zhou

MS, Electrical & Computer Engineering

Oscar Andre Alvarez Esquivel

Saahil Athrij

Angela C. Farin

Michael David Hockman

Mohammad Wasil Nasry

Jabir Mohammad Patel

BA, Computer Science & Systems

Evan James Chard

Jonathan Cho

Kurtis Copeland

Bronson Costa

Chase Patrick Dolan

Ka Kit Fong

Masse Gashay

Miles Hyun Hairston

Anteh Hsu

Roman Kier Judge

Bryan Lam

Nancy Mac

Nathameion Lamarr Montgomery?

Brhan Newete

Diana Nguyen

Justin T. Noel ?

Nicholas Michael Orr ?

Hanad Pellissier

Jared Aaron Pines

Aakash Sajeev ?

Elijah Anthony Seenandan

Anastasia Vilenius

Katherine Elizabeth Weinhold

Jordan Olivia Williams

Alexis Ranee Zakrzewski

BS, Computer Engineering

Evan Adams

Kadin Emmanuel Brooks

Richard Xiang Chou

Evan P. Cross

Harry Gill

Taylor Has ?

Zac Inman

Jane Kennerly

Abdelkader Djilali Khafif

Ivaylo Danailov Kozhuharov

Adrian I. Martinez

Alexander McCormick

Jisu Park

Zachary Robert Pratt

Ketan Bipin Velji Ramani

BS, Computer Science & Systems

? Computer Science and Systems Honors

Hussein Abdinur ?

Abdirizak Abuubakar Ali

Elijah Amian

Roman Alekseyevich Antipov

Anthony Tyrone Archie

Kannika Armstrong

Danait Gebre Asefa

Mahiliet Awasso

Betelhem Abera Bada ?

Arshdeep Singh Bal

Yacine Bennour

Thomas Clifton Robert Brooks

Nathanael Brown

Gabe J. Bryan ?

Anthony Cabrera-Lara

Anthony Jivan Carrillo

David Ellis Chan

Nordine Chaumath

Wei Wei Chien

Codi Hui-Yee LL Chun

Razvan Constantinescu

Kenneth Allen Copeland

Carmina Ong Cruz

Damien Cruz

Nicholas Ernesto Curwood

Lucas Dylan Dahl

Tien Dao

Xuan Ngan Dao

Nicola Tarek Daoud

Jessie Agudong De Jesus

James R. Deal ?

Bitanya Demissie

Andrew Dibble

Johanna Dingle

Thuy Minh Hao Dinh

Britianie Dinish-Lomelli

Andrew Downey

Alec William Dowty

Chloe Duncan

Armeen B. Farange

Daniil D. Filienko

Mario Flores Vences

Dylan Lucas Frederick ?

Derek Matthew Friedrich

Alejo Garcia

Dylan Duane Gibbons-Churchward

Stephanie Gibbs

Aaron Gitell ?

Justin Goding

Joseph Graves ?

Gurleen Kaur Grewal

Uladzimir Hanevich

Devin Hanson

Roland Hanson

Joel Gray Hemphill

Christopher Henderson ?

Johnny Christopher Heredia III ?

Alexander Christian Humphries

Gia Bao Huu Huynh

Sam Viet Huynh

Osman Ibrahim

Bohdan Ivanovich Ivchenko

Liban Jama

Yeseong Jeon

Douglas Scott Johnston ?

Reuben Dominic Keller

Alay Kidane

Mitiku Badeg Kinfe

Julia Kulev

Andy Lai

Ho Yin Lau

Khoi-Viet Cong Le

Nghia Le

Phuoc Le

Richard Henry Le

Son Hoang Le

Steven Thanh Le

Benjamin Ihn Lee

Juno Lee

Paul Lee

Cameron Scott Lempitsky

Ye Li

Jeng-Hoarng Lin

Yudong Lin

Austin Carter Luu

Yihan Ma

Ryan MacLeod

Nathan James Mahnke

Salahuddin Majed

Jeffrey Michael Maloney

Tarnveer Singh Mangat

Carlos Alberto Manrique Ucharico

Logan Martinson ?

Luke McAlpine

Ian Scott McLean

Ryan Tyler Montoya

Zachary Moriarty

Emmanuel Munoz

Kemeria Redwan Mustfa

Jasper Newkirk

Andrew Nguyen

Andrew J. Nguyen

Anthony Quoc Nguyen

Bao Truong Thai Nguyen

Khoi Kelvin Nguyen

Nathan Chau Nguyen

Oanh Nguyen

Thao T. Nguyen

Troy Thong Nguyen

Vince The Nguyen

Nelson Richard Nyland ?

Kora Obsie

Ayumu Oshiro

Rowan Osmon

Anthony Travis Owens

Winston Palace ?

Arashpreet Singh Pandher

Varun Parbhakar

Cage Carl Peterson ?

Matthew Pham-Nguyen

Aaron L. Purslow

Gil Quichocho Rabara

Elijah Bert Reyes

Kian Rivera

Alexzandrei Rosimo Rosario

Showmik Roy

Griffin Lee Ryan

Dilnoza Saidova

Jashandeep Sanghera

John David Sawyer

David Shcherbina

Arsen Shintemirov

Abdulrehim Shuba

Deep Singh

Satinder Singh

Phumiphat Siripanich

Tewodros Sisay

Justin J. Slaby

Lucas Ronald Smith

Edwin Solis-Bruno

Ivan Sy

Molly Taeschner

Qinyu Tao

Philip Thakuri

Michael John Theisen II ?

Jasharn Singh Thiara

Alan W. Thompson ?

Patrick Tibbals

Trevor Tomlin

Vivian Thuy Tran

Timon Tukei

Oleh Uvarov

Aman Sahida Vahora

Mario Vidal Hernandez

Duy Vu

John White

Derek Martin Wicoff

Zhaoyu Xu ??

Bohan Yang

Nicholas Zhuk

BS, Electrical Engineering

Hassan Aljewad

Noor Alobaidi

Samuel Arnold

Junior Paul Biayi

Jayce Booker

Davyd Brysiuk

Geoffrey Feldman

Elvin Ferrera

Samuel Gakwa

Thomas Halford

Raleigh Haneline

Matthew Oren Hettick

Cameron Michael Holdeman

Dylan James Iverson

Samuel K. Kiniu

Denis Krokhmal

Igor Kushnirchuk

David Leontiev

Dajan Kai Lyttle

Aboubacar Sidiki Magassouba II

Abdullahi Abdi Mahdi

Matthew David Martin

Phillip Wayne Morris

Abid Nasry ?

Nhi Nguyen

David Sergeyevich Pavenko

Charles Borgonia Portes

Karl Adrian Pree

Andres Yael Romero

Gabriel Rumsey

Marc Justin Tupas Santonil

Alexander Stavros

Skyler Stillwell

Halla Tuaum

Joshua Alan Wagner

Caleb Rogers Walker ?

