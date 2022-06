UW Tacoma Class of 2022

Degrees awarded on completion of all graduation requirements. Listing in this program does not indicate that all requirements have been met. We recognize and honor the Class of 2020 and 2021 graduates who are participating in this year’s ceremonies.

‡ Double degree earned.

MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

? Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)

Master of Accounting

Hassan Bassyouni

Jasmeen Chatha ’20

Anna Fadeeva

Leizel Grace M. Hidalgo ?’20

Man Khanh Huynh ?’21

Khushboo Moolchandani ?’21

Giang Thanh Tu Nguyen

Phong Thanh Nguyen

Hung-Sheng Wang

Netnapa Woods

Master of Business Administration

Lee Ray Adams

Nick Bateman

James Beattie

Levi Colt Botkin

Sam Brenner

Megan Cammarano

Prabhjot Kaur Cheema

Agatha Constance

Joseph Crisostomo-Wynne

Thomas Garden

Martin Gentry III

Shiho Hattori-Lindsey

Matthew Johnson

Juliette Kern ’21

Nataliya Kobets

Jacob Lewis

Elizabeth Renee Linke ’21

Timothy Steven Maule

Jose G. Mendoza

Joshua M. Moore

Raquel Peterson

Kirsten Elizabeth Rarich ?

Ricardo Rivera

Nancy Sciba ?

Sooyun Song

Renee Taculad

Andrew Tripp ’20

Eileen Iliui Malae Leiato Tyrell

Brent Van Manen

Jonathan Sterling Vance

Christopher Westling ?

Jason Wiedemann

Steve Wysocki ’20

Adriana S. Yaremchuk ?

MS, Accounting

Palak Bansal

Cameron Joel Brentin

Sabrina Bui

Sungkun Yi Choi

Leanna Christian ?

Cassidy Crosswhite

Thanda Domzalski

Orwin Dsa

Gavin Charles Eller

Marie Elizabeth Franklin

Sylvia Margarita Gonzalez

Lea Chantel Gutierrez

Alexander Pranaputra Harlan

Thuy H. Hua

Surbhi Jain

Rochelle Johnson

Hope Kristine Johnston

Cole Kamisugi

Janet N. Kasule

Gaganjot Kaur

Mara Kilbourn

Jose Henry Leonor Montano

Erik Lu

Jiayu Ma

Diana Viktorivna Mamchich

Angela Ngiangi Diansasila

Vanessa Dawn Nohelty ?

Shainna Loise Villaverde Sabangan

Keith Senior

Wilson Setyo

Logan Stearns

Jenny Sun

Sunder

Celine Taleon

Bailey Rose Thomason

Diep Que Chi Tu

Hugh Vo

Christy Vu

Katelyn Leigh Ward

Kylee Ann Zehnder

Ying Zhu

MS, Business Analytics

Teja Alluru

Akshay Anand

Shalini Bagadhi

Moulika Balaram ?’20

Shreyaa Sharad Bhomkar

Harsha Chetty

Yun Gyeong Cho

Gautami Shashikant Degaonkar

Shivangi Desai

Christopher Daniel Dinsmore ’20

Sharmistha Ganguly Ghosh ?’20

Anika Delacruz Glass

Srisha Gorasa ’21

Drew James Gordon ’20

Archana Gunthala ’20

Sugandha Gupta ?’20

Jayashilpa Gurramkonda ’20

Samrawit Hailu ’20

Shephali Jain

Elamaran Jayabarathy

Jonathan Wayne Judge

Shilpi Karmakar

Nithisha Katasani ?

Sahib Kaur

Subodh Khandelwal

Anjali Kochar

Rahul Kumar

Marion Catherine LaRocque

Bibek Kaur Mahal

Siddhant Masson

Abdullah Mirreh

Aradhana Mishra

Sonam Misra ?’20

Aleyn Edward Murray

Ali Nasirzonouzi

Gauri Patil ?’21

Randall John Plyler

Sai Sindhura Poosarla ?’20

Nitika Raj ?’20

Viviana Ramirez Coterio

Trishali Ranjan ’21

Monikuntala Saikia ?

Jegan Selvaraj ’20

Vaishnavi Shankar

Vasudev Shikari

Harman Singh

Jashandeep Singh’20

Karmanpreet Singh

Emily K. Sleipness

Khyati Mukesh Thakkar

Spoorthy Thatipelly ’21

Akanksha Thorave

Charu Yadav

BABA, Accounting

Mahad Abdilahi

Ihsanullah Abdulrahimzai

Coleen Aela Alfiler

Eshrak Saleh Alsinai ?

Madeline Grace Anderson

Irvince Naethan Rendon Avancena ?

Gustavo Balderas Garate

Espoir Balezi

Jacob Ballinger

Anisa Bernard

Alexander Patrick Bjornstad

Alicia Lynn BossBuffone ’20

Susan Bradbury

Andrew Bui

Sabrina Bui

Haregeweyn Lemma Bzani

Kliza Sheine Udani Calaustro

Rodger Chandler

Dongmin Choi

Susana P. Cruz

Hamza Dilawer

Beatrice Adassa Dunkley Robinson ’20

Matthew Fisher

Lushi Fu ?’21

Kayla Marie Gaerttner ?

Megan Gallus

Gursunrit Gill

Wai Yan Sonia Goh

Elaine Philipa Gov

Anthony Gutierrez

Leena Hong

Diana I. Ialanji

Jared James Ilg ?

Nenneh Yeroh Jalloh

Alexis Jensen

Erik George Jones ?

Timothy Thomas Joslyn Jr.

Andrea Juarez-Ruiz

Darien Justice

Jaspreet Kaur

Manjot Kaur ’21

Navleen Kaur

Parminder Kaur

Audra Lee Kelley ’21

RuthAnne Josephine Colette Kepler

Danny Kim ’20

Katherine Rose Koszczewski

Tai-Yuan Kung

Annalisa Lawrence

Hunter Lilly

Tamara Little

Elvira Losinets

Benjamin Lundeen

David Andreevich Lutsyuk

Marc Yu Luu ’21

Jasmine Kaur Maggo ?

Paramveer Maggo

Jennifer Lynn Manka

Karina Manzo

Paris Markley

Alyssa Marsh

Yimegnushal Berta Megenta ?

Elisha Z. Miller

Sophia Romanivna Mironyuk

Sydney Moncrief

Sarbjot Nahal ’20

Sukhraj Nahal ’20

Ivan V. Nalivayko

Ethan Alexander Neathery

Linh Nguyen ’21

Tatiana Olaras ’20

Ladan Aden Omar

Scott Orvold ?

Marlene Pacheco Torres

Annabel Gonzales Pacho ’20

Isabella Iwalani Pantoja

Joél F. Payne ’20

Noah James Peretzman

Ashley Elizabeth Sara Perry

Nathan Pettit

Aaron Philip

Amanda Marisela Purizaca Flores

Janice M. Rabiteau ’21

Mujeeb Rahman

Abid Rahmani

Yelizaveta Ratsko

Alejandro Renteria-Vera

Dana Roy Rossow Jr.

Alondra Ruiz

Masha Pavlovna Rusev

Joseph P. Rutter

Jessie Salazar

Troy Saunders

Zackery R. Scholl

Taylor Eileen Sheldon ‡

Amanda Sides ?

Teahanna A. Smith

Holle Lecole Stevenson ’21

Mary Kate Suchocki

Mark Pavel Titov

Micah K.A. Tongedahl

Thanh Tran

James Daniel Truong

Thi Nhu Y. Truong

Jessyca Valenzuela-Ruiz

Tuyet A. Van ’20

Brian Viorato

Stanislav Vorobets

Shaun Wamala Mayanja

Alexander Weatherly

Robert Earl Webster Jr. ’20

Khrysten Wendleton

Leslie Christine White

Bryce Andrew Wilder

Derek Wong

BABA, Business Administration

Leland James O’Neal Adams

Alexander Angulo

Christian Bautista

Megan Alexis Blake

Angel Bruno

Denisse Carreno Millan

Eulysses Delgado Alcaraz

Caleb Ethan Dunn

Mamadou Fadiga ?’20

Kristin Francis

Aaliyah Janee Freeman ’20

Robert Raymond Gates

Torey W. Griffith

Emily Hamilton ’21

Natalie Grace Horn

Fei Hu

Alexio Huang

Chandanjot Hundal

Joseph Viet Khang Huynh

Simmrun Kaur Kalsi

Harpreet Kaur ’20

Makenna Lange Kim ’21

Montana Klins

Samantha Jonalyn Kranz

Truong T. Luu

Aaron Miller

Emma Reagan Mondul

Sarah Mundell

Judy N. Nguyen

Anders Christian Osterman ?

