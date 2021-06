UW Tacoma Class of 2021

UW degrees are awarded upon completion of all graduation requirements. Listing here does not indicate that all requirements have been met. Some graduates are not listed in compliance with their privacy directives.

‡ Denotes double degree

SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY ARTS & SCIENCES

MA, Interdisciplinary Arts

Stephany Ferro

Kelsey Horne

Brian David McQuay

Christopher Michael Oliver

Robin Eric Rader

Lilian Tatiana Vasquez

Nora White

BA, American Studies

Blake Fuerbach

Samantha Robyn Hall

BA, Arts, Media & Culture

Michael Joseph Butz

Yanze Chen

Elijah Cox

Tashaya C. Duncan

Hannah Rae Eklund

Karissa Jade Heard

Devin Joseph Kingsbury

Sierra Renee Kratsch

Quin Landry

Evan Le

Yash Singh Lehra

William Lyons

Rheana Lorane Martinez-Vargas

Michelle Ann Molina

Tristan Allen Nethercott

Jeff Logan Owens

Naomi Rae

Melanie Rayles

Tyke Reasy

Kevin Shuai

Lily Love Smith

Samuel Andreas Sumual

Yutian Wang

Raelynne A. Woo

Ann Xue

BA, Communication

Marian Asad Abdirahman

Ezekiel D. Agustin

Nicole Alexandria

Daud B. Ali

Christina E. Arakaki

Sofia A. Armenta Padilla

Maya Alexis Aspenlieder

Dale Baker Jr.

Amanda Marie Beasley

Mikayle Dashawn Boswell

Hanna Bryan

Gina Choi

Talia Sistine Collett

Gianni Concepcion

Sarah Cooke

Abraham Cornejo

Annie Marisa Crump

Robyn C. Cruz-Dunn

Thomas A. Di Giorgio

Bianca Dinis

Chadene Djekkoun

Angela Jihea Doherty

Rodrigo Steve Elizondo

Ryan Enquist

Cameron Marcus Ficca

Cierra Figaro

Justine Gagnon-Bailey

Chloe Gallin

Jason Glenn

Erica Grenlund

Zainab I. Hasan

Davis Cameron Higginson

Cody M. Hinkley

John Jia Huang

Victoria M. Huynh

Aaron Johnson

Christian Johnson

Taylor Farrington Jones

Ayda Yahya Kedirkhan

Mikal Kidane

Amit Kumar

Jia Yi Li

Josh Lozano

Ye Lu

Rachael Louise MacAulay

Sabrina Marie Mann

Madison Kay Martinez

Cade J. Menter

Fernando Meraz

Ayan Jama Mohamed

Sahra Ahmed Mohamed

Andrew Narlock

Lauren Michelle New

Tiera Nhem

Juanita Ortiz

Renee Owley

MacKenzie Page

Ryan L. Patajo

Elizabeth Perez

Ethan Andrew Phelps

Nicole Marie Rivera Martinez

Mickaela Allyana Rocha

Riley Danielle Rosi

Efrain Ruiz

Dom Jaevalisse Savage-Rodriguez

Jenna Shaw

Lely Shim

Sarah Smith

Jonathan Standley

Miranda Stein

Cyanne Styf

Adrianna Suleiman

Ciara Cecilia Ciriaco Swann

Tra Thu Tran

Caroline Transue

Cayla Marinda Wells

Andrew Yang Wilson

Cullen Wright

Marqus J. Wyke

Ann Xue

Chan Joo Yang

Christina Yi

Jiulin Zhou

Qihang Zhou

Summer Nicole Zuchowski

BA, Environmental Sustainability

Cynthia Elaine Casas

David Grimsley Crawford

Sydney Dysert

Alyssandra Elizabeth Goss

Griffin A. Hall

Kyla Ashlin Hausman

Rayme J. Ivers

Jennifer Lin Johnston-Kerr

Cormesha D’Shon Passmore

Natalie Peyton

Tiana Carol Warren

Rashell Wilcox

BA, Ethnic, Gender & Labor Studies

Fuifui Ah Kuoi

Matavai Jordon Asaeli

Jeffrey Louis Bantay Sr.

Amanda Bedolla

Netsanet A. Carlson

Maria Alina Cordova

Shelby Cross

Miguel Cueva-Estrella

Vanessa Jin Engram

Emily Flavin

Kimberly Edith Juarez Gadea

Charles Kennedy

Tory Lane-Partlow

Brittney Lee

Jesusita Leon-Palma

Autumn Brooke Nethercott

Ranny Nguyen

Analise Nyland

Davina Pasillas

Shoni Pritchett

Max Raeburn

Asha Richardson

Yodet Wassie Shigute

Jami Williams

Lacie Yanna

Martin Zuniga

BA, History

Samuel Corella Agee (History Honors)

Christopher Arnaud

Ruby Brownawell (History Honors)

Amber Cook (History Honors) (Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Seth Mitchell Cunningham (History Honors)

Andrew Phillip Dunkle

Mitchell James Fermo

Moira Lynn Fiscus (History Honors) (Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Ashley Cantia Marie Frierson

Duncan Packard Hamlin (History Honors)

Stephanie Harding (Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Jung Lee (History Honors)

Michelle Ann Molina (History Honors)

Anthony J. Parr (History Honors)

Riley Oliver Rabelos (History Honors)

Matthew Rothering

Heather Marie Somers (History Honors) (Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Sam Ward

Ryan Wright (Phi Alpha Theta History Honor Society, UW Tacoma Chapter)

BA, Interdisciplinary Arts & Sciences

Dana Lisbet Aguirre

Sandra Anthis

Ciarra Nicole Bernhoft

Sevrianna Maria Bertrand

Isabel Nicole Boe

Donna Linnea LaPlante Braboy

Tracie L. Copeland

Samantha Marie Cunningham

Hannah Leigh Durnin

Noah Benjamin Elliot

Alphonso Malik Felton

Lexy Breann Fender

Robel Y. Fessehai

Taylor N. Ficca

Savanna Marie Harper

Clairissa Elizabeth Hayes

Kelly Hetherington

Joanie Gipaya Howard

Sado Iman

Krysten Savannah Jackson-Kinney

Natasha J. Ketchum

Victoria Kirk

Allison N. Lindelef

McKayla Medley

Leah Zeppelin Miller

Zoe Danielle Morris

Janae Michaela Perry

Elena Price

Chal Ivey Queen

Brianna Linn Richards

Isabel Roe

Marcus Rupert

Marah Shae San Nicolas

Manjinder Singh Sandhu

Ashley Lynn Sawyer

Hannah Sezer

Chad Whitney Smart

Meaghan Elizabeth Solenberger

Ryunosuke Toji

Laura Annette Torres

Beatriz Adriana Vera

Richard A. Villegas

Erica Lynn Webb

Thomas Adam West

Yuetong Zhong

BA, IAS, Global Studies

Nimco Abdirahman

Danielle Tabitha Barcelona

Jessica Behner

Kelcie Sonora Clark

Mackenzie Cooperrider

Brooke N. Eggen

Momoka Matsuo

Andrea Pauline Nadal

Lily Nishimura

Aaron Polasky

Shukri Yassin

BA, Law & Policy

Safia Abdirahman

Sarah Santos Angeles

Kailee Angelina Boom

Stephen Bray

Darina Brichka

Victoria H. Briggs

Jessica Bryant

Grace Cecil

Dilnoza Chorieva

Ariel Lynn Cook

Jack Winston Dvorak

Dorian Taylor

Ernesto Emmanuel Guadarrama

Khadijah A. Habib

Helene Nicolle Hartfield

Kaori Jasmin Huanca

Charlie Kerber

Narhi Kumar

Sara T. Latifya

Adrian Lavergne

Leanne Li

Emily Shea Louise

Maria Rita Martinez

Joseph Lee McGinnis

Jessica Hong Nguyen

Karen Ortiz

Charles Neil Phelps

Diana V. Piskorska

Phoebe Relena-Kay Polk

Kaela Lyn Salivio-Bird

Katie Simmons

Heather Marie Somers (Law & Policy Honors)

