UW TACOMA CLASS OF ’18

Degrees are awarded on completion of all requirements. Listing in this program doesn’t indicate that all requirements are met. Some graduates are not listed in compliance with their privacy directives. *Indicates double degree.

DOCTORAL DEGREES

Education

Doctor of Education

Leander L. Yazzie

MASTER’S DEGREES

SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY ARTS AND SCIENCES

Master of Arts in Interdisciplinary Studies

Tre Alexander Carver

Karin Crelling

Russell William Hansen

Jaynetha Robinson

Rachael Anne Williamson

Jordan Lee Woolston

SCHOOL OF EDUCATION

Master of Education

Emily Nicole Ader

Carolyn D. Balderston

Arthur Andrew Baldwin

Amanda Margaret Balera

Felicie Ann Becker

Caitlin Nicole Berge

Connie Berrysmith

Kelsey M. Bidwell

Anna Elizabeth Bisch

Devony C. Blowers

Christine Ann Boeker

Rachel M. Broberg

Melanie Christine Carter

Jenna Nicole Caya

Mengjiao Chen

Michelle Choi

Becca Christenson

Daniel Patrick Kingsley Crawford

Donald Lloyd Crider

Angela Darling-Radford

Camille R. Duez

Danylle Leanne Edson

Lauren Eyer

Jessica Erin Fay

Kelsi Finney

Bintou Fisiru

Elizabeth Flavors

Haley Gerking

Karen Grove

Michelle Hamilton

Elena Hanson

Arianna Happy

Angel Rashell Harshaw

Lacey J. Heinz

Hannah Schell Holtgeerts Brenlan

John Huson

Esther Josenilda Infante

Cameron R. Jarvis

Alison L. Johnson

Breahnna M. Judge

Matthew Kaz

Terri Jean Klusman

Elizabeth A. Knode

Lucia Kryger

Yiming Lin

Diana Lopez Teeter

Emily J. Lycette

Philip Marr

Lidia Marroquin

Jennifer L. Mayes

Lindsay McAfee

Emily Marie McGee

Savannah Lee Milford

Nicole Newman

Lisabeth Davel O’Neil

Willen Anne Oviedo

Martha J. Perryman

Spenser W. Phelan

Sheila Powell

Kyle Landis Roffler

Cely A.T. Rohr

Ana Romero

Zachary T. Ross

Brendan Eric Schimpf

Megan Kathleen Sherrod

Lauren Sincero

Amber Slosson

Stephanie Song

Tiffany Souliere

Michele Struna

Rachael Sukola

Brenda Lee Thompson

Rachel Totten

Polly Ellen Towle

Marta Elizabeth Watling

Ronald E. Webb

Molly P. Winn

Ali Wood

Samantha Arlyn Woods

Lianjun Yang

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Master of Science in Computer Science and Systems

Radhika Agumbe Sridhar

SaranyaDeviAthmalingamRavishankar

Spoorthy Balasubrahmanya

Jesse M. Bannon

Karthick Chandrasekaran

Weijia Chen

Swetha Chinthalapati

Rituja Dange

Sakina Das

Aaron Devlin

Ibrahim K. Diabate

Yuyang Ding

Inno Irving V. Estrera

Jugal Niketan Gandhi

Megha Garaga Manjunatha

Tejaswi Ginuga

Vishaal Gopalan

Tejaswi Gorrepati

Sonal Goswami

Prasannakshi Grandhe

Daniel Lee Gray

Shilpa Gundrathi

Sonam Gupta

Anurita Gupte

Shalini Hallimysore

Ananthapadmanabha

Jiaming Hu

Nursultan Irgaliyev

Deepika Jain

Zelun Jiang

Sruthi Jogi

Ming Hoi Lam

Ping-Han Lei

Cheng Li

Qiaozhi Li

Jiacheng Liu

Brandon Alan Lioce

Nithin Mahendran

Bharathi Manoharan

Jonathan A. McFadden

Nick McKinney

Fahad Muzaffar

Khanh-Dung Nguyen

Brandon Lee Olson

Jie Pan

Sachin Mohan Parambath

Alexandra Pawlak

Ratna Kameswari Prabhala

Zijun Qu

Amruthaa Rajan

Srinidhi Ramadurai

Chaitra Sahukar

Gurumurthy

Sayana Saithu

Muhammad Waleed Sehgal

Yue Shen

Ashwini Shinde

Navjot Singh

Paranjit Singh

Shafali Singh

Smruthi Sridhar

Yashaswi Tamta

Jowy V. Tran

Sowmya Vasudeva

Minh Nhat Vu

Mengting Weng

Shihui Xia

Kuangdi Yu

Yuyang Yu

Bin Zhang

Pai Zhang

Zheng Zhou

Yu Zhuang

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

Master of Cybersecurity and Leadership

Mustafa Alqaysi

Mohammed Aziz

John Seidu Bako

Harini Balachandran

Francisco Campbell

Juan Chaves

Marc Coady

Justin Crane

Bill Creasey

Michael Steven Dunham Jr.