Kalida Delia Pabolo – Ally

Ernesto William Posadas

Sadie Puente

Samantha Puente

Rebecca Richards

Javon Dionte Ricks

Devin Kenji Riggins ?’20

Tucker Maxwell Roberts

Anumanat Kaur Sangha ’21

Mikayla L. Schwing

Olena Shemedyuk

Amardeep Singh

Theodore Roque Sitterley Jr.

Sophia Smolko

James Alphonso Stanford Jr.

Lai Son Thach

Katherine Valle Rodriguez ’20

Adelaide Michelle Werner

Jake Ryan Williams

BABA, Finance

Florielyne C. Arenas

Nikita Anistratenko

Rohit Ark

Josue Obed Bardales Jr.

Harpreet Bassi

Andrew L. Bean

Lucian Blanaru

Oleg V. Chebotarev

Michael Clark

Sarah Jayne Crespo

Grace Ann Dalrymple ’21

Vanessa Dasuki

Alyssa Grace Dela Rosa

Noordeep Singh Dhadda

Shannon Kathleen Didelius ?

Brandon Joseph Dueñas

Ryan Emmett

Rolando Franco-Silva

Yana Pavlovna Galiy

Laurianna Aleksandra Gonchar

Daniel Phillip Gorbun

Alena Aleftina Gusenkov

Kiara Zaekiah Henry

Derrick Lang Hungerford

Zihao Jiang

Andrey G. Kaganyuk

Navjit Kaur

Summer Kelley ’21

Grayson Kovar

Jaden M. Kraus

Mitchell William Lund

Solomia Lutsyuk

Hawa Magassouba

Subhleen K. Marok ’20

Kafele Matavou

Israel Solomon Melaku

Mishel Mendez

Mathew Robert Moreland

Oyunerdene Myagmarsuren

Tai Huu Nguyen

Anna M. Nicholas

Jay Norem ’20

Andres Pasaye Hernandez

Illia Pavliuk

Christopher Steven Petralia

Ritvik Rekhi

Trenton G. Rohm

Avneet Kaur Sandhu

Hunter Ervin Shipman

Bibhan Nath Shrestha

Alexandru Silarin ?

Harnoor Singh

Harsimranpreet Singh

Prabh Anmol Singh

Michelle Christine Smith

Vladyslav Sokalskyy

Robert Tallud

Yuxuan Tang ’21

Etagegnehu Templeton

Bamlak Tilahun

Hero Vuth

Yuri Yi

Byoung Hoon Yoon

BABA, Management

Aaron Kwan Adams

Wesley Lamont Allen

Juan Jose Alonso Jr.

Kinsey Anderson

Ekaterina M. Andren

Frederick Robert Tobias Anex-Schnauss

Jennifer Rebecca Berry

Ryan Bertrand

Serena Bolden ’21

Jalen Bounthong

Victor Mark Brown

Madison Claire Burke ’20

Devon Joseph Caballero

Emily Campos Guerra

Jiancheng Chen

Clayton James Christian

Madison Clay

Jocelyn Dacuag

Sukhleen Dhillon

Jonathan Dudys

Benzeman Frederick Edwards

Jason Christopher Fillbach

Jace Jonathon Forbush

Talilia Gadbaw

Robert Gest

Cesar E. Gonzalez

Megan Huynh

Gilbert O. Imperial ’20

Branden Ingles ’20

Aminatou Jallow

Seerat Jhuty

Jennifer Lara Kerr ?

Caleb Seth Kinzner

Madeleine Klem

Vanessa Jessica Kokosh

Michael Anthony Ladd

Aileen Larican Leano

Maria Lilly ’20

Allen T. Lim

Chung Wai Lin

Jiajun Lin

Benjamin Heldborg Lipson

Joshua Sky Little

Rory E. Lowe ’20

Yu-Cheng Lu

Jonathan Michael McCully

Ivey McNeese

Carli Meighan

Ryan Huu Ngo

Tiffany M. Osborne

Vitaliy A. Petrovskiy

Catherine Pick ?’21

Joel Piquet

Jizelle Ponce

Vicente J. Roman Lemus

Vanessa Jean Salunga

Julian Sanchez

Esther Savchuk

David E. Scherrey III

Daniel Shapiro

Kiara Simpson-Scott

Inderjit Singh ’21

Sophia Denise Sirotin

Elaina Smith ’20

Jazzmyn Skie Soldonia

Hannah Strahan

Ruoqi Sun

Ana Teresa Torres

Anh Tran Trang

Derrek Michael Trematore

Genesis Vargas ’21

Eric Vasquez

Katrine Garcia Viscaya ’20

Jerry Ray Vorhies

Emily Williams

Colin Michael Wingate

Thomson Wong

Ya-Cheng Wu ’20

BABA, Marketing

Ladan Burhan Awale

Brittany Ellen Baldwin

Thomas James Barr III

Nicholas A. Beurskens

Alana Faith Burns

Vincent Chan

Pavittar S. Chatha ’20

Matthew Andrew Chell

Anna Cuzminscaia

Marshall Day

Danraed Jaycee Deleon ’20

David T. Dinh

Sydney Marie Donahoe

Rosalind Kelsey Erickson

Ceekay Madrid Fernandez

Naomi Fountain

Zablon Gobena

Xiaoxin Gao ’21

Mark Jungho Garnica ‡’20

Nathaniel Wilder Grobins

Priscila Lourdes Guerra

Mohammed Hassen

Dalton Hubbard

Helen Huynh

Grace Nicholle Jaquith

Donovan Jones

Sae Rom Kim

Alexander J. Krzycki

Erika Kuzmik

Ha Eun Lee

Yu Li

Jeffrey Lin

Jui-Hsuan Lin ’21

Tianji Liu

Xiaodan Liu

Richard Reece Martin ’21

Zaynab Mazban

Sarah McQuade ?