Nardos Tola

Abigail Lorene Toomoth

Cole Veeder

Ifrah Weheliye

Emily Grace Weil

Esperanza Williams

BA, Politics, Philosophy & Economics

Thiago Andrade Amaral

Felix Augusto Aráoz

Jenson Asirot

Kiara Bowser

Ferrari Ali Cardona

Jinling Chen

Jessica Curry

Meagen Davis ‡

Teresa Jeanette Dennerlein (Politics, Philosophy and Economic Honors)

Aisha A. Dowlad

Desmond Dure’le Elem

John Andrew Esposito

Yisa Gao

Simranjeet Garcha

Rich Graham

Kai-Lin Huang

Arianna Jones

Guy Allen-Brent Kelley (Politics, Philosophy and Economic Honors)

Charlie Kerber

James Gabriel Korzenko

Kelly Lam

Gabriel Michael Lash-Diaz

Abigail Marie Lawson

Jonathan Le

Zicong Liang

Loubna Fatima Madani

Susan Mateo-Ornelas

Christopher James McCallister

Caleb Joshua McCarthy

Kai Meng

Carley Metcalf

Jevne Tomlinson Meyers

Challen Brandon Mills

Emily C. Morrow

Albert Nguyen

Jackson L. Obergfell

Dylan Lee Ost

Bailey Andrew Paladin

Vincent Jerome Peitz

Ryan Piatt

Robert Lueb Robinson

Zachary H. Shea

Hsiu Y. Ting

Sydney Tudela

Sarah V. Wade ‡

Chao Wang

Jared Michael Waterworth

Dominic Westrom

Tiffany Williams

Thomas Aaron Wolfe

Zonghao Wu

Quan Zhou

BA, Psychology

Ashley Aaron

Sahra Abdi Abdullahi

Rosemary Adkisson

Taqua M. Alansi

Islam Alsinai

Jamilah Andrews

James P. Anthony

Maya Valdez Aquino

Lauren Marie Asher (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Mackenzie Renee Ayers

Aliza I. Banks

Payton M. Barnes

Ellie Olivia Beutel

Katherine Anne Blankenship

Brandon Nicholas Bledsoe

Ashley A. Block

Hailey Bogert

Christian Booker

Christopher Brandt

Haylee Bratcher

Rachel Brault

Isabella Lucia Bricker

Kaylee Maria Brimhall

Brian Brinkman

Jessica I. Brown

Kailah Jevonne Bush-Johnson

Alexandra Larican Caoagdan

Andrea A. Carcamo-Sanchez

Caitlin Carey

Amanda Ross Chapman

Franki Chavez

Tera Chea

Yirmiyahu Chidozie

Claire Habin Cho

Bradley Cole

Kyle Czarnecki

Salvator Christiani Dalora

Rose Marie De La Fuente

Cienna Reese DeCicco

Domonique Johanna Juanita deJongh

Tanvir Kaur Dhanoa

Liana Marie Diga

An Dieu Do

Alyssa Dressor

Miriam Fabiola Duran

Petrina Si Min Eck

Yasmin Abdulkadir Edey

Jacob Medina Edwards

Trey Eneliko

Myka Michelle Lee Ferrer (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Hailie Fitzpatrick

Ayana Monae Flakes

Adam Fortney

Drae Fountain

David Frenette

Elizha-Grace Fontanilla Fulgencio

Sandra Gado (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Haley Genster

Mekaila Gill

Alex Gillett

Elein Agduyeng Ginez

Ayla Giovannetti

Natelee Gordon

Maria Rose Granata

Sinai Guantes

Alyssa Dawn Gustafson

Yvette Diannete Gutierrez

Serene Hammoud

Isher Singh Hans

Sydney M. Hardcastle

Kirsten Lynn Hargett ‡

Carlyn Heier

Lauren Elizabeth Herold

Leah Hibbits

Tobi Hickenbottom

Sydney Horen

Michael Lee Horsey

Whitney Hunt

Lexie Hope Isenhart

Lujayn Samier Ismaiel

Lene Ann Jensen

Shayna Marie Guieb Jimenez

April Nicole Johnson

Sarah Marie Johnson (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Auzhinae Trinity Johnson-Bennett

Purnima Kafley

Malissa Rose Kautz

Ashley Jean Keays

Claire Kilbourne

Rufina Kuzmich

Taylor Latham

Jesusita Leon-Palma

Tanya A. Lisitsyn

Brandy R. Listerman

Aryka Lor

Marcia Ann Lovin

Esmeralda Fata Maksumic

Darrel Kurt Mayo

Lorena McCall

Alexandra Dorian McClintock

Rachel Marie McElroy

Mitch McLaughlin

Brianna McNeley (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Brandy M. Miller

Elizabeth Miller

Olivia Diane Miller

Riley Jean Mills

Virelle Riva Miran

Jessica Nicole Molhoek

Tess Morgan

Cody Mosley

Wyatt James Mowry

Rachel A. Moyer (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Raymond N. Nguyen

Vivian Thanh Nguyen

Isabelle Rose Orriss

Seonhwa Pak

Zhariah J. Parker

Karl Leo Paschelke

Cristal Perez-Morales

Rebecca N. Phillips

Anna E. Pittman

Isaac N. Pryor

Maya Isabel Rader

Alyssae B. Remigio

Yolanda G. Reynoso Aguilar

Christopher Robles

Maya Athena Robles

Katrina Roe

Maddie Rounds

Savannah Jane Rubi

Briana Rumph

Lindsey Russell

Simrat Kaur Samra (Psi Chi, the International Honor Society in Psychology)