Jessica Ann Wallace-Harala

Steven Russell Watson

Zachary R. Weiss

Justin James Orval Yackel

Xiaolong Yang ?

BS, Information Technology

Mursal Liban Abdikadir

Abdirahman M. Abdirahman

Fuad Yusuf Abshir

Shueb Abdi Adan

Mohamed Ali Ahmed

Mustafa Khalif Ahmed

Yusuf Mohamed Ahmed

Emily Au

Nicholas Nam Anh Buiquy ?

Stephanie Ayala Cano

Jay Bai ?

Karan Birdi

Andrew Boupharath ?

Brandon Alexander Burks ?

Hwirim Choi ?

Jason Hyungeeu Choi

Tiffany L. Chung

Omar Dahir

Alexander Jeffrey Daniel

Preet Kaur Dhillon ?

Roop Kaur Dhillon ?

Johnny K. Doan ?

Zulalureman Ebro

Fatima El Obeid ?

Ermias Mekete Getahun

Harprit Kaur Ghag ??

Zachary Grieser

Joseph Kenneth Hatzinikolis

Kevin Van Hoang ?

Jared Howard

Yin Yu Hsiao

Jasper A. Jung

Zain Murtaza Kadahl

Jason Kao

Md Khan

Jaehyun Kim

Vitaliy Semenovich Kosanovskiy ?

Sweta Pradeep Kushan

Isaac Ling Lai

Khang H. Le II

Trieu Hai Le

Han Sol Lee ?

Martin Raphael Lillo

Alexander Locken

Erin Ngoc-Binh Luong

Maria Natividad Magaña Damian

Pearl Malhi

Alexander Mariano

Michael J. McAlexander ?

Camden Mergel

Brayden Meyer

Ayub Ali Mirreh

Khalid Ali Mohamud

Dylan Molina

Joseph John Wayne Monaco V

Steven S. Mooers

Shemsudin Mustafic

Jordan Mutamba

Duykhang Nguyen

Terry Hua Nguyen

Krisha Mae Nisperos

Narinee Rita Noppakovat ??

Wendy Olivar Neri

Jaime Junior Paz II ?

Thien Phan

Alonzo Ramirez

Maria Alena Ramirez

Isabel Mickey Ramos ??

Kyle Stephan Riner

Brooklin Joy Risser

Nico Butlay Robiniol

Eric Carl Rodriguez

Hector Rojas-Luna

Hassaballa H. Salim

Meera Lactoaen Santos

Mohammad Sarwary

Jasmine Kaur Sidhu

Ishkaran Singh

Michael A. Siyoum

William Marion Stewart III

Touba Suwaneh

Vitosonmonorum Thai

Michael Tran

Minh Duy Tran

Thuy-Ai P. Tran

Kien Thanh Truong

Joseph Ray Umphenour ?

Joshua William Valenzuela

Jacob Robert Vermillion

Kevin Tu Vo

Gabriel Sean Warner ?

Hensley K. Wint

Candida Winterton

Andy Wong

Xiangyu Wu

Christina Yamat

Dawei Zhao

Zhenhai Zheng

Zhentao Zheng

BS, Mechanical Engineering

Mohamad Samir Basmeh ?

Sebastian Tran Anh Eguiguren

Pavel Vitalyevich Gavrilovskiy

Ashvin Giri ?

Quoc Ngoc Huynh

Nate Gerald Kaser

Tayber James McMullen

Gerson Nino Mendez

Denis Potafiy

Ryan Karsten Sandvik

Jace William Shirreff

Cody John Smith

Thomas Theodore Truitt

Colton Pearce Urevig

Paris Madison Weber

Edward Cirera Yvarra

SCHOOL OF ENGINEERING &

TECHNOLOGY and MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

? Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)

? Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines

Master of Cybersecurity & Leadership

Adam Farhad Alrashedy ?

Olasope E. Archer

Gizachew Mitku Belete ?

Michael Anthony Brannon

Joshua King Davis

Steven Robert Dolges ??

Walter Burton Hall

Jeff Howard Hanna ?

Sally Trieu Ho ?

Levon S. Kechichian ?

Luke Jonathan Killam

David Lam

Daniel T. Langley ?

Kington Lee

Brian McCoy

Saaid Bashir Mohamed

Kaitlin Nicole Morgan

Avinesh Ashwin Narayan ?

Ethan Charles Nesel

Aaron Neumeyer ?

Nick Nguyen

William Roy Peterson ?

Jeffrey Richard Rennie Jr.

Shahriar Saadat

Sukhmani Sandhu

Colton Dean Seaburg

Lakshya Sharma ?

Paras Sharma ?

Rachel Solem ?

Emmanuel Ilunga Tshimanga ?

Shane VanBuskirk

Sean Venezia ?

Michael Scott Wallace ?

MarcKia Renae Wilson

MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

? Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)

Master of Accounting

Duffy Owings

Ying Zhu

Master of Business Administration

Whitney Borchers

Curtis Brooks

Katherine Christine Irene Brown

Kevin Patrick Dillon ?

Mariallah Beverly Pineda Dizon

Malika Feroz Ali

Roman Anthony Galanti ?

Abel Hernandez ?

William MacKey ?

Huy Ngoc Nguyen ?

Daniel A. Nyachuba

Lillian Oh ?

Melissa Olsen

Glorianna Maria Ortiz-Cross

Andy Jay Papa ?

Neil Thomas Pearson ?

Jennifer Pomeroy ?

Robert L. Rucker III ?

Liliane Monir Sabra

Connor Steven Saxe

Ritu Sharma ?

Patrick D. Sullivan ?

Celso Anatoly Tacury

Bobby Thomas ?

Shilpa Verma

Amanda Wiener

Andrew Anthony Williams

Steven Zimmerman

MS, Accounting

Mahad Abdilahi

Eshrak Alsinai

Traci Bentz

Rachit Bhandari

Jessica Bi ?

Chastity Bryant ?

Tran Le Ebuenga

Matthew Fisher

Kayla Marie Gaerttner

Zil Gandhi ?

Isaiah Deatonio Gilchrist

Sylvia Margarita Gonzalez

Elaine Philipa Gov

Yfa-Ma’at Nadine Jackson

Akshay Bhaskar Jadhav ?

Nenneh Yeroh Jalloh

Kevin James

Cuilian Jia

Kyonghee Kang

Manjot Kaur

Katherine Rose Koszczewski ?R

Ravinder Kumar ?

Moon Chan Kwon ?

Stefhan Larkin

Annalisa Lawrence

Erin M. Lindsey

Marc Yu Luu

Thuc Nghi Ly ?

Tracy Mach ?

Jasmine Kaur Maggo

Bryana Malae ?

Jennifer Lynn Manka ?

Alyssa Marsh

Yimegnushal Berta Megenta

Lillian Masako Chiba Mello

Sydney Moncrief

Imran Ghudulal Mujawar

Luis Mungania

Ethan Alexander Neathery ?