Will Reid Minnick ’21

Ian N. Nzabanita

Alina Papirnik

Alleynah Paraoan ’20

Julia E. Parks

Steven William Pearson

Aliyah Jade Ramil

Makaila Rose Ratliff

Colton Alexander Roberts ’21

Dana Marie Balboa Sale

Simrit Kaur Sandhu

Tavnit Kaur Sandhu

Manroop Kaur Sangha

Jessica Michelle Schreiber

Christopher Serrano Blanco

Liubovi V. Sikotorskaia

Jaelyn Sierra Sloan

Alisa Slobodyanyuk

Ben Douglas Taylor

Lazanedra R. Taylor ’21

Nancy Phung Trinh

Henry Nguyen Vo

Rachel Elisabeth Weisz

Tatiana L. Williams

Tiffany Pui Wing Woo

Jiajin Wu ’21

Ziliang Xiao

SCHOOL OF EDUCATION

Master of Education

Mikaela Adkins

Ashley Aiello

Marwa Saad Almusawi ’21

Zainab Saad Al-Musawi

Darren H. Anderson

Ryan Kinney Arthur

Kaylah Mariah Austin

Miranda Barkley

Rebecca Bell

Diana Betancourt Macias ’20

Kodi Lynn BeVelle

April K. Blankenship

Jared Bleasdale

Jonathan Isaac Bridgman

Carlee Carlucci ’20

George Castro

Kali Chargualaf

Yuliya Corbett

Nicole Thi Dao

Julia Rose Dickson ’20

Mia Mae Espinoza

Ethan Thomas Fowler

Haruka Fujiwara

Jessica Hansen

Jessica S. Harmon

Megan E. Harper

Stephon Harris ’20

Crystal Rhiannon Michelle Hoffer

Lea Hoffman

Meghan Leann Hoyt

Madoka Iwamoto

Megan L. Jacobsen

Roslyn Marie Kagy

Grace Kim

Stephanie Kolar

Jodi Lynn Kreidler

Jin Hyun Lee

Katherine Marie Lovelett

Lydia Grace Mautz

Matthew McGovern

Christian Miller

Ayesha Mohamed

Yuliya N. Moskalenko

Sheila Nelsen

Gabriella Nunez

Hani A. Nur

Kristin R. Ohler

Felicia Renee Palacios Gallegos

Arthur Perkins-Cline

Adrienne Peterson

Emily R. Polkow

Jason Rawson

Sophia Redfern

Antoinette Reeves

Sydney Roberts

Abigail Roque Gaspar

Katrina Syntyche Ruiz

Annalysse Y. Schiaffino

Jesse Sherwin

Michaela Shilo

Toi Stevens ’21

Wenjing Su

Benjamin Eric Summerour

Jennifer Sutherland

Lizeth Talavera Chavez

Katrina Ann Thulin

Julia VanCamp

Britney Vaughan

Zachary Womack

Hannah Yang

SCHOOL OF ENGINEERING &

TECHNOLOGY

? Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines

MS, Computer Science & Systems

Samuel David Adams

Anubha Agrawal ’20

Supraja Amrutha

Bhagyashree Aras

Sangeetha Babu

Ayush Bandil ’20

Bharti Bansinge ’20

Mayuree Binjolkar

Ranjana Bongale Ganesh

Richard Brun

Yaqing Cao

Po-An Chou

Poornima Jagadeesh Dixith ’20

Deepthi Warrier Edakunni ’20

Kevin Ewig

Donovan Eugene Farar

Asma Farooq

Kevin Flora

Srivatsav Gopalakrishnan

Deeksha Rao Gorige ’21

Xiaowan Guo

Lu Han

Navid Heydari

Sijin Huang

Huicong Jiang

Yin Jin

Christina Johnson

Tejashri Anil Joshi ’20

Harnidh Kaur ’20

Simerpreet Kaur ’20

Bhuvaneswari Keerthivasan ’19

Nischal Khadka

Parshva Kumashbhai Kotak

Charchita Kuppa

Li Liao

Yixian Lin

Yifeng Liu

Yingtao Luo

Brad Luong

Ruikang Mao

David Melanson

Habiba Hussein Mohamed

Yiming Ni

Sreenavya Nrusimhadevara ’20

Jordan Alan Overbo

Trina Pal

Jin Young Park

Pragati Chidanand Patil

Shuo Peng

Larry D. Preuett

Minzhi Qu

Ananya Rao

Maham Rashid

Sumitha Ravindran ’21

Yuanzhi Ren ’21

Kevin Gil Maningding Romero

Alina Saduova

Jyoti Shankar ’21

Madhuri Suresh Sharma

Siddharth Ajaybhai Sheth

Ankit Singh

Sarabjot Singh

Tucker Reed Stewart

Shraddha Ashok Sukhija

Shrustishree Sumanth

Himanshu Thakur

Jing Tian

Duy K. Tran

Rashmi Uppinkera Ramachandra ’20

Brian Wolk

Tong Wu

Zheyuan Xu

Tianhao Zhang

Zichao Zhang

Guanchen Zhao

Siyu Zhou

Ziyuan Zhou

BA, Computer Science & Systems

Samin Bahizad

Tanner Scott Brown

Brianna Lorraine Crowley

Mohammed Dawood

Emmiliia Konstantinovna Fedina ?

Mary Katherine Fitzgerald

Hasan Hasan

Jason Yi Hsu

Dino Mustafa Jazvin

Divya Kapoor ‡

Chanjoo Kim

Rahul Kumar

Phuc Luu

Megan Marie Lynn

Yoshadrach Michael Padua Malabad

Bryce D. Meadors

Chenli Qian

Sarthak Singh

Kidus Siyoum

Mohamud Warsame

Peter R. Yi

Sophia Katherine Young

BS, Computer Engineering & Systems

Allysen Arntsen

Harkamal S. Bhatti ’20

Joseph Ryuji Casebeer

Jairo Jorge De La Mora

Christian Maurice Doyle

Mohamed Jama

Divya Kapoor ‡

Derek Laudino

Logan Troy Miller

Young Il Park

Zachary Robert Pratt

Jordan Leigh Stafford

Kasim Tiba

Jordan Warnke

James William Wedum

Anna Wen

BS, Computer Science & Systems

? Computer Science and Systems Honors

Lidiya Addisu Abose

Shirwa Dolal Ahmed

Kenneth Yong Ahrens

Austin Akers ?

Khaled H. Alashor

Amir B. Almemar

Keagan James Anderson

Roman Antipov

Akshit Arora ’21

Justin Aschenbrenner

Austn A. Attaway

Alik Balika

Marcus Bartlett

Hermie Jo Pecaso Baylon

Hana Saad Bechara

Roberto Beltran Cortez

Brandon J. Brassfield

Yu Kwan Chan

Rajdeep Chatha

Hieu Chau ?

Ruchik Manay Chaudhari

Jonathan Cho

Logan Shane Crawford ’20

Sierra Counts

Satchit Dahal

Shilnara Dam

Nicolas L. Deboer

Bitanya Demissie

Abdullah Enes Dincer

Jianhui Ding

Bree (Britianie) Dinish-Lomelli

Kumiko Dunn ?

Aaron Chase Eldridge

Paula Elsaeed

Anne-Denise Bernadette Faille ’21

Eyob Fenta

Heather Finch

Daniel John Flynn ’20

Tylor Lyndon Franklin

Bryce Fujita

Anas Gherfal

Karnveer Singh Gill

Aleksandr Gordin

Blake Ford Hamilton

Cordel J. Hampshire ?

Mason McGregor Hansen

Richard Hardwick

Samuel Burton Hart

Cody Herron

Killian Hickey

Chi Hin Ho

Natalie Nguyen Hong

Taylor Humfleet

Zachary Joseph Hunter

Foziya Husen

Sam Viet Huynh

Abdulqadir Ibrahim

Samyak Jain

Mohamed Jama

Mohamed Jama

Elisabeth Jewett

Daniel Jiang

Elham S. Jmaileh ’20

Bhavesh Joshi

Cliff Kaldveer

Noah Kehm ’21

Brandon Thomas Kennedy ’21

Brian Dongjin Kim

Jonathan D. Kim ?’20

Ilya Nikolay Kozorezov

Chun Kit Kwong

Alex Lee Larsen

Andre Larson

Tony Le

Abraham Kyorei Lee ’19

Jaehong Lee

Joshua Jungmin Lee

Yijia Liang

Jen Ho Liao

Andrew Yen Lim

Boxuan Lin

Sean Logan

Michael Zachary Oliveros Loria ’20

Brandon Chi Lu

Brandon Michael Lynch

Lam Mai

Oleksandr Maistruk

Katlyn Malone

Merit Ayele Mamo

Kittera Ashleigh McCloud

Levi McCoy

Nathan Leon McCune

James R. McHugh ’20

Edson Jacob Mendieta

Gabriel Mendoza

Loren Joem Mendoza

Michael Clarke Moffat ?