Simreet Kaur Sandhu

Keisha Mae Santos

Stephanie Shunk

Nathan James Sienkiewich

Mackenzie Silva

Matt Simonetti

Anjula Singh

Terra Louise Sprout

Taylor L. Stonestreet

Lina S. Sviridovich

Elaina Swanson

Liana Tamminga

Katia Evielyn Tran-Nghiem

Karina Vargas-Silva

Taiylor Leann Walters

Mackenzie A. Webster

Kayla Patrica Weed

Dayzsa Williams Felicia Janay Williams

Kasey Okakura Williams

Phillip Richard Williams

Kennedy Nicole Wilson

Brandy Wise

Leamon Johnson Woodley III

Venajah Aqura Woods

Lizbeth Zepeda Ramirez

BA, Spanish Language & Cultures

Noemi Alfaro

Gloria Lizeth Mendoza

Sydney Sivahn Phelps

Karen Ramirez Aguirre

BA, Writing Studies

Hamza Abdullahi

Preston Aguada

Isabel Nicole Boe

Desmond Dure’le Elem

Mary Elizabeth Engleman

Oluwaseyi E. Faleke

Joey Hafner

Iman Hassan

Dylan Steven Heitman

Maria Hernandez

Alondra Armenta Hupe

Kalyn Joy-Wilson Jones ‡

Alyssa E. Kraft ‡

Lizzie Krum

Rebecca Morgan

Caitlin Elaine Muller

Renee Owley

Shiloah Dakota Pepin

Moriah R. Rhone

Luke Richard Von Rinehart

Poonam M. Sabhaya

Cameron Stone

Vanessa Maree Sundita

Haiden VanDerlaske

Tyler Allen Wicke

Rebekah J. Wingard

Raelynne A. Woo

Juin Jyh Yeh

Khadijah York

Aimee Nicole Young

BS, Biomedical Sciences

Sarah Abruzzini

Fatima A. Alrangonee

Alyssa Marie Anderbery

Naomi I. Bakera

Royze Varias Banados

Vanessa Y. Begazo

Megan Bockman

Jonathan Liberty Bradley

Jasmeet Brar

Haley Marie Cardis

Cindy Chau

Paola Jean Caguiat Chua

Jason Comber

Natalie Jean Cornwall

Steve Bennet Daniel

Luan M. Dao

Carlos Delgado Loya

Harmanjit Dhillon

Elena Beatriz Echeverria Ruiz

Mariam J. Faris

Eli David Gonzalez Perez

Ashley Aimee Gore

Jessica Rose Haldeman

Kirsten Lynn Hargett ‡

Daelyn Faye Haws

Kristian J. Hernandez

Lisa Marie Herndon

Karli Hinton

Thu Tran Hoang

Brian Huynh

Sharon Jhuty

Morgana N. Johns

Alannah Mae Johnson

Amanda Bello Juchau

Marat S. Karaev

Jasmeen Kaur

Navneet Kaur

Michael Khawand

Cheri Kim

Seohyun Rachel Kim

Grant Kingsley

Joe Bronson Badi Kloby

Alyssa E. Kraft ‡

Jung Lee

Samantha R. Lewis

Joanna Angelica Lisanets

Matt Mackler

Kraig Mansfield

Christopher Stephen Marks

Carter McCormick

Jaclyn Rae McCoy

John Malcolm McPherson

Britt Menefee

Fanny Jacqueline Mercado-Marquez

Laura Jill Meyst

Alexis Kayla Miller

Miriam Mironchuk

Jordan Williams Monroe

Domeg Kave Moore

Rayan Mousa

Thien-Huong Dinh Ngo

Dinh Phan Lac Nguyen

Doan Khai Nguyen

Eric Nguyen

Kaylee J. Oliva

Tom Oliverez

Abigail Therese Olson

Avelina Perez

Leslie Michelle Peterson

Abigail B. Pineda

Alexander Pursel

Rachel Ramirez

Alison Claire Reynolds

Sarah K. Rhoads

Hannan Ali Saeed

Kayla Saefong

Yeltsin Sanchez

Ruby Kaur Sandhu

Colleen Aurora Selness

Harman S. Sidhu

Chetanjit Singh

David Joel Slattery

Jamison Fernando Spence

Joel Casey Starke

Grace Steinhauer

Kaiya Rose Stewart

Brandon Michael Stowers

Tomara Swanson

Isabelle Ann Tihista

Ram Tiwari

Gurleen Toor

Jose A. Ugas

Eevee Uzumaki

Raveena Vaid

Adriana Vega Panisse

Kiara Wiggins

Kealie Anne Williamson

Shellena Dawn Young

BS, Environmental Science

Margaret Baer

Jacob Scott Bailey

Michael P. Boss

Taylor Ryan Braden

Claire Byers

Fiona Dahl

Lindsay Lynette DuPont

Gibson Oren French

Chanda Hanson

Hailey Sue Haverkamp

Colton Kerns

Victoria Lynn Reddin

Elizabeth Reite

Deyana Trivino

Mara Valdez

Katja Whelan

Jessica Wolford

Nathaniel Wolfgang Wood

BS, Mathematics

Kendrick Allan

Sasha Marie Amador

Breanna Bolle

James Carter Booth

Javier L. Colunga

Benjamin DeJager

Joshua Dennis

Nathan Connor Eaton

Daniel John Flynn

Turner A. Hibbs

Andrew Yi-Luen Johnsen

Kaitlyn Nicole Jones

Dongyeon Joo

Abigail Rose Karston

Connor James Lucas

Sarah J. McKinlay

Sam Miller

Grace Carolyn Olsen

Kevin Pranoto

Hannah Marie Price

Nihaal S. Ram

Alicia Vannyda Rasmey

Jess Kanani Smith

Juan A. Vazquez

Brianna Roseta S. Williams

SCHOOL OF EDUCATION

Ed.D.

Star A. Berry

Yukari Birkett

Marcee Boggs

Andrew Brottlund

Miebeth R. Bustillo-Booth

Emmanuel Camarillo

Donald Lloyd Crider

Paula Dawson

Ilda Guzman

Sergio A. Hernández Del Cid

Sue Ann Huang

Samantha E. Ketover

Tania May

M. Dianne Nauer

Bonnie Jean Nelson

Alicia Marie Nosworthy

Cynthia J. Requa

Norma Burbridge Whitacre

M.Ed.