Dawood S. Niazi ?

Scott Orvold ?

Noah James Peretzman

Ashley Elizabeth Sara Perry ?

Savannah J. Phelps-Chu

Aaron Philip

Rocheal Jevita Pinto

Kalpitha Polsani ?

Janice M. Rabiteau

Mujeeb Rahman

Yelizaveta Ratsko ?

Shalini Reddy

Alejandro Renteria-Vera

Lydia Ellen Robinson

Matthew Scott Rommel

Jaya Roy ?

Masha Pavlovna Rusev

Zara Sameer

Lee Anthony Scott

Timothy Nkata Sendi

Amanda Sides ?

Eric James Stapelfeld

Jason Starr

Matthew James Swett

Gabriel Walter Sylvanus ??

Alexis Morgan Taylor

Mark Pavel Titov

Ricki Williams

MS, Business Analytics

Jordan Keith Anderson ?

Dustin C. Annis

Prasanth Chaitanya Gupta Arisetty

Tanaya Bagade

Brandon Lynn Bainbridge ?

Khadidiatou Berete

I-Chen Chuang

Scott Edward Comer ?

Lena Dam

Roger Lee Dennison ?

Evan Marshall Doyle ?

William R. Froelich

Ryan James Geier

Nupur Gurjar ?

Jared James Ilg ?

Radha Priyanka Jaggumantri

Jayanti Vinay Jain

Pooja Jhobalia ?

Kylea Danielle Johnson ?

Hanna Maria Kelly ?

Sneha Subodh Khandelwal

Karan Khanna Nath

Anderson Kim

Seonggyung Kim

Swapnil Kumari ?

Ha Eun Lee

Yana Liu

Cameron Harris Marsden

Ericka McKinney

Zainab Sheerin Mohamed Shuaib

Shreya Motani

Michael David Nash

Michael Nguyen

Gene Hoon Park

Vinodhini Parthiban

Elavarasi Pitchairathnam

Rebecca A. Richards

Cameron Yazz Safai ?

Christopher Serrano Blanco

Lely S. Shim ?

Wongsakorn Siriphanporn

Ge Song

Susmitha Suresh

Kajal Hemant Talele

Changming Tan

Yuxuan Tang

Ashlesha Narendra Tiwari

Christen Savannah White-Kueck

Alan Wong

Hima Bindu Yamasani

BABA, Accounting

Andrew A. Adams

Neven Hadi Aref

Khin Yuya Aung

Joanna Batara

Muhammad Haseeb Bhatti ?

Ryan Patrick Brownell

Evan Campbell ??

Mei Qing Chen ?

Jongdae Choi

Vonda Chomthanat ?

Eudora Chichetaram Eronini ?

Kathleen Jean T. Fredrickson

Noah Christian Gangon

Navdeep Singh Gill

Jazmin Gonzalez

Nathan Haueter ?

James Heinichen

Madalyne Noel Henderson

Althea Ignacio ?

Carson Lee Iverson

Kendra Alexis Iverson

Aaron Jensen ??

Grace Elizabeth Jiminez

Morgan Kirkpatrick ?

Kyle Lau

Thi Le ?

Emily Lim

Prabhreet Kaur Mahal

Windell Matunan

Martin Enrique Morales

Hikari Motoishi

Steven John Muller

Benjamin Thanh Nguyen

Ngoc Thuy Tien Nguyen

Mollie J. Nirschl ?

Miriam Ojeda-Guillermo

Bharnett Osawaru

Nam Phan

Vita Pilipchuk

Violetta Plyushko

Linh Thi Anh Quach

Hanyoul Arthur Ro

Francisco Alfonso Rodriguez

Emmanuel Romero-Dominguez

Sayed Asim Sadat ?

Aydarus H. Saleban

Franz Sundiam Sarmiento

Jared Michael Schiefer ?

Cade G. Smith

Mark Anthony Solis

Yanwen Sun

Myroslava Taraniuk

Filmon Van Lian Thawng

Meili Ann Thornton ?

Sara Catherine Todd ?

Carter Chuong Van ?

Matthew Scott Williams

Kalyn Danae Wilson ?

Bana Mehari Woldu ?

Xi Yang

Oksana Zabashta

Cheng Zeng ?

Kara Phanwadee Zollner ??

BABA, Business Administration

Natnael Ablelome

Mohamed Abdulkarim Ahmed

Ashley Leann Blackwell

Samuel David Borne

Michelle Terri Brickner ?

Salese Clark ?

Lilly Craig

Noelle Madison Crawford

Mark Sheridan Delyea

Delaina Lee Dobiash

Meagan Elizabeth Dyer ?

Brandon Cordell Edwards

Franklin Lee Evans

George Evans

Ashley Fahey ‡

James Anthony Fulcher

Grant Galaviz

Vattana Garcia

Ian Robert James Harpster

Nathan Jacob Hipple

Pei-Chi Hung

Chance Johnson

Alexis L. Jones

Daniel Juarez

Kirnpreet Kaur

Griffin Douglas McLeod ?

Abdulmalik Abshir Mohamud

David Issac Moore ?

Devin Anthony Neal

Haley Nguyen

Sean Noronha

Christine Jade Panis

Madeline Alice Pennington

Mason Dominic Perotti

Katrina Pj Rivera Cruz

Luis Robles

Skyler Roehr

Matthew Manuel Scott

Shivani Bhatt Sharma ?

Nathalie Singh ?

Camille Pamela Slagle

Richard Souza

Paul Stanley ?

Kalle Steffen

William Paul Steinman

Jaxon Taisey ??

James Michael Thompson ?

Navneet K. Toor

Ahmed Wafai

Xander Thomas-David Waits

Alexandria Marie Walter ?

Kenian Weng

Yanique Wright

Zhiyi Zhang

BABA, Finance

Jared Kai Allred

Hesham Abdulatef A. Alshehri

Nikita Anistratenko

Georgia Antonio

Fadi Hani Awad ?

Myroslava Balko

Owen Edward Berg

Alexander Crichton Boyer

Dylan Briggs

Philip V. Bystrika

Parker Micheal Cacatian

Acacia Alexis Caywood

Mijung Kim Chastain

Jessica Chen

Massogona Cisse

Tony Cuevas

Nigel Mohamed El-Sokkary ?

Omaira Nayeli Garcia

Johnathan Gerardo ?

Derek Gieng ?

Jacob Dillon Hassing

John Isaac Hays

Kierra Hilton ?

Adrian D’ Jon Holloway

Taylor Huynh

Ossama Hyder ?

Robert Stephen Ingle

Adam Samier Ismaiel

Alexander Jeffrey Jiang

Kai Kang ?

Gurleen Kaur

Nolan Alexander Kohler ?

Isaiah Reza Ladbon

Dakota Walton Lee

Yen Ting Liu

Emilio Lawrence Mancol

Farhad Mangal

Carson McCaughey

Daniel Meraz-Hernandez

Chase Lawrence Miller

Chi-Pheng Mit

Matthew Jack Anthony Modie ?