Charles Gibson

Angela Ramos Henderson

Tracie Tuyet Huynh

Waleed Ibrahim

Richard Infusino

Joseph Ray Kauer

Benjamin R. Kolar

Douglas R. Kroll

Ntumpha P. Mwanza

James F. Peterson

Fredrick L. Proctor

Nathan Russell

Mahadi M. Saeed

Joseph Sewell

Kinal Shah

Parth Shah

Jennifer S. Smith

Brian Swisegood

Evan Towner

Thompson P. Veras

Robert T. Young

Prinz N. Zeck

MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

Master of Accounting

Melanie Jane Aamidor

Joseph Ronald Angevine

Andrew M. Cartica

Shay Eric Davidson

Yuhan Feng

Anne Fiddler

Robert Scott Forbes

Robert C. Gulley

Liuchunxiao Huang

Rachel Kathleen Kaes

Cody Kuzior

Thu Le

Michael Brian Lyman

Robert R. Martin

David Shigeru Matsumoto

Junjun Mo

Keoni Kenneth Moniz

Vinita V. Narayan

Sihan Ning

Ziru Niu

Aili Qiu

Chris R. Rakunas

Savanna Li Salas

Trenton Mychael Simpson

Mandeep Singh

Lisa U. Smith

Hui Suk So

Chuxi Tang

Ava Maxwell Taylor

Alex Jessie Thomason

Muqing Wang

Erin Weaver

Kady Whittaker

Ya Xiao

Ran Yan

Xuefei Zhou

Master of Business Administration

Philemon Agyei Yeboah

Brion Dior Baker

Kathryn Alise Byers

Grace Nicole Cambra

Josh M. Christiansen

Joshua A. Clearman

Keil Drescher

Lewis Thomas Griffith

Ariel Anna Gustanski

Michael Hanks

Latasha Nicole Hernandez

Trey Herndon

David Hoeveler

Karen Janz

Navjot Kamal

Morgan A. Kelley

Phillip J. Kim

Julianne Lasch

Dean Phillips

John August Rogers

Christopher L. Ruiz

Master of Science in Business Analytics

Francisco Autran

Jonathan W. Blowers

Aaron Blue

Janey Cabuco

Michael E. Cantrall

Ali Dehghani

Anthony Falteisek

Snehal Chandrakant

Gadekar

Alagu Shankar Ganesan

Anchal Gupta

Rishi Gurung

Logan Spencer Hickman

Michael Hunter

Rizul Jain

Nehal Jani

Viphonsith Kaseumsouk

Tyler C. Kight

Fajar Lodhi

Aniruddha Mukhopadhyay

Vasudha Mulakaluri

Venkatesh Patil

Varsha Rathnam

Navinkumar Sekar

Pooja Sheth

Dev Shrestha

Serik Smagulov

Soukry Sop

Varalakshmi Tyaggarajan

Pracheta Vidyanta

Sergio Villasenor

James Clifton Young III

NURSING AND HEALTHCARE LEADERSHIP

Master of Nursing

MaryBeth L. Boyce

Terri Noreen Byers

Emily C. Cartwright

Stacey Jo Chochoms

Crystal A. Collins

Bonni Cox

Michele K. Dwyer

Catherine Ann Fairhead

Cheyenne S. Heaton

Cheryl Hurley

John Maina Kagwe

Angela S. Knox

Maricel O. Long

Allison Miller

Denise C. Mills

Sandra Olson

Rema R. Perry

Melissa Smith

Luzmarina Tejada

Leena Voradeth

Debra Marie Willis Brogan

SOCIAL WORK AND CRIMINAL JUSTICE

Master of Social Work

Sohui Andre

Joseph R. Braylock

Jennifer Marie Brown

Traci Burg

Julian James Chavez-

Gamez

Katie Jean Christman

Joshua C. Cook

Elaine R. Costales Angeles

Kyle L. Dennehy

Maryam Ahmed Diriye

Brad T. Farmer

Amanda N. FiveThunders

Sarah E. Friedman

Teresa Cindy Gaiser

Amanda M. Glass

Alicia Rosalia Gonzalez

India Alexandra Irons

Kelly Keolalani Kalalau

Nancy Kuhuski

Kelli A. Lafranca

Sandra S. Langford

Carla Elise Lopez-Wilkerson

Jamie Noelle Morrow

Aaron Myracle

Elizabeth Marie Noll

Tracy A. Osburn

Rita Johnson Palmquist

Sorya Linda Pao

Melissa Lynn Pederson

Victoria Anne Purnell

Maria Guadalupe Reyes

Alanna C. Robertson

Jessica Rueber

Shandace Mae Schaefer

Stacy Lynn Scott

Sydney Screws

Isatu Sidibe

Tammy D. Simon

Anita R. Snyder

Jonathan Randel Srsen

Susan Marie Sullivan