Zarina Suzette Aglion

Marwa Saad Almusawi

Antonio Alvarado

Chantál Selina Arevalo

Emily Bertram

Marty Brazeau

Michael Dean Brewer

Scott Michael Carswell

Jeannie Chea

Dalles Christian

E’Braune K. Crowder

Jessica Renae Dennis

Nicole Dickens

Bernadette Dickson

Kyle Anton Drem

Junida Dungca

Justine Eister

Cassandra Farrow

John Figueroa

Celine Garcia Chak

Jose Antonio Garcia

Stephanie Garcia

Judge Gomez

Sol Han

Ryan Henton

Quin Hinrichs

Thomas Horn

Abby Houston

Jordan Elizabeth Johnson

Amritpal Kaur

Hyejin Kim

Mariam Kone

Carolyn Marie Kotowski

Jesselyn Deleon Lachapelle

Jessica L. Leon-Guerrero

Andrew MacKend

Naomi Maxwell

Kelsey May

Brennan James McGee

Karalyn Meyers

Katherine E. Mijal

Alejandra Esther Morales

Evangeline Sophia Munson

Natalie Newman

Duc Minh Nguyen

Deanna Lea Olson

Veronika Pappuleas

Riann Proszek

Emily Ramirez

Dana C. Re-Bloom

Kynze Lynn Rogers

Jacob Garrett Romney

Zoe Ruggiero-Diehl

Alexi Tolentino Salvador

Moose Sanders

Eric Alan Schlytter

Allison Shelton

Shelley Smith

Rodrigo W. Spears-Ortiz

Shona Stevens

Karli Stone

Brieanna Austin Tarin

Leslie Ann Taylor

Kimberly B. Thiede

Courtney Vetter

Corinne Watson

Isabella Webb

Mary Willoughby

Jeinise Wolf-Dorn

SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

MS, Computer Science & Systems

Anubha Agrawal

Jujie Bai

Ayush Bandil

Bharti Bansinge

Ranying Cai

Mingyuan Chen

Michael Garrett Cresswell

Adilbek Dostiyarov

Deepthi Warrier Edakunni

David Adam Foster

Zeng Fu

Yiming Gan

Vaishali Girdhar

Gek Chuah Kenneth Goh

Rakshana Gopalakrishnan

Deeksha Rao Gorige

Surbhi Goyal

James Haines-Temons

Rashad Everett Hatchett

Bowei Huang

Tejashri Anil Joshi

Michael Robert George Josten

Harnidh Kaur

Simerpreet Kaur

Danielle Lambion

Jiayu Li

Xiling Li

Yuri Liao

Enbei Liu

Sitong Liu

Sreenavya Nrusimhadevara

James Michael Edgar Olmsted

Birva Hemen Patel

Prashanti Pathak

Deepika Jagdish Patil

Sikha Pentyala

Sameer Puri

Sumitha Ravindran

Ian Yuanzhi Ren

Ken Gil Maningding Romero

Putthida Samrith

Grant Christopher Schorbach

Jyoti Shankar

Yankun Shen

Arshdeep Singh

Asmita Singla

Jingyan Sun

Fares Tabet

Shang Wang

Yixuan Wang

Guangzheng Wu

Tong Wu

Charles Xu (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Sonia Xu

Jiawei Yao

Ziqing Ying

Hanfei Yu

Yicun Zeng

Nazim Zerrouki

Feifei Zhang

Ruichao Zhang

Zichao Zhang

Jingru Zhao

BA, Computer Science & Systems

Jorge L. Aguilar-Flores

Sasha Marie Amador ‡

DeMarco Ray Best II

Tung Thanh Dang ‡

Zixuan Hu

Dongyeon Joo ‡

Jun Yeob Kim

Brandon Jason Lo

Alec Mac

LaKeisha Cherelle Morris

Jiayu Peng

Ruvim Radchishin

Tyre L. Silvia ‡

Kidus Siyoum

Jess Kanani Smith ‡

Nicolas F. Steinacker-Olsztyn

Michele Wagoner

BS, Computer Engineering & Systems

Jonah Bardos

Kathya Jocelyn Bryan

Meagan Kristy Calhoun

Tung Thanh Dang ‡

Ellista V. Du

Nicholas Falter

Brian G. Hess

James Frank Mare

Thomas Nguyen

Jabriel Phan

Anthony Humberto Rosales

Riley Ruckman

Travis Newell Shields

Tyre L. Silvia ‡

Gurdit Singh

Shahzoda Staroverov

Jot Virdee

BS, Computer Science & Systems

Kerolos Adib

Faiz M. Ahmed

RJ Alabado

Khaled H. Alashor

Chase Logan Alder

Alexander Ceaser Amado

Akshit Arora

Richard Bankhead

Andrew Bennett

Brandi Berg

Joey M. Bode

William Joel Bryan

Colin Chan

Caleb Chang

Victor Chau

Akshdeep Singh Cheema

Michael Chen

Leif Erik Christensen

Elijah Samuel Cole

Alejandro Cossio Olono

Logan Shane Crawford

Thias Lee David

Robert Maxwell Davis

Benjamin DeJager

Abebaw Demlew

Harjot S. Dhaliwal

Ryan Andrew Donohue

Wesley David Elliott

Maxfield Odin England

Chinenye Stella Ezenwoye

Anne-Denise Bernadette Faille

Rory Fisher

Mike Fly

Daniel John Flynn

Elijah Freeman

Audreyella Bella Gainey

Kennedy Oduor Ganda

Aman Yitayew Gedefaw

Jesse Geray

Rabin Gora

Gregory Alexander Hablutzel

Justin Haddock

Adam Hall

Nathan Christopher Heimbuch

Dylan Hill

Chi Hin Ho

Nam D. Hoang

Casey Michael Hogan

Ganghuan Huang

Siqi Huang

Vanessa S. Hung

My Duyen T. Huynh

D. Jared Idler

Ali Iftakhar

Idris I. Istanbul

Mohamed Jama

Darryl L. James

Seoungdeok Jeon

Ismael Jones

Andrew Josten

Trent Julich

Walter Russell Kagel

Sukhraj Kaur

Noah Kehm

Brandon Thomas Kennedy

Gyubeom Kim

Hyeong Suk Kim

Seungku Kim

Stephanie Candice Kim

Taehong Kim

Gary Kono

Kouassi Innocent Kouassi

Bradlee Laird

Aaron Yuen-Ngai Lam

Hunter A. Lantz

Patrick J. Lauer

Phong Hoang Le

Jonathan J. Lee

Haoying Li

Jason Li

Jinwei Li

Albert Howard Lin

Jack Lin

Tatiana Linardopoulou

Spencer Little

Daniel Parker Machen

Egor Maksimenka

Jaskaran Singh Mangat

Robert Charles Mangrum II

Tiarnan Marsten

Evan McAllister

Ivan Mendez

Loren Joem Mendoza

Ryan M. Mowreader

Benjamin Esplago Munoz

Anthony Nguyen

Collin Nguyen

Duy Nguyen

John Tran Nguyen

Khue Nguyen

Minh Nguyen

Nick Nguyen

Quynh Ai Trieu Nguyen

Tai Huu Nguyen

Kyle J. Oslin

Cynthia Pang

Hyelin Park

Sambath Pech

Cody Thomas Pedersen

Marc Anthony Perez

Phuc N. Pham

Quoc Phung

Sterling Ho Quinn

John Joseph Reiten

Cade Reynoldson

Nicolas Roberts

Sean Patrick Robinson

Timmy Roma

Robel Sahile

Abdirahman Saleban

Nuradin Hussien Saleban

Elias Hanna Salmo

Lawrence J. San Nicolas

Patrick Schmeichel

Bob Schmitz

Austin L. Scott

Jason Shaffer

Paras Sharma

Wynn Siripanich

John Smith

Brandon Soledad

Jonathan Soledad-Martinez

Jacob Sousie

Sam D. Spillers

Jerry Jun Springer

Risty Stamoulis

Nathan Eric Stickler

Espen Storfjell

Tyke Sykes

Kiros Tafere

Tien Tang

Hung Thai

Firn Tieanklin

Chantel N. Trainer

Anh Tu Tran

Dat T. Tran

Dung Khai Tran

Gordon J. Tran

Melinda Tran

Nhan Tran

Kieu Trinh

Kiet Tri Truong

Romi Tshiorny

Daniel Ty

Hung Vu

Ashlyn Jane Weeks

Danieyll Marlo Wilson

Suk W. Won

Xiuxiang Wu

Leika Yamada

Kezeba Yifat

Zitao Yu

Joseph H Yun

Madeline Zent

Yangchen Zhong

BS, Electrical Engineering

Abdalah Adan

Deago Alexander

Liam Bonifield

Trang T. Bui

Nikole Anne Bussom

Sean Thomas Carda

Giovanni E. Contreras

Duy Dang

Tan Phuoc Quoc Dang

Ivan I. Diakonu

Ryan Dimond

Trung Do

Devin L. Fairhart

Angela C. Farin

Geoffrey Bryan Feldman

Benjamin Grinchuk

Michael David Hockman

Michael Horstman

Theodore Iatsenko

Steve Jeffrey Johnson

David Karcha

Frank Jerald Kaufmann

Sam Khayat

Vu Le

Thu Thi Luu

Taras Y. Martynyuk

Benjamin Mulyarchuk

Alexander David Murray

Jeffrey Drew Musser

Kevin Van Nguyen

Tran Thanh Nam Pham

Vivian Phan

Tyler J. Pigott

Andres Yael Romero