Oyunerdene Myagmarsuren

Dennis D. Nguyen

Jessica Nguyen

Matthew Thiên Nguy?n

Hajara Omar

David A. Savidia

Harnoor Singh

Prabh Anmol Singh

Desmond Stevenson ?

Sean M. Tarleton

Grace Elizabeth May Tembreull

Bamlak Tilahun

Valeriya Topova

Eliza Julia Tovgaev

Kyle Vongkhamchanh

Leonardo Yi ?

BABA, Management

Umkulthom Abdullah

Barby Ornada Arquiza ?

Jeidi Cristal Avelino

Christian Backman

Anjly Kallia Bencomo Singh

Eric Yee Chen ?

Tini Cheung

Caleb Jackson Crane

Joseph Alexander Crest

Taphjot Singh Dhillon

Douglas Alexander Dishman

Melvin Mcdouglas Dunbar III

Laura Sarai Edmundson ??

Annalynn Fain ?

Shienna Ann Carreon Gatmaitan?

Mary Rose Gilmore

Isaac Spencer Goin

Cesar E. Gonzalez

Joseph Lawrence Gramling

John Hartford

Muna Hassan

Phu Huynh

Aminatou Jallow

Julia Jo Janssen ?

Jessica Jin

Clifford Gregory Johnson

Jaspreet Kaur ?

Jane Kim

Wyatt Michael Kinsey

Brandon Elvis Lee

Kyle Lindquist

Rafael A. Lopez

Camille Leigh Martinez ?

Anthony Mastroianni

Shylee McConnell ?

Ivey McNeese

Zachary Matthew McNeese

Christopher Meyer

Rachel Millington

Amelia Moore ?

Brielle Nta Obaka Bale Mpeti ?

Ashley Jean Nall ?

Nana Nguyen

Karen Daniela Orellana-Gomez

Isaac Joshua Pineda

Daniel Austin-Lee Powers

Dan Henrique Ramirez

Hailee Scheibner

Rebekah Stahl

Ryley Patrick Stivers

Raihaanah Yaasameen Tahir

Joanne Margaret Thuston

Fabiola Aideny Torres

Sergio Tun Cante

David Robert Willey ?

Haley Carter Wynne

BABA, Marketing

Samah Yahya Alghazali

Basil Abdulatef A. Alshehri ?

Max Spencer Bolton

Brandon Richard Bourgette

Sindy Yulissa Chinchilla

Austin Stanley Choate ?

Ryan Cozart

Ethan Yale Decker

Alenz Dela Cuesta

India Jade Fitzgerald

Naomi Elizabeth Freyholtz

Joseph Ramon Galbraith

Kimberly J. Garver

Jamison Jay Hagood

Kylee R. Heaston

Cora Joytishna Hopfner

Amal Iman

Seongeun Jang

James Njenga Kihara

Vika Jessica Kulish

Stanislav V. Lala ?

Jeffrey Lin

Jennifer Martinez-Dominguez ?

Lucas R. McLeod

Kyeongjun Min

Emmy Thao Nguyen ?

Megan Mai Nguyen

Mai Linh Marie Olmstead ‡?

Jericho Pangan

Jennifer Sanchez-Acosta

Simran Sandhu

Martin F. Shehata

Croix P. Stone

Lucia Mary Svoboda Wilson

Reo Tanaka

Derek Thies

Erin Margaret Thompson ?

Allaine Patricia Pudol Vergara

Lukas Vo

Deandre L. Williams ?

Caelin Wolford

Tiffany Woo

SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY ARTS & SCIENCES

BA, American Studies

Hayley Eakins

Clayton David Hassell

BA, Arts, Media & Culture

Nae’Ana Cruz Aguon

Racheal Nicole Albrecht

Mariama Abdinasir Ali

Destiney Dominque Allen

Ayat Muhsan Al-Musawi

Jada Jenise Arnold

Conner Joseph Beuning

Isabella E. Blackburn

Kiarra Yaneth Marie Blakely-Russell ?

Marjorie Andaya Briones

Julia Marin Coe

Asante K. Hayes

Kyla Jade Michelle Hudson

Abdirisak Ahmed Hussein

Rahma Safia Khan

Chloe Lovell

Daryl Ryan Olea Lucero

Asia Y. Mackey

Quintin Reid Mattson-Hayward ?

Evelyn Mendoza ?

Riley Mitchell

Allen Samuel Morishima-Nelson

Yacine Ndao Ndiaye

Kaylynn Kieu Nguyen

Thong Van Nguyen

Mai Linh Marie Olmstead ‡

Melanie Libetario Redulla

Xavier Robinson

Rylee Sehmel

Carolina Semenchuk

Jordan Marie Warren

Leshan Zhang

BA, Communication

Mohamed Abdullahi

Azra Agic

Adan A. Ahmed

Roanne Isa Sablan Atalig

Armando Alvarez

Andrea M. Bob

Ethan Lawrence Bobanick

Leah Eileen Bovey

Kevin Lee Cash

Samantha Collins

Isaac Vidal Cornejo

Jeremy Huy Dao

Jacob Louis Deacon

Octavio Diaz Salas

Taylor Patrick Elligsen

Thomas Fessehai

Alyssa Foglio

Colby Fosdeck

Azja Solaire French

Alexis Ann Garcia

Jasneet Kaur Gill

Genesis Gonzalez

Alexander Grajeda

Alyssa Breanna Hanes

Abdirahman Hassan

Jadin Hawkins

Elijah J. Henry

Lara Brianna Henry

Jarvis Donte Hodges

Madison Blu’an Huffman

Mckyah Lei Quinene Igros

Kealoha Rose Mesa Iosefo

Malik Jones

Maria Daryn Joseph

Austin Kerr

Tyler Kramer

Dana Lau

Ricky H. Lee

Muranga Maina

John Taylor Matthews

Quintin Reid Mattson-Hayward

Hunter McCann

Jason McLaughlin

Marissa Morris

Ashley Nguyen

Lynne Thuy Nguyen

Tina Ayana Nguyen

Lyndy J. Norman ?

Andrew Norng

Lerence Nuyda

Dawson Orcutt

Estella Rosalie Palomino

Andrea Paranada ?

Allison Patten

Callan Bell Peterson

Julia Petrovskaya

Makia Renee Padua Ramirez

Brooklynne Cherise Richardson ?

Vanessa M. Rochac

Alana Michelle Rust

Travis Clark Shelton

Athena Noell Taylor

Christopher Anthony Taylor

Angelina Treutlein

Destiny Nichol Valencia

Liza Vykhovanets

Milena Wehlast

Gidget Cocoa Westhead

Santino Wai Ching Wong ?

Yubin Yi

Aiyana Zbryk

Miche-John Nzuzi Zikum

BA, Economics and Policy Analysis

Bryan Lewis

Karen Lin

Kiprianna P. Lutu

BA, Environmental Sustainability

Dane Gainey

Trevor Helgeson ?