Emanuel Gerardo Monzon

Andrew Moreno-Escareno

James Glen Morimoto

LaKeisha Cherelle Morris ’21

John Earl Morton

Emmanuel Munoz

Artur Nalivayko

Michael Pavlovich Nalivayko

Ethan Charles Nesel

Calvin Nguyen

Quynh Ai Trieu Nguyen ’20

Teresa Nguyen

Vince The Nguyen

Vu Hoang Nguyen

Welson Nguyen

James M. Northup

Reed Nottingham

Atien Aude Ny

Eugene Y. Oh

Katelynn Joy Oleson

Steven Kyle Omegna

Alexis Orellano

David Anthony Orriss III

Glenn Pak

Christina Rebekah Parkhurst

Hellen Parpinel Hobbs

Alexander Manuel Gonzales Paule

Alexander Tyler Perez

Embert F. Pezzali

Rin Van Pham

Artem Potafiy

Dustin Ray

Garret Tyler Reak

Edward Todd Robinson

Brandon H. Rosario

Parker Theodore Rosengreen

Nicole Isamu Ryan

Ricardo Mejia Salas

Barinder P.S. Sandhu

Jeffrey Schultz

Luke Sedillo

Angela Nicole Seidel

Arman Shah

Muhammad Ahmed Shahid

Hamza A. Shanle

Abdulrehim Shuba

Mohjeet Singh

Kenneth Smith

Lenard James Trajano Smith ’20

Benjamin Robert Stewart

Emanuel Stupart

Michael Sahile Tademu

Ethan Taira

Abrham Aymero Takele

Robbie Aaron Talbot

Lynda Tanielu

Sidise K. Tasisa

David A. Taylor

Steven Tran

Huy-Bao Trang

Huy-Nhat Tran Trang

Andrew Treece

Vladislav Valeri Tregubov

Ryan Douglas Trepanier

Khoa Trinh

Quang Huy Trinh

Tien Thanh Truong

Garret L. Tullio

Yavuzalp Turkoglu

Alibile Ugas

Benjamin Matias Valdebenito

Chau Do Hong Vu

James William Wedum

Drew Gordon White

Kody Okakura Williams

Sam Wong

Mylo Zaggy

Ashley Sabrina Zheng

Zheng Zhong

Troy Allan Zon

BS, Electrical Engineering

Firas Yousif Al Ibadi

Deago Alexander

Noor Alobaidi

Mark Babin

Joseph Takashi Bartholet

Junior Paul Biayi

Madelyn Brown

Nicholas Chen

Anh Dao ’20

Cameron James Fagering

Geoffrey Feldman

Elvin Ferrera

Tatiana P. Franco

Nghi N. Hoang

Eric Khoi Nguyen Hodac

Logan Reid Howell

Randall Johnson

Vu Le ’21

Ajay Singh Matto

Angel Morales

Sai Nyi Nyi

Tyler Parsons

Tyler J. Pigott ’21

Repp Robert

Ryan S. Rose

Corey Thomas Saeda

Marc Justin Tupas Santonil

Riley O. Simpson

Anastasia Staroverova

Jacob Stevenson

Hunter Treloar

Jessica Ann Wallace-Harala

Dylan A. Wiseman

Chell Joyce Yoo

BS, Information Technology

Amer Abdulhak Ahmed

Raed H. Alashor ’21

Beamlak Alemu ‡

Abdirahman Ali

Chanelle Allen

Daniel Androussenko

Tadesse B. Atalay

Ribka Ayele

Noah Patrick Baduria

Pratiibh Singh Bassi

Harkaran Singh Bathal

Logan Bhinder

Anmol Brar

Jared Matthew Browning

Mario Cavazos Jr.

Lillyen Romeduel-Bisey Chieng

Jake Clarke

CJ C. Cummings

Charmaine Jordan Dacones

Joseph Enesi Dayonot ’21

Sebastian Emilio Diez Reyes ?

Tuong Dinh

Alyssa Makenzie Edmonds

Javier Esparza

Aleksandr Filimonov

Kyle C. Frey

Dante Glenn

Timothy Don Goddard

Emanuel Gonzalez

Justin Joseph Gruberg

Samuel Halim

Matthew Hengl

Trent Hiner

Chase Hinkson

Brandon Huang ?

Sara Jeanne Huff

Zakaria Ahmed Ibrahim

John Young Imm

Ahmed Jama

Mustafa Jama

Edward Chansong Jeong

Reilley Fisher Johnson

Zachary Johnson

Kalyn Joy-Wilson Jones ‡’21

Simran Kaur

Isaac John Keith

Khaoula Kerrou

Tahmid M. Khan

Kyle Lam

Sarah Jemima Magnificate Lechuange

Kington Lee ?

Yanhao Li

Ping Luarn ’21

Raghava Sai Matta

Jasmine May

Jakob Middlebrooks

Yahya Mirzaei

Taran Jai Mistry ’21

Javier Moreno-Colin

Emil Antonio Negron

Rodas Negussie

Alex Hau Nguyen

Steven Van Nguyen

Isabella Nuxoll

Mohamud Osman

Thien Phan

Cristian Andrei Presa

Angelique Everisma Putri

Hussein Nabeel Sahib

Caleb Scheib ?

Leaf Alexander Schnitger

Andrea Tendo Nassaka Seguya

Tyler Septon

Abhideep Sharma

Jasmine Kaur Sidhu

Derrick Sin

Amritpreet Singh

Mandeep Singh’20

Manmeet Singh ?’20

Michael A. Siyoum

Eric Blaine Soto

Graham Andrew Tash III

Jordan P. Thies

DeAnthony Jameel Thomas

Connor Thompson

Dat Tran

Khai Tran

Tam Thanh Tran

Anh Q. Trinh

Markus Utz

Sasha Megan Dallo Vignjevic

Alec Vo

Nghiep Danh Vu ’21

Bo Wang

Dylin Stephen Wen

Kadin Taylor Wilkins

David Yim

Christopher Yin

Nathaniel Jiwoo Yoon

Ikram Yusuf

Binbin Zhao

Bowen Zheng

SCHOOL OF ENGINEERING &

TECHNOLOGY and MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

? Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)

? Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines

Master of Cybersecurity & Leadership

Benjamin Edward Adams

Gian Mark Domingo Agni

Ahmed A. Ahmed

Thnwa Ahmed ’20

Ian Arne

May A. Azcarraga

Kushal Basnyat

Brandon Paul Brown

Stephen Brown ?

Stewart Lee Bruner

Awa Cham

Yongjun Cho

Wai Kwan Chow

Brendan Michael Colford

Catherine Curry

Zedrick Alarcos De La Cruz

Gregg M. Erickson ?

Guillermo Figueroa

Maxine Ixchel Josefina Filcher

David Georgiu

Jaasmeen Gill ’20

William Guthrie ?

Lam Ho ’20

Aksher Sheriff Ismail Sheriff

Avaniba Narendrasinh Jhala

Joel Johnson George

Oliver Karr

Baljot Kaur

Charles E. Kerr ?

Steven Lopez ’21

Shaun Marquardt ??