Manpreet Singh

Irina Vasilievna Spatarel

Zachary Ryan Swinnerton

Duy Thai

Evan M. Torgrimson

Vadym Vasylyshyn

Jessica Ann Wallace-Harala

Topson Wang

Dylan A. Wiseman

BS, Information Technology

Mansur Abdullahi

Danny Socrates Abuassi

Rasheed Adam

Abdullah Alashor

Raed Alashor

Yordanos Alemayehu

Hussein Al-Janabi

Erik Mitsuji Aramaki

Bradley J. Baker

Tayana Barr

Kristina Bernadas

Alaukikdeep S. Boparai

Blake Donald Bradley

Drew C. Britton

Ryan Albert Buchanan

Reyna Bueno

Benjamin Calvert

Eli Carrasquillo-O’Neill

Yuri Cho

Changwoo Choi

Juliann M. Craven

Huy P. Dang

Joseph Enesi Dayonot

James De Neui

Tyler Dean

Harjit Singh Dhillon (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Brian Alexander Do

Jeremy Scott Douglass

Angelo Benitez Espinosa

Andrew De La Cruz Ferrer

Alejandro Ruiz Galvez

Adam Hadj Ayed

Faisal Haret

Addison Hartford

Issa Hassan

Kevin Hernon

Kayley E. Hillman

Sterling Quinn Johnson

Kalyn Joy-Wilson Jones ‡

Hojun Jung

Bruce Kang

Eva Njeri Kariu

Chanpreet Kaur

James Kim

Chi Kin Lau

Joshua Le

Thuan Quang Le

Amy Nicole Letona

Ian Lindell

Ping Luarn

Adil T. Maalim

Jacob Manio

Akram J. Mann

Jasmine May

Elise Aurora McCune

Semira K. Mesfin

Abdullah Mirreh

Taran Jai Mistry

Muhebullah Muheb

Bobby Singh Multani

Diana Judith Muñoz Serna (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Ben Noah Newland

Andy Huy Nguyen

Chuong V. Nguyen

Hung Q. Nguyen

Jennifer Nguyen

Cornelius V. Ngy

Ryan O’Connor

Joy Okot-Okidi

William Ryan Pardi

Andrew Joseph Peterson

Tony Pham

Ted Pickard

John Michael Prado

Annaliza Tantoco Ridao (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Kenneth Robertson

Peerapong Peter Saksommon

Hassan M. Samatar

Mark Schteiden

Kornsavanh Tony Sisa-at

Nicholas Smith

Juan Soledad-Martinez

Jacob T. Sonnen

Robert Stepp

Jakub P. Szarkowicz

Matthew Jarod Teel

Truc Tran

Tammy Trinh

Nhu Truong

Eileen A. Valerio

Will Robert VanderFeltz

Justin Danh Vu

Bo Wang

Michael Jerick Wayong

Connor Matthew Wellentin

Benjamin J. Wheat

Ryan Charles Wise (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Yirga Fekade Yilma

Christian Yoyongco

Justin Yun

Tim Zerkel

SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY and MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

Master of Cybersecurity & Leadership

Sreelakshmi Achuthan

John Anglley

Jeff Baluyut

Marcos Luis Barrera

Blake Robert Boehme

Srinivas Patnaik Dabbiru

Jack Ferrell

Ryan Fuller

William Thomas Hall

Seham Hamid

Yusuf Hamid

Chris Hix

Steve Howe (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)) (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Navjot Kaur

Brian Kendall

Ken Lew (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Steven Lopez

Argenis Mangual Velazquez

Ryan Joseph Matesa

Timothy James McCracken

Alain Patience Mizero

Kennedy Onzere

Duong Pham

Ethan Pham

Brian Plank

Nicholas Ragazzo

Sindhuja Shivkumar

Robin Singh

Isaac Van Mechelen (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business)) (Upsilon Pi Epsilon International Honor Society for the Computing and Information Disciplines)

Arun Vashisht

Santosh Wale

Quincy Wanzala

MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

Master of Accounting

Ziyad Aleid

Wajeha Arshad (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Erik Calabaza

Xueqin Chen

Drake Chien

Batuulo Dineh

Kelvin Fitzgerald

Elijah Venida Guzman

Jiaxin Hao

Alexa Herrmann

Man Khanh Huynh (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Mary Jo Jacobs

Peyton Anthony Janicki

Yoshko Joiner

Ravdeep Kaur Kang

Michelle L. Kim (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Liling Kong

Sejin Lee

Shelly Liu

Tiffany Shabnam Mojarab

Khushboo Moolchandani (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Kevin E. Muehling

Phong Thanh Nguyen

Quynh Thi Thuy Nguyen

Ryan Oda

Alexander Mark Pennington

Franco Ramirez

Edwin T. Salvador

Matthew Francis Shafer

Zander Taylor Smith

Cory Stacy

Sergio Villasenor

Nicholas Daniel Wagner

Haoran Wang

Cynthia Xian

Master of Business Administration

Nadiel Arocho Saez

Evan Avila

Paul Michael Babbitt

Nick Bateman

Erdal Bayseckin

Sam Brenner

John E. Cannon

Crystal Angela Casey

Jackis D. Coulibaly

Seth Deister

Nicholas Joseph Devaux

Martha G. Flores Pérez

Jude Guo

Elise Noelle Hays

Kristen Elizabeth Huteson

Yelena Isakova (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Juliette Kern

Kelvin Roarke Ketchum

Joshua J. Krebsbach

Elissa Leavitt

Douglas J. Lineberry

Elizabeth Renee Linke

Melissa Mason

Ston Nguyen (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Stephanie Nicklaus (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Trevor Lucas Pennell

Sarah Sherry

Adrian Slusher

Susan Sohn (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Heidi Williams (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Steve Wysocki

Kim Yazzie

MS, Business Analytics

Mrudula Achanta

James Applewhite

Hari Aravind

Clifford Bennett

Suprita Bhomkar

Darrin Bliler

David Bui

Morgan Bullock

Kevin Byrd

Sharo Chacko

Semra Chernet

Genevieve Christensen

Sean T. Connolly

Rex Cory (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Sina Dadvand Kouhi (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Abel Chaka Debela

Wendy Du Bois

Kohle Ferenchak

Lucas Forrest

Hannah Furumo

Amy Geisen

Srisha Gorasa

Lindsey Grays (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Steven Hahn

Breanna Harris

Benjamin Hill

Jakob Jarecki

Caitie Johnson

Tata Karamoko (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Shruti Kenjalkar

Anderson Kim

Brian Krumholz

Ray Hyung-Seok Lee

Yujin Lee (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Ian Lynch

Kevin McInerny

Ericka McKinney

Miguel A. Melgarejo

Prathibha Muralidhar

Andrew Yoshito Nakayama

Bhuvaneshwari

Nattanmai Kuppusamy (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Juli Neermann

Avery Morris Neims

Enrique Otanez

Gauri Patil (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Pansy Peng

Anh Phan

Tran Hoai Nam Phan

Andrew Phillips

Devin W. Pompa

Benjamin Taylor Pope

Jinyao Qu

Trishali Ranjan

Dakotah Makenzie Rector

Gavin Reim

Monib Sabet

Shruti Saxena

Shwetha Shankar

Jamilya Shokanova

Cody Stolz

Anthony Teeter

Spoorthy Thatipelly

Chandler James Thompson

Laura Truong (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Subha Varadarajan (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Brenda Villasenor