Madeline Lee Hiller ??

Joseph La Spina

Darian Nathaniel Noll

Noah Roland

Kelsey Deirdre Simpson

Joseph Vickers

Bailey Wambold ?

BA, Ethnic, Gender & Labor Studies

? Alpha Phi Sigma National Criminal Justice

Honor Society, UW Tacoma Chapter ???

Nafiso Amin Bakar

Alexis Ballardo

Rebecca L. Brown

Shelby Cross-Faded

Valomanaia Mulan Elizarraraz

Dawneisha Briana Ellison

Exita Lealofi ?

Julio Martinez Pineda

Keri Peredo Panlasigui

LaTasha Renee Reed ?

Mari Layson Roy

Quinten Stewart

BA, History

† History Honors.

Colton Abbey †?

Brody Paul Arbon

Christian Ramon Berrios

Rachel A. Campbell

Kyle S. Christy ?

Quinn Patrick James Cole †

Jeffrey C. Derouen

Nathaniel Edge

Sarah Sayaka Hirai

Katharina Helen Hospenthal ?

Madison Humfleet

CJ Kisky ?

Anthony Krejci ?

Sara Metz ?

Kyle Taro Miyazono

Sarah Moody †

Kaitlyn Moss

Lexa Nave

Faith Elizabeth Olsen

Gabrielle Quinnett

Guadalupe Emanuel Ramos-Orozco

Arni Lee Reunanen

Nicholas Joseph Spoto

Riley Thomas Stanwood ?

James Sweeney ?

Nickolas Timko-Wilsey

Marlyn Toves Valdanbrini

Oryan Gabriel Cooper Widdowson

Richard Alexander Zerbe †

BA, Interdisciplinary Arts & Sciences

Aisha Abdi Ali

Sofia Le Antich

Angelique Carisia Berdecia

Jai’Shon Berry

William Blakey ?

Marnie Marie Bolen

Katie N. Cao

Christopher H. Chang

Sarah Clemente

Malia-Blossom Malulani Tabanera Cruz

Kimberly Ann Cushner

Aman Dahiya

Mustafa Farah

Maria Fernanda Gracida Ramirez

Benjamin Harris

Sarah Sayaka Hirai

Rory Jacobs

Kristen Anne Kelly

Amber Michelle Kreier

Samuel Dabalos McMahon

Damani Miles

Sagal A. Mohamed

Akina E. Nishikawa

Davianna Stewart

Olivia Mae Turner

Jazlin Tye

BA, IAS, Global Studies

Hannah L. Darms

Stefan Louiswen Gryniewski

Rebecca L. Jimenez Harden

Jasmine Rianna Julian

Cheng Yang Lee

Paul Allen Kealoha O Kalan Louis Soares

Hongying Neubauer

Serif Terziler

BA, Law & Policy

? Law and Policy Honors

Ali Hassan Habib Al-Alousee

Narjes Hassan Habib Al-Alousee

Teresa Arciniega Ruiz

Komal K. Bhullar

Lucas Crosby Byram ?

Shelby Nykia Cobb

Jake Riley Detert

Stephanie Ros Llanora Esteban ?

Amber Louise Gajadhar

Madilyn Louise Graversen

Carolina Guzman

Brooklyn Darling Jay

Joshua Daniel Jay-Hayes

Gary Lynn Johnson

Corissa Rene Jones

Kyle K. Jones

Jasmine Kaur

Mallory Elizabeth King

Lila LaCross-Lambert

Candace Victoria Lee ?

Emily Lyons ?

Harrah Marcelo

Madison Noel McVaugh

Brent Elise Michaud

Arron R. Mitchell

Vianey Molina Mendoza

Jennifer Molina-Mendoza

Gabriella Morris

Sabre’ Jasmine Ockimey

Desiree Shocks

Khalid Sirad

Samantha June Smith

Heiland Darlene Snapp

Dalton James Stephens

Lynette Thompson

Adrian Michael Tirtu

Isabella Angelie Valdez

Nicole Zoubkov

BA, Politics, Philosophy & Economics

* Politics, Philosophy and Economics Honors

Ekram Abdi

Chloe Nicole Arranza

Mason Sturgis Bert

Jabarti Ismail Beynah

Alexa Christie ?

Yunweihe Deng

Brandon Dobbert

Amelia Isabel Escobedo

Johara Ahmed Farah

Mark Ian Henderson *

Elijah J. Henry

Manjot Hundal

Mahamed Abdi Jama

Kecia Nickole Johnson *

Ian James Laplana Johnston *?

Robert Koochagian

Cassius Dale Ladenburg

Faven MacInnis ?

Jant Meh

Juston Patrick Miller

Nasteho Abdiaziz Mohamed

Brian Quoc Ngo

Ruth Ogden ?

Donovan J. Oldham ?

Ian Jayne Dayao Pallasigui

Dylan Paust

Ubel Adrian Perez

Guadalupe Emanuel Ramos-Orozco

Jaspreet Singh

Alexander Son

Richard Spruel III ?

Chance River Stratton

Evan Richard Thomas

Zaryiah Veselic

Chao Wang

Parker Mallory Whalen

Saleem Rashaad Williams

Kacey Rebecca Wilton

Matthew Zavala

Saijun Zhuge

BA, Psychology

? Psi Chi, the International Honor Society in Psychology

Tasneem Bisher Abdullah

Shelby Lynn Adams

Madeline Aguirre

Lachanel C. Alexander ?

Lul Ali

Suleqa Ali

Melak Al-Zubaidi

Jhowelyn Valdez Aquino

Andrea Lynn Archambault

Jaylynn Chantel Arnold

Cristal Asencio De Leon

Malina D. Bailey

Marissah Maria Banuelos

Julie L. Barker ?

Justin Lee Barnard

Anahi Bejar-Saucedo

Noah Lee Berry ‡

Christopher Bevan

Nicole Marie Bidwell

Marjorie Renee Biscarret

Silpi Bista

Rachel Lee Black

Leanne Alicia Bocking

Gabrielle Nadine’Caroline Brandt

Hannah Dee Brown

Alexandra Buitrón

Hannah Grace Callen

Maleah Joy Campbell ?

Mercedez Destiny Campos

Zane Caplan

Colby D. Charbonnet

Lauryn Shanel Chavez-Sprenger

Emma Amber Choudhary

Whitney Lee Cohoon ?

Jeletsa Cuadra ?

Aleah Nicole Curtis ??

Angel Dailey ‡

Cherry Daugherty

Allysa Audrey Dauron ?

Jasmine Delfin

Marta Juanita Delgadillo

Elena Dickinson

Jessica K. Doad

Yvette Donde ?

Xiomara Imelda Duarte Zamora

Gabriella Maria Amadea Dwidjaya

Jeremiah Edwards

Mohamed Ibrahim Ege ?

Dawneisha Briana Ellison ?