Elizabeth A. Terpening

Kent Silver Thomas

Alicia R. Valencia

Danielle Van Wagenen

Dawn Heather Vrentas

Julie A. Walker

Sara Walker

Rachel York

Jamie L. Young

URBAN STUDIES

Master of Arts in Community Planning

Benjamin Herndon Fincher

Karina Haaseth

Marie Anastasia Hofmann

Sarah Lynn Koestler

Eric Matthew Lane

Lauren Elizabeth Miles

Anneka Teresse Olson

Garrett MacWilliam Stone

Jeremy Charles Trenhaile

Ed Winkley

Master of Science in Geospatial Technologies

Corrine C. Armistead

Fikadu Lemmessa Balcha

Kevin Gregory Bogue

Floyd Bull

Bennett James Clark

Stu W. Heath

Austin Jennings

Damanveer Singh Kang

Brandee R. Knight

Janelle Christine Kueck

Anna P.S. McDermott

Azad Islam Mohammed

Patrick Ray Duenas Murphy Jr.

Matt Sayler

Matthew Yutmend Seto

Nathaniel Douglas Wisness

BACCALAUREATE DEGREES

SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY ARTS AND SCIENCES

B.A. American Studies

Brandon Lee Dawley

Amie Nicole Dillon

Andre C.D. Martin

Kimi Mattos

Ali Smith

B.A. Arts, Media and Culture

Beck Adelante

Brandon James Allen

Christian D. Boettcher *

Conner A. Budrick

Maria Elena Butler

Shun Hei Esther Chau

Natasha Marie Christianson

Brianna Criddle

Chehala N. Fisher

Brian M. Fletcher

Kate Allyson Gipson

Amber Yang Guo

Kaden Kurtis Harmon

Matthew David Headley

Thomas Enrique Hernandez

Seth M. Jans

Linda Kelso

Karen L. Kind

Tesa Jasmene F. Madrid

Tarik Hassan McKenzie

Eunice Min

Alexis Nicole Montague

Erica Palman

Preston Faith Kahealani Palmer

Joanna Roberts

Angelique Monique Savorn

Anne M. Smith

Azrael Tuchenhagen

Si-I Un

Danielle Anne Vialpando

Raven Nicole Walker

Rachel Leah Walton

Audrey Weber

Jessica Nicole Whitney

Kyra Ann-Marie Williams

Briana Donyelle Wilvert

B.A. Communication

Sahal Ali Abdi

Fadumo Asad Abdirahman

Puni Alafaio

Daud B. Ali

Tatyana Anderson

Vitalina I. Argirova

Yazmine Avila

John Hyun Bae

Tiffany D. Blevins

Viviana Campos Xavier

John C. Campos

Alicia Lynn Cassell

Katherine Kord Chambers

Christian Haram Chang

Grace M. Chapek

Pak Chau

Xi Chen

Yawen Chen

Julia Mona Cramer

Rachel M. Crossen

Monica Cysensky

Amber De La Torre

Christian Mendoza DeLeon

Danni Marie Derrickson

Jenna Anne Dougherty

Marisa Fowler

Rachel R. Glasgow

Tyler J. Graves

Logan Jeffrey Grealish

Mallory Elizabeth Green

Fahmi F. Guled

Nadia Keren Gutierrez

Fersat Khalit Haji

Kyle Emma Harris

Angelica Hernandez-Villalpando

Keyonti Sharae Hilliard

Sarah Lynn Hopkins

Allison M. Howard

Jonatthan Jean-Pierre

Gabriel Martin Jimenez

Sinead Zora Jones

Sydney Jones

Zakari Helen Joy Kaletka

Martin Edward Kastner Jr.

Linda Kelso

Shane Joseph Knecht

Kai Christian Lake

Alexander Scott Larson

Phoebe Leung

Alyson R. London

Chris James Longhurst

Nichole Marie Lyons

Michael A. Malek

Jenna Lee Marquez

John Matthews

Johanna McHenry

Nichole Renae McHugh

Jaylon Shelby Dumo Mensalvas

Litthisack Mithong

Farhan J. Mohamed

Hannah Marie Monen

Alexis Nicole Montague

Peter Moon

Sean Adrian Navarrete

Tyler Michael Nelson

Dominique Nguyen

Jenny Kim Nguyen

Kelly Nicole Nguyen

Randy Khang Quoc Nguyen

Tien Nguyen-Le

Malinda Marie Osborn

Alec Julius Pallasigui

Elijah Hyun Park

Lexi Chaykin Parry

Lauren Elizabeth Peiguss

Cody Myka Phanekham

Aaron-Jacob Llesis Piega

Lindsey Marie Powers

Alaa N. Rabaia Sr.