Richard Allen Watling

Trish Wells (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Justice Wilkins

Jing Zhang (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

BABA, Accounting

Ali AlSajjad Al-Lamy

Clemente Andrade

Thomas James Arline

Kerry Ashley

Jordan Ray Audar

Sky-Lyn Benner

Alicia Lynn BossBuffone

Cameron Joel Brentin

Sabrina Bui

Jose Burke

Shelby Rose Campbell

Travis A. Case

Marinella Cerezo

Rodger Chandler

Natalie Covarrubias

Jesse Curran

Meagen Davis ‡

Crystal Y. DeRan

Crystal Ann Dodson-Sabey

Calvin A. Ducolon (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Drew Steven Dunston

Mariam T. Dzyk

Dingnan Fei

Maxwell Elmer Feldhacker

Daniel Alexander Flores

Christopher Frieben

Enrico Gigen Fu

Lushi Fu (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Olena Galaydida

Marisol Gonzalez

Sylvia Margarita Gonzalez

Lea Chantel Gutierrez

Justin T. Hall

Alexander Pranaputra Harlan

James W. Harris

Rochelle Johnson

Hope Kristine Johnston

Haebin Ju

Shinho Kang

Gaganjot Kaur

Manjot Kaur

Manraj Kaur

Audra Lee Kelley

Lena Kondratyev

Sierra Rochelle Larson (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Jamarlon Latham

Erik Lu

Xiyan Luo

Marc Yu Luu

Anna Maeng

Natalia Maistruk (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Diana Mamchich

Paris Markley

Danilo E. Martinez

Yaritza Mercado Sanchez

Maribel Mercado-Ochoa

Robert Michael Merks

Jack James Andrew Neer

Brad Ng

Angela Ngiangi Diansasila

Huong G. Nguyen

Huy Nguyen

Linh Nguyen

Tuyen Nguyen

Daniel Eduardo Oliver

Candice E. Oravitz

Gregory Thomas Orr

Annabel Gonzales Pacho

James Perkes

Anh Tran Phuong Pham

Daniel Pham

Savannah J. Phelps-Chu (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Lonelle J. Pingol

Fred G. Pugaczewski

Janice M. Rabiteau

Jerry Lewis Robinson Jr.

Jose Rodriguez

Jacob Rowland

Shainna Loise Villaverde Sabangan (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Brandon Elliot Schlamp

Alina Shpak

Quinn Padraic Soran

Logan Taylor Stearns

Holle Lecole Stevenson

Bailey Thomason

Linh Tran

Bhavini Suketu Vakharia

Leslie Johana Vazquez Hernandez

Hugh Vo

Christy Vu

Sarah V. Wade ‡

Shannon Patricia Walters

Cedella Wangige

Katelyn Leigh Ward

Robert Earl Webster Jr.

Nicholas Andrew Young

Kylee Ann Zehnder

BA, Business Administration

Rabiah Akins

Peyton Louis Allen

Diana Maria Aroutiounova

Rebekah Baek

Whitney N. Borchers

Samuel David Borne

Andrew Scott Bowman

Jessica Ashley Buff (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Fanny Castro

Anastasia V. Chapkin

Danni Chen

Ahmed O. Dahir

Allen Downing

Allison Downs

Cari Anne Doyle

Austin David Drew

Daniel Flores

Ashley Ann Franco

Aaliyah Janee Freeman

Kyle Gallagher

Torey Griffith

Emily Hamilton

Jeffrey Keating Hamilton

Yasmene Hammoud

Johnathan S. Hogan

Benjamin C. Hussey

Joshua Blake Iversen

Harpreet Kaur

Makenna Lange Kim

Veronica Kislyak

Catherine Marie Kuper

Riley Marie Lewis

Hung Hao Mai

Brooks Lawrence Moeller

Angela R. Nazarko

Kaylee Elizabeth Overby

Ryenn K. Pothier

Viktoriya Rabiyevskaya

Devin Kenji Riggins (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Andresa Robinson

Anumanat Kaur Sangha

Chantelle Nadjah Thompson

Tzirintzy Alejandra Valdivia

Katherine Valle Rodriguez

Lanie D. Vuong

Yuan Wu

BABA, Finance

Faris F. Alawi

Coleen Aela Alfiler

Noah Al-Rajab

Kaleb W. Anagnostou (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Matthew Bluhm

Mir Borishkevich

Hailey Brewer

Irvine Chacon

YongShan Chen

Elion Christon Chong

Grace Ann Dalrymple

Darren Andrew Delzer (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

David J. Derouin (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Dilraj Dhaliwal

Kevin Dillon

Beriwako Dolaal

Gavin Charles Eller

Erik Gonzalez Cortes

Chen Gu

James Gulley

Faryal Hakimi

LanaMarie Hauschild

Sean Jeffrey Heien (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Crofton John Higgins

Tati Hollins

Solomon T. Jackson

Chkulis G. Jatani

Andrey G. Kaganyuk

Tigist Yisak Kasa

Surinder Kaur

Tasha Kawamoto

Summer Kelley

Hannah Kim

Joelle Klimok

Kyle M. Kocks

Jonathan Shek Kwan

Jon Stewart Larson

Arthur L. Lovett

Phu T. Ly

Rebecca Malak (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Emilio Lawrence Mancol

Drew McKeon

Mark Naumchuk

Rylan C. Neill

Michael Nguyen

Tal Metanoia Nguyen

Audrey M. Perez

Lewis Pham

Randall John Plyler

Vitta V. Polishchuk

Amy Yunhee Rhee

Jordan M. Robinson

Saad Sajed

Jason G. Sasser

Casey O. Schuetz

Artyom Shuparskiy

Timothy Shuparskiy

Bikramjit Singh

Karamveer Singh

Karmanpreet Singh

Pulkit Singh

Syvilay Soukkhanchaleunsay

Riki D. Takeuchi

Yuxuan Tang

Dawit Tsegaye

Daniel Voznyarskiy

Nathan David Ware

Catelyn Wilson

Isaac Robert Wojtanowicz

Tingfeng Xie

Zhuo Yao

Maxwell C. Zittleman

Yuriy Zlamanyuk

BABA, Management

Frederick Robert Tobias Anex-Schnauss

Serena Bolden

Victoria A. Buckingham

Trey Eugene Caldwell

Kate Cho

Nadia Dobrogorskaya

Jonathan Dudys

Alyssa-Joy Javar Espiritu

Beneth Ezeokeke

James Omar Fakhoury

Jade Ferguson

Navjit Gill ‡

Lisa Octavila Gonzalez

Cinthya Guerra

Ashriya Guptar

Aiyanna Gutema (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Jack A. Gutierrez

Nausher Hakimi

Keith Thomas Hayner

Aidan Helt

Tianxiang Hu

Alec Ihrig

Colby James Joesten

Mandeep Kaur

Jaclyn Keys

Jimmy Lam

Morgan Lavaway (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Nathan Matthew Lawson

Neal Minh Le

Haewon Lee

Seth S. Lee

Makayla Lim

Jiajun Lin

Zhiwei Liu

Maggie A. Ly

Eugene Marmaziuk (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Joy Mburugu