Elaina Falefitu Evans ?

Madison Taylor Fehrenbacher

Maike Stefanie Fleites

Carlton Ian Flowers

Elizabeth Jo Franklin

Annalisa Lopez Gabis

Karen Adriana Garcia Echeverria

Alyson Renae Gill

Amneet Kaur Gill

Justin Ginther ?

Britney Gitonga

Kimberly Gomez

Shelby Celeste Selah Gordon

Sam Gorrell

Deja Chanel Green

Tanner Grewell

Malia Jiang Grigware

Natalye Guzman

C’rea Legier Monique Hall

Lexy Brieane Hansen

Emily Kay Harris ?

Najma Hassan ?

Grace Hewitt ?

Tu Anh Hoang

Lane John Matthew Holland

Katelyn Mackenzie Hubbard

Cassie Hukkeri

Blair Morehead Hulteen

Alissa Humbert

Anela Kekoa Hutchison

Shelby Nicole Inouye

Kyle Lawrence Johnson

Mechala M. Jones

Navdeep Kaur

Chahinez Meriam Kechouane

Joshua Hong Kim

Leeann Marie Koll

Sydney Oleta Kosowsky

Pui Hei Kwok

Jasmine Lamoureux

Marykate Bersamira Laureta

Hailey Jean Ahn Lawson

Irene Tran Le

Victoria Lee

Christian Lemus

Jessica Arleth Lemus Rodriguez ?

Josefina Leon-Sanchez

Ashley C. Letona

Tatum Nichole Lombardi

Taya Luchini

Lexy Luna

Jacob Ryan Lunsford

Kylien Mallek

Sitazia Shatell Martin

Kimberly Martinez

Alexandra McConnell

Sarah Marie McEdwards

Renée McIntosh

Annabeth Meisel ?

Ana Karen Mendez Leon

Rudy Rosario Mendoza Bautista

Gabrielle Rose Miller ?

Tamera Christina-Lynn Miller ?

Zean Timothy Viloria Miller

Ethan John Mitchell ?

Ali K. Mohamed

Amran Mohamed ‡

Anthony Mora

Chelsie Breann Morgan

Ashley Marie Mortensen

Sumeya Muse ?

Myla Analise Myers

Nam Nguyen

Lisa Noel

Shawnda F. O’Briant-Noone ?

Brenda Sochetha Nov

Myrka Sol Orellana

Boris Owens

Francis Bri Patterson

Bailey Alexandra Peizer

Janessa Elaine Pihl

Devin Clint Susano Quiton

Michelle Reynolds

Gabriella Rojas ?

Gabriela Evangelista Romero ?

Kaytlyn Ruff ?

Katerina Rzhiskiy

Lynard Harold Salmon

John Frederick Salmon IV ?

Jacqueline Jeannette Sanchez

Paige Sanchez

Kyleila Sanders ?

Jay Schmucker

Hannah Shea

Charles William Sherrod

Teiya Mali Shimomura ?

Arizbe Y. Silva

Nestor Silvestre

Katelyn Simmons

Tristan Edward Smalley

Cynthia Cemre Smith

Sara Elizabeth Smith ?

Slater Christian Sorensen

Alissa L. Sorger

Jake Wayne Stroud

William Allen Stroup

Hailey Ray Surma

Kelonne C. Sutton

Jessica Taft

Keeon Lamar Tate II ?

Rodas Goitom Tesfom

Austyn J. H. Thorsen

Kayla Ann Marie Thurston ?

Charlie Tran

Grace Lynn Trussell

Kyle Vanmeter

Francisco Javier Vargas

Victor Vazquez-Gutierrez

Julie Ann Venezio

Ashlynn Anne Verhaaren

Megan Rose-Marie Voss

Tiffany Vu ?

Ridemta M. Vutangi

Chun Wang

Gerry Weir

Olivia Maxine Whitmarsh

Veronica Wilson ?

Felicia M. Windsor

Olivia Loie Wittman

Deven Patrick Wolfe

Dashiell Wood

Grace Worsley

Angelica Natividad Minkavage Yturralde

Nicole D. Yzaguirre

Chandra Zarapkar ?

Emery Zecchino

BA, Spanish Language & Cultures

Nadia Garcia Garcia

Natalye Guzman

Kylie Shaye Koeller

Jennifer Valencia

BA, Writing Studies

Emilia Grace Bell

Beatrice Rebecah Lepha Benson

Dillon Brank

Evan Farrow Brank

Octavia Braxton

Matthew Aaron Cannelora

Sheldon Patrick Etibek

Ashley Fahey ‡

Michael Allen Gant

Jamie J. Han ?

Sarah Sayaka Hirai

Kassandra Jones

Pamela Juarez

Marissa Kelly

Holly M. Lake

Angel Nambooze

Isabella Rena Pettis-Infante ?

Julia Sue Pittman

Candy Kane Santos

Michael Kevin Shirley ?

Scott Smriga

Spencer Walker Townsend

Cindy Thi Vo

Michelle Nguyen Vu

Koko T. Woods

BS, Biomedical Sciences

Ariyana Marie Abando

Oliviamae Arend Abplanalp

Jennifer Alfaro

Ayat Alkadban

Lauren Alexandria Al-kire-Kaus

Emily Lynn Andrews

Arevik Cindy Aprikian

Clarissia Baxley

Matthew R. Beck

Haley Renee Berry

Simran Kaur Bhuller

William Joel Brown

Kobe Austin Bryant

Sarah Anne Card

Cris Irene Carter Wright

Lyam Garrett Cayabyab

Angeline Che

Shaneese Tiara Clark

Carina Isabella Coalman

Jamie Anne Dahan

Angel Dailey ‡

Kira Deloney

Katrina Danielle Dolan

Jaskiran K. Dulai ?

Layla Eatherly

Madison Nicole Elderkin ?

Madeline Georgine Emerson

Jhovana Escamilla

Roman Fihurskyy

Matthew Fisher

Bailey Marie Frank

Sarah Fulton

Jacob Geer

David Genriech

Elizabeth Gray

Meagan Joel Hood

Yen-Po Huang

Degan A. Hussein

Brandon Phong Huynh

Hamse Ibrahim Igge ?

Aisha Isse ?

Sahra Abdirahman Jama

Reet Kaur Jhajj

Gina Marie Jones

Chana Rachel Josephson

Aditya Joshi

Arundeep Kaur

Jasmeen Kaur

Navjot Kaur ?

Fahad Sheblyi Kedir

Brendan Michael Kortjohn ?

Julie Thuy Lam

Hannia A. Larino Silva

Sarah Kiden Latiyu-Wilson

Nyah Alindayu Laureta ?

Tiantian Li

Allen Robert Luu

Henry Emiliano Maldonado ?