Timothy James McCracken

David Joseph Michalek

Derek Jason Miller

Steven Dana Owens

Shahriar Saadat

Aaron Sterling

Preston Jamboy Tarr

Lourdes Liam Tolmich

Santosh Sangappa Wale ’21

Kyle D. Williams

Milton Ming Tak Wong

Ryan Wright

SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY ARTS & SCIENCES

MA, Interdisciplinary Arts

Kelsey Horne ’21

Shadyar Omrani

Patricia Lynn Marie Ortiz

Morgan Alexandra Pasquier

Lilian Tatiana Vasquez

Nora White ’21

BA, American Studies

Samantha Robyn Hall ’21

Clayton David Hassell II

Erica Patrice Howard

Alicia L. Morgan ’20

Charlene Carolee Walker ’20

BA, Arts, Media & Culture

Jacob Abriani

Racheal Nicole Albrecht

Meagan M. Beardemphl ’20

Chaos Zader Bebault

Annalicia Merelle Bing

Jacqueline Brown

Cynthia Seema Chand ‡

Maxwell C. Christofferson

Matthew Cobb

Ryan M. Demerick

Kimberly M. Devine

Alex H. Do

Aiyanna Doss-Bethea

Tashaya Cheri Duncan ’20

Andrew Fan

Rosemary Antoinette Ford

Andrew Galan

Isabel Garcia

Renee Gonzalez

Bryan Gordon

Noah Goucher

Veronica Halte

Dominique Leigh Jackson

Jy Haw Kwan

Quintarious Landry ’21

Gurshakti Singh Lehra ’21

Chloe Lovell

Jason Masters ’20

Ryan Maxwell

Wesley Chijioke Mba

Angel Nguyen

Perris Njenga

Asha Elizabeth Noble

Jaida LeeAnn Noble

Matthew Brandon Reasy ’21

Maria Ruiz

Micah Noel Schuett

Isabella Sorkness

Andrea Lynn Soto ’20

Danny Darren Tomlinson ’20

Alexis Warren ’21

Ashley Dawn Whipple

Justin Noah Young ’20

Shanwen Zheng

Seth Andrew Ziolkowski

BA, Communication

Braulio Aguayo-Munoz

Marco Aguirre

Bryce Andrew Albright ’20

Nicole Alexandria ’21

Lukas Anderson

Abi T. Ayele

Natalie Bair

Meagan M. Beardemphl ’20

Marian Lizette Bernal Lizarraga

Ethan Lawrence Bobanick

Mikayle Dashawn Boswell ’21

Trisha Andrea Angeles Carandang

Jean Izumi Carlson ’20

Nnamdi Tavah Carter

Lucas James Cassol

Gianni M. Concepcion

Nathaniel Copley

Isaac Vidal Cornejo

Dustin J. Corthell

Liam Baird Daigler

Thomas A. Di Giorgio ’21

Rinalyn-Marie Simotuosalaia Fetuao

Manuela Fierro

Daisy Elisa Flores

Finn Michael Fosberg

Rémi Morgan Frederick

Trinity Fuller

Alexandra Ysabel Ordonez Geronimo

Layne Gonzales

Genesis Gonzalez

Dawn Hammer

Alyssa Breanna Hanes

Zainab I. Hasan ’21

Demetria Michelle Hawkins

Elena Trieu Ho

Zachary Hogge

Abdirauf Mohamed Ibrahim

Mckyah Lei Quinene Igros

Kealoha Rose Mesa Iosefo

Dominique Leigh Jackson

Natalie Jonen

Sukhneet Kaur

Ayda Yahya Kedirkhan ’20

Megan Joanne Kim

Young Kim

Paulina A. Lopez

Ye Lu

Mikaela Erin Luarca

Lucinda Viola Malone

Sabrina Marie Mann ’21

Shiho Matsuo

Jacob Mballow ’20

Melinda Mercado

Tyler Molner

Henry Nguyen

Jordan Tran Nguyen

Lerence Nuyda

Alicia Andrea Tsai O’Rourke

Maribel Ortega

Juanita Ortiz ’21

Charlie Pak

Eliza Mina Patenio

Conrad Joseph Perry

Eric Quade

Areli Ramirez-Fernandez

Brenda Reyes Jimenez

Brendan Stewart Rodriguez

Marcus L. Rogers

Christiana Charisma Chalic Rosalin

Macey Jane Salisbury

Sara Bella Schilling

Kelsey Erin Michelle Slick

Zeed Karl Subradil

Olivia Nicole Bianca Sullivan

Christopher Anthony Taylor

Tra Thu Tran

Kayla Treat

Vanessa Umana

Mitchell Tyrone Webb Jr. ’20

Jemmez Willis

Lei Ka Wong

Cullen Wright

Lucas Hyun Woo Yi

Min Ji Yoo

Justin Noah Young ’20

Lauren Allyse Zent

Miche-John Nzuzi Zikum

BA, Economics and Policy Analysis

Michael Anthony Price

BA, Environmental Sustainability

Dara Lynn Deseamus

Kevin Fitzgerald

Rebecca Lovett

Evan Michael Mahnke

Cormesha D’Shon Passmore ’20

Mariah Ann Ray

Celine Joelle Smith-Jolibois

Meagan Trainham

BA, Ethnic, Gender & Labor Studies

Jeffrey Louis Bantay Sr. ’20

Eric Colon

Shelby Cross

Morgan Riley Fitzpatrick

María F. Gonzalez-Navarro

Samantha Hinchen

Charles Kennedy II ’21

Robert Anthony King ’20

Thearina Leng

Abigail Terese McCarthy

Emily Rose McGill

Jamila Nguyen

Davina Pasillas ’20

Dominique Janae Peterson

Francisco Javier Rangel-Almanza

Yodet Wassie Shigute

Alyssa Slyter

Livia Tsas

Quintessa Waud

Martin Zuniga ’21

BA, History

† History Honors.

? Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma ??? Chapter

Rebecca Bailey

Tyler James Bryant

Armina Forosan

Molly Melinda Howerton †?

Savannah Lee James †?

Madison Claire Kruger

Tyler Lorenz

Daniela Belana Lynum

Ryan Mantle †

Amy D. Megowan ?’20

Lexa Nave

Eric Pham †?’20

Joshua James Rendell

Heather Somers †?’21

Lyndsie Jeannette Thackray †

Leah Turner

Casey Reynolds Wagner ?

BA, Interdisciplinary Arts & Sciences

Sarah Rene-Chernoff Abbott

Nasrudin Abdi

Kaltumo Ahmed

Isabel Nicole Boe

Alea Francin Camacho

Cambel Grace Coppin

Noah Benjamin Elliott

Robel Y. Fessehai ’21

Taylor N. Ficca

Jacqueline Ambur Gragg

Jonathan Thomas Hart

Hani M. Hassan

Mikayla J. Jacobson-Brewer

Caitlin Kopacz

Mail Mohammad-Sadiq

Tamara Moisseyeva

Anthony F. Pepin

Ciara Gabriela Ramos

Francine Atoigue Ruth

Kathleen Sayah

Luke Isaiah Sewall

Evelyne Michel Staab

Rochelle N. Turner

Keanu Utoafili

Beatriz Adriana Vera ’21

Garrett Edward Westmoreland

Madison L. Williams

BA, IAS, Global Studies

Pablo Figueroa Celis

Stefan Louiswen Gryniewski

Lin Gu

Wanying He

Emily Jones

Jasmine Rianna Julian

Velvin Kavaya Lumadede

Zachary Spears

Danny Darren Tomlinson ’20

Kyle Andrew Tomyn

BA, Law & Policy

? Law and Policy Honors

Rami M.A. Albalawi

Bianca Angel

Gelila Ayenew

Joseph Barboza ’21

Katherine Rose Bartell

Anastasiia Bengala

Zhaira Wincy Bergado

Brett Donald Blankenship

Dilnoza Chorieva ?’20

Shelby Nykia Cobb

Selena Coppa

Dennis Droste

Ashley J. Edliq ’20

Heidi Mohamed Elmobdy

Hawa Eve Fadiga

Alicia Gallardo

Savanna George

Carolina Guzman

Dawn Hammer

Jazmin Hernandez-Santacruz

Gabriel Alexander Holmes

Tyler Jaehoon Hwang

Bengisu Cicek Incetas

Chanise Nycole Jackson

Andre Luis Jimenez

Jenna Johnson

Corissa Rene Jones

Sadie Grace Lane

Cory Ngoc Le

Emily Shea Louise ’21

Jett Magnuson

Tezrah Bernadette Manase

Ashna Esha Narayan

Molly Nicholson

Karen Yuven Ortiz-Silva ’20

Tierney Leigh Noelle Patterson

Jessica Phillips

Andrew Ros

Tristan Samuel Smith

Heather Somers ?’21

Kenny Thai

Abigail Lorene Toomoth ’21

Magof Perez Topasna

Andrew Trinidad

Barbie M. Weaver ’20

Bailey Christina Wilson

Katie M. Ziska

BA, Politics, Philosophy & Economics

Ekram Abdi

Emma Akins

Beamlak Alemu ‡

Chloe Nicole Arranza

Jenson Asirot ’21

Harmon Kirk Bice

Camren Creighton Bleiler ’20

Kiara Bowser ’21

Nicholas A. Brooks

Roosevelt Brown III

Ferrari Ali Cardona

Harrison Thorolf

Hansen Christensen

Jonathon Elisha Church

Brady Collier

Lars Dugger

Johara Ahmed Farah

Chun Wing Fung

Ahmed Omar Hassan

Alden Rain Hedegaard Sr.