Brendan P. Merdich

Hamid Mudher

Liana V. Myronets

Travis Nguyen-Le

Aboulazzise Ouattara

Cathy Pick (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Alex Rodarmel III

Jenny Rubario

Devon Schuler

Carolyn F. Seeberger

Inderjit Singh

David Allen Slettevold

Angelina Smal

Elaina Smith

Ben Steinhauer

Samuel Steinhauer

Rubin Sviridovich (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Matthew Robert Tafoya

Andrew Thai

Genesis Vargas

Tiffany Vo

Frank Thomas Warren

Zoe Rechelle Welch

Eunice Y. Yang

Jiahao Ye

Timothy Jo-Xing Yeh

Zhijia Yu

Yi Zhou

Jacob Zocco

BABA, Marketing

Luis Abina

Lana Alter

Anu Athwal

Cassidy Badger

Jesse Bass

Ranie Marie Betzina (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Mackenzie Bitz

Analiese Tamai Bounyavong

Maregyle Carpio

Noah Robert Carr

Bruce Chambers

Andy Choy

Julia Yurie Chung

Mateo Michael-Reyes Cortez

Alexa Lee Purdy Curtis

Evan M. Doyle (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Urshula Dunn

Gisel Espinosa

Xiaoxin Gao

Alec Jordan Goelzer

Natalia Gorodyuk

Carly Jo Hanson

Brayden Konner Harriman

Karrar Hayder Hashem (Beta Gamma Sigma International Honor Society (Business))

Shaun William Jones Jr.

Travis Daniel Jones

Svetlana Karatsupa

Bezawit Kinfe

Diana Klapiychuk

Peter Koessler

Samantha Reagan Kuhlman

Matthew Lam

Mykayla Dawn LaMere

Jui-Hsuan Lin

Lyzelle Aryanna Maranan

Reece Martin

Lee Christopher Martinez

Will Reid Minnick

Matt North

Rony Nunez

Jobanpreet Kaur Pannu

Shaye Paraoan

Madilyn Pawlowski

David Pena

Meagan Joan Pham

Phillip Thien Quach

Nathan Wesley Rainey

Isaiah Rivera

Colton Alexander Roberts

Jocelle Marrie Andaya Rutland

Simrit Kaur Sandhu

Taehui Shin

Salvador Silva

Lazanedra R. Taylor

Austin Tokko

Stephan Ullmann

Francisco J. Velazquez Heras

Carolyn E. Watson

Tiffany Marie Wheeler

Austin R. Wiebe

Sonia Anna Witczak

Jiajin Wu

Minshi Yang

Chenyang Zhou

SCHOOL OF NURSING & HEALTHCARE LEADERSHIP

Master of Nursing

Susie Alvarez-Meyer (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Eileen An

Janelle Marie Bailey (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Kate Blanchard (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Natalie Chan-Morehead (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Jenny Cravens (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Eileen Crose

Colleen Detweiler

Linda Y. Fish

Katrina Freitag

Nikki Glazier

Sarah Hertzog

Camille Hubbard (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Joseph Todd Koczarski (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Virginia Nichole Kuhlman (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Dana A. Malick (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Gracehilda Miriam (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Andrea Monet Navarre (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Megan McConnon Rasmussen

Diana V. Su (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Shannon Williams (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

BA, Healthcare Leadership

Sagal S. Abdi

Maria Ibrahim Abdullahi

Amal I. Ahmed

Threadranna F. Allen

Madison Paige Anderson

Madison Rose Andrews

Jazlyn A. Aubert

Louisse Bayhon

Bailey Ann Bishop

Melissa Candido

Maleaka Carter

Sean Kenneth Carver

Ruth Castellanos

Stephanie B. Chandler

Leonard V. Da

Aaron Dawson-Becker

Ashley Jeanne Driggers

Tiffany Eaton

Yasmin Abdulkadir Edey

Molly Green

Adna Hussein

Apkirat Kaur

Fowzia Abdullahi Khalif

Lily A. Kincannon

Leilt Guanche Kubie

Christina Vy Le

Marina Lopez Samayoa

Emily Isabel Lopez-Allende

Efren Lopez-Medina

Anissa Ilhem Madani

Don Singh Minhas

Dhofa Mohamed

Maryan Mohamed

Sara A. Mohamed

Hannah Rae Moore

Islam Mustafa

Trang Thuy Nguyen

Ashly Leann Norton

Andres D. Ortiz

Alicia Patterson

Peercson Paulo

Tuyen Pham

Julia Polikarpov

Veronica Dolores Ramirez Ramsay

Sarah Solano

Miranda Stein

Victoria Straus

Liezl Shavonne Takano

Irvette P. Taruc

Nanaki Tolpa

Michael Ismael Villalpando

Anatoliy Voznyarskiy

Tiara Williams

BS in Nursing

Lindsey Marie Adkins

Sonia Aguirre

Alyssa Arakaki

Andrey P. Babin

Christa Ooyman Baginski

Emily Bailey

Fernie Anne Bautista (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Lanaye Bergren

Elisha Arnhelle Elgar Bigayan

Belaynesh Biresaw

Alana M. Bobo (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Ekaterina Dmitrievna Brown (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Stacey Dawn Bugg (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Annette Bunker (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Elly Cardenas

Jennifer Castro

Lyndsay Cutler

Heivett Dakis

Maria Ann Deditius

Lauren Christine Deitz

Sharan Dhillon

Glennalyn May Rosario Domingo (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Jasmine Joseth Escorcia

Sydney Lauren Foutz

Ericka Macalalad Galindo

Stephanie Elyse Gillman (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Stevie Gillmore

Tetiana Glavatska

Jines Celmar Gonzales

Karina Nohemi Gonzalez Aca

Lascelle Clarence Grizzle

Vanessa Hahn

Kaitlyn Marie Hornsby

Amy Ngoc Dung Huynh

Misu Hyun

Maksym Iatsiuk

Lamin Kejera

Suzanne M. Kim

Yelena Kravchishin

Oratai Kremer

Soo Lee

Sabrina Mahamoued

Emma B. Marlow

Khayree James Kacee McKoy

Alexis Teresa-Nadine Minser

Karl Moraga

Inessa Munguia

Lindsay Orme

Chi Yun Pak

Jesse Javier Chun Palacios

Benjamin Pappuleas

Avalon Perez-Adams

Inna Prokhor

Adara Rodarmel

Nicole Lee Sandell

Sarah Sapp

Nina Tuyet Thi Scharpp

Jenni Lynn Sherman

Marivic Locquiao Simon-Dellinger

Dennis A. Smith

Lexie Dea Snyder

Kellyanne Margaret Suarez

Madison Lynn Thackara

Loni Tran

Stefanie Tran

Ellenjoy B. Villaruz

Nicole Wang

Michael N. Wanjohi

Katyann Annette Wilson

Shari Wong (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Chapter-at-Large)

Nancy Yim

William Yip

SCHOOL OF SOCIAL WORK & CRIMINAL JUSTICE

Master of Social Work

Nigiste Ebrahim Abdi

Deann Bauer

Veronica Dizon Bravo

Michelle Ann Brownlee-Ward (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Charlotte Burns

Augustine S. Canales (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Carlos Castanon

Kelsey Elizabeth Cummins (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Samantha Ellsworth (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Alisa Maria Feliciano