Zoe Evelyn Mamula

Kyle Mark Marshall

Jessica Marion McAllister

Taylor McNees

Alisha Miranda Miller

Malvina Mpiga Essanga

Gabriel Mykland

Litesh Narayan

Jonah Grant Nguyen

Son Nguyen

Tram Thi Quynh Nguyen

Leizllyn Nicolas

Kayla Nokeo

Azaria Arianna Nyamekye

Jonathan Ohashi

Fernando Arturo Palomera-Rubio

Jasleen Kaur Pamma

Alexandrea Alindayu Pascua ?

Nicole Petersen ?

Elizabeth Petrescu

Fanisha Tamuel Pinckney-Hayes

Emily Ann Price

Victoria Jayne Puryear

Angel Crystal Hem Reddy

Satinder Kaur Rehal

Shania Kealoha Bualuay Remal ?

Anika Cyan Rith

Gurneet Kaur Samra

Ruby Kaur Sandhu

Ana Sargarovschi

Jillian Kay Sheppard ?

Harman Shergill

Preston Daniel Smith

Jacqualynne Smythe

Karynna Angela Solier

Karyssa Victoria Solier

Jenna Rayne Swetz

Yvette Tadeo

Yirgalem Fesehaye Tekeste

Olivia Thompson

Daniel James Tolas

Fernanda Torres

Duy Tran

Alexandra Valdivia

Erika Vasquez

Ann Vu

Emmanuel P. Vululleh

Ethan James Wells ?

Jamyahn Alexis-Michelle White

Mindy Elise Yates

Ushna Zulfiqar

BS, Environmental Science

Zoe Rachelle Asquith

Cameron L. Averden ?

Marlee Lyn Brown

Victoria Eloina Chavez

Heaven Nina Denham

Sade Marie Dupuis

Megan Garcia

Hayley C. Hartman ?

Kaitlyn Jordan

Alyssa Joseph

Sara Veronica Juarez-Orozco

Neal Ryan Langeberg

Kirsti Lipphardt ?

Benjamin Looney

Kiera Katherine McDowell ?

Tai Thai Nguyen

Kyrstin Onaga

Sydney I. Ouhl ?

Kasey L. Sadler ?

Amber Rose Smith

Quan L. Ta

Nathaniel Torres ?

Timothy Ryan Wahlstrom

Jeralee A. Yang

BS, Mathematics

Noah Lee Berry ‡

Francis Carlos

Raine Yi-Mei Chrysostom

Devrin Chen-Sorasith

Chullanandana

Adriana Balie Culver ?

Jaylene Concepcion Delgado ?

Phillip Dontje

Isaiah Fontenot

Enzel Vincent Hiquiana ?

Xuanlin Liu ?

Haipeng Lu

Warsame Mead

McCain Thomas Isaiah Olson

Charlize Leilani Renderos

Megan E. Richardson

Scott Singer

Hillari Snelson

Joseph L. Sullivan

Madeline Van Cleave

Chenkai Wang

Mahtoska Weathers

Yoshihiro G. Yagi

Xianxiang Yin

Justinn Zamora

SCHOOL OF NURSING &

HEALTHCARE LEADERSHIP

? Sigma Theta Tau International Honor

Society of Nursing ? Chapter-at-Large

Master of Nursing

Alix Jo Anderson ?

Juana I. Gallegos ?

Lascelle Clarence Grizzle ?

Arthur Hernandez Jr. ??

Ruby Kaway ?

Caterina Nicole MacDonald

Nicolette Mendoza

John Peralta

Diane C.A. Reville ?

BA, Healthcare Leadership

Zeinab Ali

Anette Esmeralda Bejarano-Arias

Matt Bissell

Nicole S. Cambruzzi ?

Sophally Chan

Xintong Chen

Lesley Contreras Barragan ?

Safia Farah

Jacqueline Ashley Franco

Saima Ghafoor

Joanna Marie H. Hullum

Adilene Jaime-Eustaquio

Celina Le

Tien Luu Hughes ?

Jordina Marie Marshall

Dhofa Mohamed

Sheree M. Murray

Sonia Nayemi

Lilian E. Orellana

Suhur Rashid

Carlos Robles

Yaasmeen Salim

Roanne Marie Santos Sonza ?

Declan Andrew Banner Spencer ?

Leon Trac

Melissa Vazquez

Vanny Williams

Racquel Tolentino Yumang

BS in Nursing

Yacob M. Abebe

Anar Aktash

Celestial Camille

Allain-Pendergrass

Rebecca Araya

Joanne May Julaton Armer ?

Abiy Belay Assen

Vivian C. Babcock

Emma Ann Barnes

Heather Marie Bateman

Jenna Berglund

Mckinzie Bernhoft

Kristina Diane Blunt

Vanh Bounthong

Mari Bradley

Sara Joanne Brown

Sophia Brownie-Jarvis

Susan Queen Keshi Buffo

Christopher Stone Burkart

Karin Alonso Carrillo Crespo

Mason Ray Carter

Elton Chau

Jessica Choi

Mandy Chow

Maria Yolanda Contreras

Debra Lynne Converse

Amber Cox

Megan Crouch

Susana Isabel Delgadillo

Aguas Hannon

Nardoes T. Desta

Danielle M. Divinagracia ?

Mason L. Echeverria

Olivia Grace Esparza

Jennifer Fletcher ?

Marcus Aquino Flores

Destiny Fullmer

Senait Ghebreab

Sophia Gonzales

Alexandra Maureen Gorman

Julliet Muiruri Harris

Kaila Faye Hobson

Adam Charles Hocutt

Daniel A. Holycross

Jacquelyn Dao Hong

Fatima Biola Ibrahim

Jin Hee Jeong

Jazmin Jones ?

Shay Larie Jones

Keenen Kakuda

Victoria Kritovich

Jennifer C. Lai

Kiara Mikelle Landon

Fernando L. Libor

Sandy Lim

Joy Kristine Jimenez Linsao

Irina A. Lisitsyn

Cecilia Luna

Nandhni Mala Maharaj ?

Chandani Manandhar

Robert Mason

Michelle Leilani Matous

Wednesday Anne Means

Andrian Melnichuk

Shalonda R. Miles

Hieu N. Nguyen ?

Stefani Doreen Nichols

Kathryn Marie Noakes

Priscilla Nunez

Kayla Peterson

Monica Petra Ranger

Dyan Raposas ?

Rylee Rebstock

Carmen Rivera

Chiane Nicole Rowan

Kenzie Sacco

Silvia Marie Sauve

Esther Seonghee Shin

Michael Slagle

Lindsay Marie Spuck ??

Deanna Steen

Angellic Stone

Meron Goitom Tesfom

Jenny Thach

Sandy Thach

Treva Socorro Thomas

Claire Jeannette Thorstad

Cham T. Truong ?

Monica Villa

Amy Marie Wakatake ?

Jonathan S. Walter

Maru Tegegne Wassie

Jordan Marie Westerman

Sierra Elisia White

Xinyu Wu

Princess Danica Godoy Yanos

Rokhila Yokubova



SCHOOL OF SOCIAL WORK &

CRIMINAL JUSTICE

Master of Social Work

? Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma

?? Chapter (Social Work)

Wendy Bracamontes ?