Kimberly S. Hem

Lucas Ryuki Henson

Bailey Noelle Ilomin

Mark Anthony Joseph ’20

Joshua D. Keese

Kolin Brian Kincaid

Alexis D. Lamrouex

Robyn Ashley Levin

Yiji Li

Kevin Yuan-Jie Liu

Yu Liu

Melissa Dayana Martinez

Evan Michael Martinolich

Olivier Matendo

Alexya McDonald

Challen Brandon Mills

Dalton Thomas Mitchell

Bailey Andrew Paladin ’21

Ryan Edwin Piatt

Kristina Pogosian

Meghan Noelle Rand ’20

Jasmin Kaur Randhawa

Zachary H. Shea ’21

Alex Shoemaker

Kangming Shu

Karandeep Singh

Christopher Stephens

Ibraim Tair

Magali Y. Veloz

Isabela Vercillo

Taoyu Wang

Duku Simon Wani

BA, Psychology

? Psi Chi, the International Honor Society in Psychology

Safaa Ali Abdellatif

Megan Marie Absten

Mackenzie Adkisson

Grecia Aguilar

Kristinne Aguilar

Esther Ann Agustin

Mohamed Alkadban

Anna S. Alperov

Melak Al-Zubaidi

Emily Joy Anthony

Aveyauna Apfel

Jhowelyn Valdez Aquino

Summer Jean Askew

Japjit Kaur Atwal

Jordan A. Baker

Makaela Jade Baker

Iulian S. Balan

Sara Y. Bartholet

Brenda Gail Bartosovsky

Sarah Jeanne Bentson

Kalyn Elizabeth Bevan

Amy Gabriella Binns

John William Bleakmore

Sophie Janelle Boiraud

Darrand Foley Bourland

Savannah Bressler

Jillian Brock

Jessica I. Brown

Joann Brown

Katrina A. Brown

Justin Rizala Cabigting

Haley N. Cain

Hannah Grace Callen

Destiny Breanna Camarena

Allana Camba

Andrea A. Carcamo-Sanchez ’21

Karen Casillas Tapia

Julia E. Castanier

Jasmine Rose Casteel

Delaney M. Cemento

Lap Hang Chan

Analisa Chase

Kassandra Jessie Ann Chase

Joseph Daniel Clark

Stephanie Lee Cobble

Bradley Cole

Danielle Connolly

Harley Cecil David Coulter

Tobias D. Daugherty

Jeremy Davis ’20

Cienna Reese DeCicco ’21

Julianna Angeline Dempsey

Dana Elizabeth Diaz

Aisha Ali Diriye

Kimberly Doan

Lan Truc Doan

David Joe Dorsey Jr.

Tanarra L. Doss

Alyssa Dressor ’21

James Jerico Paez Dulano

Alexis Calica Ebreo

Adrianna Ciara Edwards

Emily H. Egee

April Elizabeth Engelhart ’20

Calvin Robert Ferko

Angelina Ferrer

Myka Michelle Lee Ferrer ? ’21

Madeline Alexis Fleming

Solomon Flowers

Adam Clifton Fortney Jr. ’21

David Frenette ’21

Sienna Leigh Gagne

Daniel Deonte Gaitan

Isabel Garcia

Laura April Garcia

Elein Agduyeng Ginez

Amber A. Gooden

Jessica Michelle Grossman

Sharvoski Gunn

Genesis Yolanda Gunsby

Anjeliese Mylea Hampton

Ikran Harshi

Zahraa H. Hashem

Benjamin Arthur Heinz

Amari Shawndanee Hill

Skyler Christopher Hoeppner

Amandalynn Holmes

Sydney A. Horen ’21

Michael Lee Horsey

Amina Ibrahim

Megan M. Irving

Sophia Isayev

Ismahan Jamea

Cheyanne Rebecca Jimenez

Alyssa Caitlyn Johnson

LaKymbria E. Jones

Malena Catherine Ellen Kamel

Tommara Kangar

Abbigail Dianna Kanouse-Schaefer

Malissa Rose Kautz ’21

Oscar P. Kelley

Adora Lilliana Keser

Hannah Summer Kim

Evelyn Kipper

Marshall Kling

Holly Jeanette Knoll

Leeann Marie Koll

Lauren LaBow

Laura Lamb

Cecile Elaine Lancaster

Alejandra Landin

Hailee Noel Larson ’20

Muskan K. Lehal

Benjamin Joseph Lind

Chloe Maria Little

Tatum Nichole Lombardi

David Loukyanov

Taya Luchini

Janey Aleksandria Ludwigson

Daniella Marie Lugo

Ali Lukkasson

Priscila Jael Marquez-Salinas

Ashlyn Mason

Jenna McCoy

Emily Rose McGill

Aumajuss Suvallu McKee

Madison McLaughlin

Sunshine McTernen

Angela Meach

Mary Ann Mercado

Desree K. Mims

Meaghan Eileen Moos ‡

Nicholas Morries

Isabella C. Morvel

Lacy C. Mowry

Rachel A. Moyer ?’21

Marvy Muckian

Daisy Muneton

Yamam Elizabeth Ndow

Caitlyn Ngo

Starleen J. Ngo

Allison Thucan Nguyen

Channy Thao Nguyen

Thomas H. Nguyen

Melanie Nicholson

Anna Nugent

Dasha Titilayo Oluokun ?

Amanda Leigh Oravsky

Isabelle Rose Orriss ’21

Susan Pack

Ryan Padilla

Samantha Emily Marie Parker

Ashley Partida-Tapia

Amanda L. Patti

Isaak Jeshua Pedersen

Kalli Pederson

Ariana J. Perkins

Arianna Pernela

Jacqueline Petrillo

Casey Thi Pham

Makiya Phillips

Allysia Porter

Brittany Allyson Powell

Devin Clint Susano Quiton

Ashley Raburn

Salvador Renteria Nava

Isabella Rose Resmondo

Wilfred Reyes

Madeleine Grace Richardson

Lauren Marie Rillman

Rhea Robertson

Stephanie Rodas

Hannah Elizabeth Rorvik

Zarea Rosemond

Daisy M. Roy

Briana Rumph

Jovelle Tarrie Andaya Rutland

Selma Abdi Said

Montserrat Guadalupe Sanchez-Gonzalez

Raul Sandu

Queenie Sapelino

Emily Kathleen Scholz

Micah Noel Schuett

Younes Shaibi

Avika Sharma ‡

Risha Sharma ’20

Serena F. Sheehan

Taylor Eileen Sheldon ‡?

Stephanie Shunk ’21

Meranda Shute

Matthew Simonetti ’21

Sanya Sinha

Derek James Smith

Kayla Ann Smith

Kyle Evans Smith-Doolittle

Cassandra M. Soileau

Alexandria M. Steele

Tera Sterbick

Morgan Ellyse Sullivan

Elaina Swanson ’21

Madilynn Helina Swartz

Tsz Kiu Jill Tong

Elizabeth N. Torralba

Katia Evielyn Tran-Nghiem

Tiffany Nguyen Truong ?