Felix Fernandez

Melina A. Forbes

Hailey Foster

Helena Diane Foster (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Meagan Gallegos

Rachel M. Greene (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Elizabeth Grace Hamre

Joshua Hardwick

Krystalynne Haskins

Charlie Hok

Hindia Hussein

Danielle Patrice Johnson

Alexis H. Jordan

Jaimie Karlstad

Krista Koller

Lauren Kula

Matthew Joseph Lang

Kathryn M. Lupfer

Alexandra Jo Lyyski

Ryan Mann

Bailey Morgan Meade

Averi S. Moses

Jeremy Todd Muskus

Joanne Nguyen (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Adilenne Orbe

Rebecca Powers

Meghan Robbins

Mindy Roman (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

AJ Say’shianda

Kelly Kathleen Scheffer

Katie Seiple (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Elizabeth Steinke (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Corinne Sudduth

Heather Dawn Swanson (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Kloe Joy Swartz

Jennifer Tennyson

Gayhtoo Thaw

Araceli Tovar Carrillo (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Bertha Vazquez

Sabrina Marie Velasco

Gail Josephine Warner (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Shailyn Warnock

BA, Criminal Justice

Mustafa Alsultani

Casey Anne Alvestad-Ereth

Lauren M. Arndt

Manahil Atiq

Rafael Angel Ayala-Romero

Mackenzie Renee Ayers

Angel Javier Barajas

Brian Beck

Grace Margaret Bisogno

Sha’Niya Black

Brandon Nicholas Bledsoe (Alpha Phi Sigma National Criminal Justice Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Zack Joseph Bockh

Stacey Bowen

Christopher Brandt

Victoria H. Briggs

Chase Edward Britten

Madison Brockmeyer

Andrea Elaine Buckner

Christian Andrew Charpentier

Mario D. Chavez Pineda

Keegan Morgan Clark

Grace Cohen

Michael John Craft

Ciera Crone

Binta Daffeh

Gabriel David Dallons

Jennifer Lynn Delp

Kayla Jeanne DiRoma

Andrew Fann

Miroslava Feskova

Cassie J. Fontenot

Samuel Freeman

Maxine Denise Fuentes

Navjit Gill ‡

Arianna Denyce Gomez

Carlos Gonzalez Razo

Lindsey R. Goss

Faiz A. Gowani

Nathan Edward Hadley

Kendal Hammond

Thomas Hansen

Sanise Antoinette Henry

Amanda Huff (Alpha Phi Sigma National Criminal Justice Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Jeenho Yi Jeon

Pengyao Ji

Madison T. Jiles

Jessica Lynn Johnson

Auzhinae Trinity Johnson-Bennett

Reid Johnston

Trevor Joubert

Brandi C. Kalmbach

Joseph Yong Kim

Victoria Lozano Garcia

Jacyn Anne Lyons

Melissa Ma

Elizabeth Mason

Alma Mejia Hurtado

Aldo Mendoza

Tom O’Malley Meskil

Christina Metzger

Aylin Millan

Hallie Marie Monson

Jacqueline Morales

Kaelee Breann Murphy

Cory Dwayne Newton

Carly Loy Norton

Esther Nzabanita

Daniela Olverasanchez

Taylor Denae Owens

Charlene Peck

Cooper Jay Pethick

Sydney Sivahn Phelps

Rebecca Potter

Daniela Quiroz-Anaya

Sara Ricca

Rick Rivas

Savannah Noel Robinson

Ryan Isaac Rothman

Nathan Quinn Samanmit

Simrat Kaur Samra (Alpha Phi Sigma National Criminal Justice Honor Society, UW Tacoma Chapter)

Yajaira Delfina Sanchez

Elijah M. Sano

Kristina A. Shatalova

Babandeep Singh

Gurwant Singh Somal

Randy Son

Douglas Southwick

Keeley Shaye Speck

Kaitlyn Stimach

Joshua Sutton

Negar Taghizadeh

Kayleigh Mae Taylor

Megan Lynn Toney

Alesia Michelle Torres

Jada Ariana Torres

Mohagani L. Townsend

Martino Tran

Cassidy Marie Trevors

Edgar Velasco

Bryan Vides Cardoza

I-Hui Wang

Kalysha M. White

Jaylyn L. Wong

Christopher John Wood

Leamon Johnson Woodley III

Shelton M. Wright

Divine Alexa Yagumyum (Alpha Phi Sigma National Criminal Justice Honor Society, UW Tacoma Chapter)

BA, Social Welfare

Faith Abeyta

Jowhara Ahmed

Melanie Alvarado

Tamara Kira Bauer

Lavenia Marie Billy

Jessica M. Boutte

Wendy Bracamontes

Kristi Ann Breton

Sara Cotes

Jeyyonce Cuevas

Salem Betselot Debebe

Sundus Dirie

Monzerrat Dominguez

Cat Esposito

Emily Faber

Steve Ferris

Leah Folden

Kaarina Gilchrist

Margarita Gonzalez

Renee Anne Marie Guzman

Lizette Harris

Shea Hawkins

Walter Preston Heyman III

Cassie Hickson (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Savannah Rio Hollar

Seanna Hollinger

Jerry Igelsrud

Fadumo M. Khayrre

Elizabeth Klein (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Autumn Knoll

Joshua LaMere (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Katlynn Ava Cheryl LaMere

Reyna LaMere (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Maya LeDoux (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Jade Linden

Markieta Deon Marks

Lexzandria Marlene Mercado-Olin

Toycia Sherona Morrison

Jilise Marie Piete

Raine Rushforth

Mariana Sanchez Corona

Ling Sara

Gaysorn Seubglun

Samantha Stump

Kendra Nicole Tabor

Adonai Valdez

Nicole Vaughn (Phi Alpha Honor Society, UW Tacoma Chapter (Social Work))

Lauren Elizabeth Warner

Nathan Kelly Watson

Alena Rose Wolbert

SCHOOL OF URBAN STUDIES

MA, Community Planning

Emelyn Samantha Hernandez Alarcon

Ashleigh Renee Williams

Kyla Wright

MS, Geospatial Technologies

Eric Michael Anderson

Brandon Douglas Couch

Ryan J. Gaschel

Chian-Yu Huang

Jemin Kang

Andre C.D. Martin

Chiaki Matsuno

Jacob Dakota Root

Austin Santamaria

Steve Schultz

Cameron Steiner

Tom Truong

Isaac Van Mechelen

Heather Warren

BA, Sustainable Urban Development

Julie Rose Ball

Paulette Nicole Brown

Ruth E. Durbin

Liam Fisher

Conor Flannigan

Alan Foote

Drew Michael Goffeney

Jenn Hoffmann

John Kamau

Shehbaz Zubair Khan

Olivia Snell

Yuna Wada

BA, Urban Studies

Emilee Brigitte Adamski

Gabriel Reece Clark

Aaron Reid Garland

Darryl Holman

Jonathan T. McQuerter

Patrick Nance

Gina Marie Owens

Cathy Salausa

Eva Maria Vesmanova

Jaden Weatherspoon

Shaitan Wilson

Joshua R. Yeager

BS, Urban Design

Dennis Adjetey

Cypriano Rafael Amadeo III

Jorel R. Deleon

Jillian Brooke Hulse-Lew

Stan Way Tung Ku

Konstantin Slobodyanyuk

Chan Hong Thourk