Kristi Ann Breton

Dezirae Lorraine Brown

Sarah Carpenter

Sara Cotes

Tara-Beth M. Crowder

Jeyyonce Cuevas

Simon Mabior Dau Angok

Madeline Elder ?

Mary Catherine Esposito

Cassandra Giggy ?

Elle Gladstone

Renee Anne Marie Guzman

Seanna Hollinger

Travis Huber ?

Kristi Lynn Jantzi

Simranjit Kaur

Crystal L. Kennemer

Jiyoung Kim

Danielle Konicek

Kourtney Lue Krueger

Alvaro Lara Gomez

Lindsey Marie LaRosa ?

Nicholas Leider

Cleo Levine ?

Leidy M. Martinez Bodre

Elizabeth Imelda Martinez ?

Lexzandria Marlene

Mercado-Olin

Sydney An Meyers

Cameron Millikin

Toycia Sherona Morrison

Adrina Marie Petersen

Corrie Rae

Grace Dorothy Rowan

Richelle Selig

Madison Ann Severson

Samuel Silvestro

Kendall Delaney

Skye Simmonds ??

Dani Small ?

Timothy Smith

Stacey Melinda Sowders

Avery Taylor ?

Toirian Aunray Taylor ?

Julia Thuo

Theresa-Lynn C. Tudela ?

Eileen Desiree Urbina

Zildjian Viers

Emma Wentworth

Yeji Youn ?

Heidi Zamora

BA, Criminal Justice

? Alpha Phi Sigma National Criminal Justice

Honor Society, UW Tacoma Chapter ???

Aaryn Armstrong

Desiree Marie Ayler

Aaliyah Jo-Lynn Jackman Bains

Mahealani Banquel ?

Alex Christopher Barnes ?

Stephanie Marianna Barrios Cruz

Cailyn Moon Marie Baxter-Quinlan

Ahmad Bilal

Rachel Lee Black ?

Tanyel Imani Brooks

Hannelore Elizabeth Brown

Jennifer Lesley Burkdoll

Minwoo Cho

Kaylee Ann Corcoran

Laura Cortez

Alysse Marie Daniels

Hesham Dannoun

Amma-Marie del Casal

Harleen Dhillon ?

Stacey Diaz Gonzalez ?

Christie Ann Dixon Jones

Robert Brian Donald

Kali Alexi Drummonds

Kimberly A. Ellefson ??

Jaylene Gales

Jasmine Rose Griffin

Madisen Rey Groscup

Madyson L. Hardy

Abdelsalam Hassan Mahamat ?

Alton Hodges Jr.

Paige Hoskins

Parhis Howard

Deadra L. Johnson

Ryan Hayato Kato

Anesha Kim

Jennifer Kingsbury

Shayla Marie Lampos ?

Samson Kurtis Lane

Matthew Garho Lau

Nathan Emerson Lee ?

Alyssa Lehman ?

Taryn Leighton

Yana Sergeevna Lipinskaya

Teija Mackie ??

Mirella Irene Madrigal Lopez

Trinity Willow Magee

Raquel Roslyn Mamea ?

Ana Daisy Marroquin

Octavia Amberlynn Martineau ?

Khalee Montesi

Frank Anthony Nuñez

Mauricio Olivares

Jesse Seung Paik

Audrey R. Pelczar

Erik J. Peterson

Aaron Rankin

Karlee Ann Reed-Johnson

Samuel Alexander Renaud

Destiny Shae Reyes

Matthew Wayne Ryan

Yajaira Delfina Sanchez

Jericho Simmons

Simran Alexandra Singh ?

Abiola Rose Tchala

Kiersten Till

Mayra Alejandra Torres ?

Abby Van Hulse

Kimberley Vergara

Madisen Visintainer

Hanna Christina Watkinson

Mckenzie Claire Watson

BA, Social Welfare

? Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma

?? Chapter (Social Work)

Abdullahi Abucar

Kristine Alvarez

Chernor Hamidu Bah ?

Nyabuony K. Bol

Jessica S. Calalay

Jade M. Castillo-Vega

Vanessa Colmenares

Jessica A. Glidewell ?

Sarah Gonderman

Cristina Gorak ?

Milana Taylor Gray

Jeffrey Thomas Helsel

Carlos Hernandez

Meghan Elizabeth Hoey

Farah Ibrahin Igge

Sandra Ingram

Michelle Flores Jenkins ?

Isabel Lucia Kennedy

Peyton Koski

Skylar Kelley Lewis

Samantha Lynn Logston

Gina Mickle

Aidan Mills

Danyelle Denise Neumann

Kylie Jane Newcomer

Gracey Kailey Pearson

Kiana Podratz ?

Maria Florencia Portillo

David J. Portugal ??

Naomi R. Priester

Ashley Queja

Elba R. Quijano-Hernandez

Wyatt Cole Renedo

Michelle Diane Richardson ??

Manuela Schneider

Zoey Lynn Scott

Dustin Roy Shofstall

Stephanie Nicole Shorkey

Sunarey Sisovan

Samuel Solis Jr.

Waylon Starr ??

Yiting Tan

Caitlyn Trexler

Maranda Ward

Arianne Giselle Wilcox

Mia Wright

SCHOOL OF URBAN STUDIES

MA, Community Planning

Sophia Elena Hoffacker

Stephanie Elizabeth Hutchinson

Shaun Kuo

Carla Lundgren

David Edward McBride

Modou Nyang

Leandra J. Shelton

Danny Darren Tomlinson

MS, Geospatial Technologies

Oliyad Bekele Gamechu

Daelen Deron Gates

Ayush Narayan Joshi

John Kamau

George Ikuro Kangethe

Andrew Joseph Leon

Evan Michael Mahnke

Sloan Moore

Sadie Nguyen

Joshua Serfass

Michael Tribe

BA, Sustainable Urban Development

William Bennett Dean Matthew Burton Alexandra Rae Costin ? Joe Thomas Finn Natasha Felice Kolostyak

Carmen Belen Parra-Johnson Garet Richard Radovich Monica Staples Salazar Samantha June Smith Matthew Thomson ?

BA, Urban Studies

Titan Christopher Allen Quinten Barlow William Bennett Valentino Gomez Bernal Sean Graves

John Leonard Hartzell IV Daniel J. Lee Ivan Alejandro Lievanos ‡ Benjamin Robert Radley Brian Rodriguez ?

Maja Lee Silvia

Jane Tran ‡

Jackson Wright

Ashley Young

Yingchong Zhen

BS, Urban Design

Asia Ahmed Abdul Farid Amath Kristin Anne Bauer Esther H. Choi Brian Oh Kim

Ivan Alejandro Lievanos ‡ Dania Mkhaimer Amran Mohamed ‡? Jane Tran ‡ Behrang Zandi