Rachel L. Turner

Savannah Turpin

Kendra Anne Ulrich

Jessica Ann Vanhalteren

Wolfgang Drake Varela

Selah Layne Velez

Taylor Jazmyne Wakefield ’20

Grace Elisabeth Whitman

Madissen Jayne Wicks

Aiyza Naomi Williams

Dayzsa Williams

Deric Williams

Madison L. Williams

Genna Witts

Jessy A. Wolff ?’20

Leamon Johnson Woodley III

Macy Charlotte Wright

Chieh Yu Yu

Madison Zack-Wu

Vanesaa Zavala Gonzalez

Ava Zolfaghari

BA, Spanish Language & Cultures

Kendall M. Burch

Samantha Marie Martin

Gloria Lizeth Mendoza ’21

Elizabeth Roldan-Guzman ’20

BA, Writing Studies

Abdulwahab Abubakar

Cherin Avey

Madeline Grace Buchanan

Rebekah Christine Bussell

Madelleine Kameyah Douangmala

Kaitlyn E. Downs ’20

Kalyn Joy-Wilson Jones ‡’21

Maria Hernandez ’21

Trinity Hill

Joe William Hilmer

Faith Kim

Jordan Tran Nguyen

Gabrielle Nunez

Haley Christine Nuttman

Nickolus David Patraszewski

Crysta Rollison

Natalia Ross

Hyesong Shin

Sandra V. Suchkova

Daniel Richard Tanaka

Denise Michelle Tucker

Taylor A. Wilkerson

Makenze B. Yerly

Min Ji Yoo

Khadijah York ’21

Jessecah Lynn Zavala

BS, Biomedical Sciences

Ariyana Marie Abando

Maryam Watheq Al Darraji

Dana Nael Alhaj

Jaymison I. Alicaba

Zaineb Maher Alkadban

Anjanette Marie Arvizo

Sabrina Bacher

Ashley N. Benson ’20

Miguel Bibaoco

Sarah Jane Biddlecome ’20

Catherine Bond

Julisia Jenae Brock

Kiana Shea Bulloch

Nicole Casingal Camacho

Haley Marie Cardis

Regine Femme Cerezo

Cynthia Seema Chand ‡

Gina Chang

Victoria Chesnakov

Jain Choi

Paola Jean C. Chua ’21

Trevor Warren Cook

Alina Cordova

Kobey Anthony Cruz

Dylan Alexander Culbert

Marjorie O’Connor Dela Cruz

Joy Maria Kathrin Mangila Deller

Thao Dinh

Jhovana Escamilla

Crystal Espinoza

Mariam John Faris ’21

Shyloh Ferlance

Katherine Free

Ereign A. Ginez

Lindsay Givens

Carolyn Gonzalez

Jessica Rose Haldeman ’21

Elizabeth Harting

Hashim A. Hashi

Alexis Marcel Heath

Kristian J. Hernandez

Grant Charles Hobby

Vivienne Bao Ngoc Hodac

Chloe Huang

Sara Drew Jackson

Sharon Jhuty ’21

Alexander Johnson

Ishika Kapoor

Jennifer Marie Klungle

Alexa Loretta Knight

Devyn Drew Baylie Koppisch

Arianna Amina Koroma

Kaitlyn Taylor Lane

Thao T. Le

Janessa Lewis

Jennifer Lopez

Anabelle Mai

Verastacy Wangeci Maina

Ismael Manahan

Zoe Manuel

Kyle Mark Marshall

Lexus Mannhattan Martin

Chloe Mae Borhillo Martinez ’20

Collin Ryan Mawhinney

Austin Edward Millen

Alisha Miranda Miller

Bailey Ember Miller

Meaghan Eileen Moos ‡

Dinh Phan Lac Nguyen

Kaitlin N. Nguyen

Michelle Chau Nguyen

Oanh Nguyen

Maleeha Nizar

Victoria Nuon

Yuen Yi Pak

Ashton Roland Parks

Cadence Kjerstin Parrish

Regan Leanne Paschal

Allison L. Perry

Tristan Scott Perry

Tyler Thien Pham

Sarah Elizabeth Pohle

Asem Qusiem

Melissa Lizeth Ramirez Miralda

Christina May Renshaw

Carla Rezk

Sarah K. Rhoads ’21

Alexandria Rios

Zack Randall Riviere

Haleigh Cheyenne Rzonca

Nikki Moung Mang Saefong

Kalean P. Salcedo

Caritina Sanchez

Imagine Niomi Sayasane

Rebecca Leigh Shaikoski

Avika Sharma ‡

Avisha Vijay Sharma

Garrett Stephenson

Zachary Ryan Strome ’20

Piyamas Suwanchote

Yvette Tadeo

Clara Lynn Tedford

Yiyi Torgerson

Summer Roslyn Turnberg

Madeline Uzunoe-Chin

Alexandra Valdivia

Mariana Valdovinos

Royze Ann Varias Banados ’21

Diana Alexseyevna Vedenova ’20

Lizeth Sarai Vergara

Dionne Shadea Weaver

Jamyahn Alexis-Michelle White

Alexis Joy Wilhelm

Skyler Lynn Winston

Lillian Rose Wood

Venessa Lina Yefimchuk

Shellena Dawn Young ’21

Amaliya Yurina ’20

BS, Environmental Science

Cameron Josef Artz

Jennifer A. Braveboy

Erin Campion

Drew McKay Clement ’20

Lauren Doffing

Katherine Hackney

Annika Johnson

Olivia Kirby

Courtney Kneer

Lucy Kristyne Kramer

Tanner Jay Landowski

Gary Allen Livingston Jr.

Brianna Paige Loucks

Meg McCann

Erica Elaine Mortenson

Chloe Brooke Nelson

Ruby Nugent

Jacob Nyiri ’20

Claire O’Connor

Prashisth Pandey

Connor W. Perry

Audrey Rhodes

Kristy Ricks

Emellia Frances Treece

Deyana Trivino ’21

Katja Whelan ’21

BS, Mathematics

Timothy M. Brennan

Russell Castellano

Tsz Ho Cheuk

Jamie Marie Davis

Joshua Dennis ’21

Megan Christine Ekse

Rees Alexander Evans

Daniel John Flynn ’20

Angelica Marie Frantz

Coleman Grant Hagerman

Hiuhon Lam

James M. Northup

Christian A. Schneider

Daoyi Wang

Joseph Patrick Wickenhauser

Alan Wong

SCHOOL OF NURSING &

HEALTHCARE LEADERSHIP

? Sigma Theta Tau International Honor

Society of Nursing ? Chapter-at-Large

Master of Nursing

Nicole R. Aaron

Rebeca Allen ?

Susie Alvarez-Meyer ?

Marianne Dillon

Nicole Marie Fortino

Nikki Glazier ’21

Hana L. Greer ?

Mallory Hodges ?’20

Katlyn Jackson

Andria Jolly-Morris ?

Lauren Kemp ?

Jennifer Lovik?

Sarah Elizabeth Rainville ?

Ashley Sutton ?

Alexandra Tyman ?

BA, Healthcare Leadership

Sagal S. Abdi ’20

Sumayo Abdi

Ramla Adan

Threadranna F. Allen

Nimrata K. Bhullar

Amber Macie Castle

Leonard V. Da ’21

Israel E. Davis

Joshua King Davis

Amandeep Dhillon

Tiffany Eaton ’21

Dega Farah ’20

Naomi Ruth Heinecke

Vy Huynh

Amal A. Ibrahim

Fatimah Juma

Sabrina Farhana Khan

Brenda Kien

Lily A. Kincannon ’21

Vaela’a Utumoa Lefeiloa’i

Anita Liang

Efren Lopez-Medina ’21

Katlyn Jasmine Luu

Jackie Madhava

Don Singh Minhas

Dhofa Mohamed

Shadia Abdulwahab Nagi

Bao Minh Gia Nguyen

Julia T. Nguyen

Phoebe H. Nguyen

Alicia Patterson ’21

Bernarda Michelle Quijano Hernandez

Uriel Ramirez

Johnathan Rattananongsy

Ashley Briana Docdoc Remigio

Zeinaba A. Robale

Hugo Sanchez Jr.

Katherine M. Smith

Judy Jaanriksmais Soeum

Elfega Sarai Solano

Leon Trac

Spencer Neville Tyson

Sarah M. Wisor

BS in Nursing

Phillip Ruiz Acoba

Lindsey Marie Adkins ’21

Sonia Aguirre ’21

Dana Nicole Alderson

Meghan Taylor Amis

Matthew Richard Anderson

Christina M. Arnal

Mary Kisambira Babirye ’20

April Marie Baez

Christa Mien Baginski

Aaron Steven Barton

Masresha M. Beyene

Don Emmanuel R. Briones

Rosanna Lin Bucasas

Jessa Anika Buenavista ?

Stacey Dawn Bugg ?’21

Courtney Cannelora

Jenise Patricia Castro ?

Ifeoma Rosemary Chukwuemeka

Krystin Marie Coughlin ?

Adriana Pachuca Cruson

Trinh T. Doan

Laura Bernadette Dow

Kayla June Dulay

Ronald Gatchalian Echon

Virginia Angeles Edwards

Mariko Ann Enebrad

Jasmine Joseth Escorcia ’21

Fay Gaitho

Shewit M. Gele

Faith Nyambura Gituma

Stephenie Lee Green

Alex John Groneck

Katherine Anne Elizabeth Hackett

Kaylee C. Hardy

Dhea Michelle Holland ?

Jennifer Jeng

Jiajing Kang

Joseph San Kang ?

Preetpal Kaur ’20

Lamin Kejera ’21

Whitney Nicole Kilian

Nadezhda Fedorovna Kish

Amanda Lane Kochera

Oratai Kremer ’21

Fatoumata Leigh

Shirley Li

Lauren Leigh Lie

Yuliia Lohvin

Yeimmi Machado

Alyssa Dawn MacRae

George Markovich

Emma B. Marlow ’21

Ashley Shae McBride

Wednesday Anne Means

Nura A. Mohamed

Jennifer Evelyn Morris ?

Nady Munoz

Chondra Charin Nelson ’20

Stephanie Nelson

Hong Nguyen

Christina JoAnn Nicholson

Enaeza Nisa

Anthony Kimani Njengah

Melissa Raynee Nunez

Priscilla Nunez

Anastasia Orriss ?

Anastasia Petryakova

Valerie Phanissay

Caroline Maki Prescott

Briana Jae Li Queen

Yumi Quinlan

Robin Lee Rettig ’20

Alyssa Therese Rios

Evelyn Rodriguez

Amandeep Singh

Jessica Elizabeth Sivret

Esther So ?

Danielle Soriano

Kim Dee Swift

Cynthia A. Terronez

Cortnie Iris Thomas

Sophia D. Thumberg ?

Anieska Timms

Thanhtinh Tran

Uyen Tran

Phat Trang

Celiana Ululani-Vaolele Tupua

Anne Aurelia Van Allman

Kaitlyn Helena White

Iryna Ivanivna Yukhymchuk

SCHOOL OF SOCIAL WORK &

CRIMINAL JUSTICE

Master of Social Work

? Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma

?? Chapter (Social Work)

Miranda Anderson

Rodney Dean Antonson ?’20

Amory Ballantine ?

Philomina Bigelow ?

Arwen Evenstar Bouton ?

Michelle Ann Brownlee-Ward ?’21

Katie Colbert ?

Amber Midori Conley ?

Maggie Anne Conley

Paige Cordell

Oriana Noël Cozzolino

Nimao Omer Dahir

Joelle Midori Dela Cruz

Miekel Ellefson-Pillatos ?

Alaina Yvonne Ewing ?

Sabrina Villanueva Gardner

Arin Gautreaux

Kowsar Ahmed Hassan

London Hughes

Siri Imsland

Shantell Dominique Jackson

Danielle Johnson ’21

Ashley Johnston

Japandeep Kaur

Liam Kelly

Emily Elizabeth Knickerbocker ?

Carly Rose Kurtz

Alvaro Lara Gomez

Aurora Leger

Julie Minh Luong

Ryan Michael Mann ’21

Dana Maria Marklund ?

Johanna McHenry

Rebecca Shae Miranda-Elliott

Hillary Mower

Alexis Nevins

Tammara Newbill ?

Joanne Nguyen ?’21

Nicole Elizabeth Nichols ?

Allan Nyaribo

Gabrielle Marina Ortega-Miller

Amber E. Pangburn ?

Rachelle A. Pasteris ?

Irina V. Pastushok

Edith M. Payan Almaraz

Rebecca Powers ’21

Norma Guadalupe Purdom ?’20

Andrewnette Reed ?

Whitney L. Reeve ?

Kaylee Moana Rodriguez

Kyle A. Schaeffer

Ian Scofield

Elizabeth Spann

Elizabeth Steinke ?’21

David Sullivan

Sarah Sullivan

Sarah A. Sutton ?’20

Heather Dawn Swanson ?’21

Gail Warner ?’21

Shailyn Warnock ’21

Charmaine Mantuano Zaragoza ’20

BA, Criminal Justice

? Alpha Phi Sigma National Criminal Justice

Honor Society, UW Tacoma Chapter ???

Gabriel Hunter Gross

Sara Gwinn

Mykaela Hatfield ’20

Sanise Antoinette Henry ’21

Trinity Hill

Kimberly Hipol

Brittney Holliday

E. Torrance C. Holmes

Paige Hoskins

Macenzie Lynn Hovland

Parker Lee Jackson

Olivia Helene Jensen

Trevor Joubert ’21

Haitham Kadhim

Riley Jason Lackey

Alison Sunshine Landry

Cameron Lawson

Jayden Jerry Dean Lewis

Joshua Tithdra Lim

Ziyu Liu

Victoria Lozano Garcia ’21

Jacyn Anne Lyons ’21

Desiree Macias

Isabel Maestas

Aubrianna Nicole Mahon

Ana Daisy Marroquin

Leonidas Enrique Martell Mendoza

Amber Linn McClung

Justin Medrano

Sheena Crystale Meza

Belen Michel

Ashnika Ashminta Nath

Alicia A. Newman

Rheanna Lynn Olivares

Leora Ortiz De Anaya

Rebecca Pacheco

Amber Pelz ?’20

Allison Rose Pulicicchio

Joseph Punsalan

Jermaine D. Ricks

Shannon-Kiara I. Rivera

Ebony Marie Robinson

Elizabeth Roldan-Guzman ’20

Olivia Rumel

Ross Ryoichi Ikaika Sagadraca

Nathan Quinn Samanmit

Sukdeep Samra

Jasmine Rae Sawangsangsai

Christine Drew Schroeder

Micaela Schuler

Htoo Wah Shee

Lluvia S. Sierra Figueroa

Curtis Wayne Sigourney

Jericho Simmons

Dayshawn Hakeem Smith

Harry W. Steinmetz

Joshua Sutton ’21

Samantha M. Tapia-Anaya

Diane Denise Taylor

Kendall Thor

Sadie Rae Travis

Julia Tufts

Jace Ryan Valente

Chase Vandiver

Spencer Varga

Dylan J. Walker

Christina Warden

Myah Waud

Barbie M. Weaver ’20

Lawrence R. White

Divine Sunjo Wirkom

Gavin Paul Wolfe

Keaton Alexander Wood

Leamon Johnson Woodley III

Mikay Vann Ye

Paul Yoo

Daniel Hong Yun

Ava Zolfaghari

Ruslan Zubkov

BA, Social Welfare

? Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma

?? Chapter (Social Work)

Maryan Ahmed

Sadie Marie Allen

Shavanna Kaye Cabrera Almario

Muna Azeez

Alia Canini

Sara Cotes

Jason Dado

Nicky Day

Bhupinder Dhesi

Mary Catherine Esposito ’21

Aimee S. Eytinge

Mia-Lareina E.T. Felipe

Destiny Rebekah Furbush

Margarita Gonzalez ’21

Lorina Olivia Goodjoint ?

Laura Elizabeth Green

Taylor Alicia Hall

Andre Henderson

Emily Rebecca Henning

Walter Preston Heyman III

Cassie Jean Hickson ?’21

Abby Cherstin Jacobsen

Kashira K. Jenkins

Billie Johnson

Bryan Johnson

Christina Johnson

Orie Kimura

Kara Koch

Aminah Lambertis-Rhodes ?

Erin Marie Lund ?

Morgan Mabus

Tracie Roxanne Mach ?

Redait Marcos

Markieta D. Marks ’21

Laura Grace Massey

Adam R. McGhee

Mackenzie Neely

Andrea Olmedo-Amaya

Jason William Peck

Alice Fay Sherrae Robinson ?

Kassidy Ryann Schatza

Mackenzie Rose Schmaljohann

Wynne Stewart ?

Sarah May Tramm

September Liam Valentine

Brian Dennis Weekman ?

Helen Wilke

Griffin Howard Wood ?

Irina Yarosh ?

SCHOOL OF URBAN STUDIES

MA, Community Planning

Ashley M. Baillie

Michelle Burchett

Samuel Burns

Christopher Franklin Farnsworth

Arielle F. Flesher

Juli Hainer

Antione Jordan

Stefanie Meyer

Dakota Marie Murray

Vicky Murray

Alondra Ramirez

Lynette Roberts Crumity

Susana Roman Ruiz

Miguel A. Smith

Angel Luis Torres III

Clare Marie Tupper

MS, Geospatial Technologies

Taylor Ryan Braden

Liam Fisher

Alan Foote

Oliyad Bekele Gamechu

David Alexander Stocks

BA, Sustainable Urban Development

LeAndra C. Baker-Lewis ’20

Joslyn Brown

Chiara A. Cepeda

Yianni Contoravdis

Ruth E. Durbin ’21

Kimberly Ann Edwards

Peter Combs Kaljian

John Kamau

Nguyen Thuong Nguyen

Jessica Sawin

BA, Urban Studies

Jeremiah Temidire Adeniyi

Nicholas A. Brooks

Diego A. Camacho

Aaron Reid Garland ’21

Bridget Hafner

Ze Ming Anson Hu

Emily Concetta Lawrence

Daniel J. Lee

Cade H. Lucero

Tina Anne Nailor

Nguyen Thuong Nguyen

Gina Marie Owens ’21

Leticia Perrone Barreto

Lindsey Printz

Nathaniel Davis Purnell

Yuri Adeline Rawlins

Aubrey Anne Camba Roces

Nicholas Swanson

Vanessa Umana

Shaitan S. Wilson

Austin Miguel Pizano Yates

Joshua R. Yeager ’21

BS, Urban Design

Sama Alnuaimi

Justin Colberg

Elliot Samuel Falinski

Mark Jungho Garnica ‡’20

Queenie Pontero Gipaya

Tin Long Ku

Amanda McIntire

Ariel De Jesus Rojas

Chloe Renee Ryan

Zachary Ma Vue

Matthew William Wakefield