Sophia L. Ratajczak

Rubi Reynozo

Alleyxe T. Rosario

Jeffery Salazar

Benjamin Ian Scott

Reshlene H. Sigua

Ay’sha Na’cole Singleton

Sarahana Love Smith

Meridith Grace Sobocinski

David Sokolan

Sophia Ellen Sonovich

Wesley Allyn Sperry

Meiling Sara Sproger

Jamison Anthony Stephenson

Zhiheng Sun

Promepetch Nut Suwanchote

Ciara Cecilia Ciriaco Swann

Lily Tesfaye

Emily Ann Tharp

Dominique S. Thomas-McCullum

Danica Tol

Kelly Tyrrell

Cindy A. Van

Alexander C. Walburn

Devin Yun Walter

Kuan-Chuan Wang

David A. Weaver

Katelyn Grace Weide

Frank James Wenn

D’Andre Quinton Williams

Megan Alysse Wilson

Rachel Wood

Yichen Xiao

Starla Yen

Ya Zhan

B.A. Environmental Studies

Ernesto A. Alegria

Darren Kusterbeck Aseron

Ashley Elizabeth Bachmann

Brandon Taylor Brooks

Regan C. Churchill

Stevie Marie Collins

Allison Nicole Cruz

Tanya Renee Eison

Rachel Lynn Fladager

Hajjinefi Frayre

Taylor Hewett

Suji G. Kim

Duncan McPherson

Kellsey Katherin Millet

Ignacio Rabago

Heather Ann Rawley

Rachelle Renee Ryken

Zoe Ruggiero-Diehl

Brandi M. Singleton

Justin Yoonsuk So

Janessa Kay Spurgin

Tanner L. Stillwell

Chelsea M. Sturgal

Robert M. Todd

Andrew James Watson

Noah Elliott Wingard

Robbie Wood

B.A. Ethnic, Gender and Labor Studies

Gage Adkins

Jaimie Cook Ahlquist

Nabat Ahmed

Yuliana Ambriz

Ebony Arione Cherrice Barnes

Bryan Gregory Barnett II

Mercedi Benien

Angie Suezanne Clayton

Hodan A. Dahir

Emmiyan Ferro

Reesha L. Flavors

Savontai LaRohn Freeman

Ashton Laurel Gatsby

Jet Hegenauer

Nicole J. Hewin

Natasha Hollingsworth-Ford

Caitlyn Lorine Johnson

Katie Li Min Juhnke

Kalei N. Kalanui

Mkeil Damahl May-Ball

Tahir Morris

Sara Nader

Tia Notti

Christopher Michael Oliver

Sara Reed

E. Desiree Richards

Mayra Rivera

Ryan Kindred Rothschiller

Marleny Coral Silva Velarde

Damion W. Smith

Judy Svann

Kendy Q. Trinh

Autasia Victoria Westerlund

B.A. History

Taran Samual Agar

Tracy Alison Atencio-West

Aric Barrett

Kevin Jeffrey Boyce

Milan Stuart Bracken

Colin E. Brown

Michael Arnold Chavez Jr.

Thomas Edward Clark

Margarete Elisabeth Crelling

Rachael Kaitlyn Davis

Garrett Dettbarn

Bo S. Dudley

Brian M. Fletcher

Yueyang Hu

Hannah Marie Johnson

Kristin Renee Kindermann

Blake H. Kummer

Ethan D. Leyva

Janna Miles

Caitlin Danielle Monroe

Josiah T. Pollock

Jordan Pourakbari

Olivia Joy Purnell

Ofelia Guadalupe Sanchez

Theodore Samuel Schiro-Miller

Joshua J. Scullin

Alexandria Senesac

Ries Marianne t’Sas

Robbie Wood

B.A. Interdisciplinary Arts and Sciences

Fazeema Bano

Barbara Renee Bartolatz-Littrell

Maya Lynn Beck

Kasi Beith

Allison Nicole Cruz

Stephanie Ying Deng

Sierra R. Diamond

Adam Martin Downie

Lenisa Marie Epenesa

TJ Estes

Georgia Mackenzie Felts

Jolynn Noelle Fiorito

Paige Catherine Frey

Brooke Denae Garcia

Carly Laine Gliva

Shelby Lee Gray

Daris Hall

Danielle Patrice Johnson

Darion Shoghi Kalegi

Jaime L. Kelleher

Emily M. Kesterson

Yvette Killion

Jodi Lynn Kreidler

Maily Thi Ly

Zzachary L. McDonell

Tarah J. Merenda

Reid M. Miller

Omar M. Morris

Meagan Olivia Moseley

Christina Pleasants

Jewelia Hope Rainey

Daysy Rendon

Kelsey Mariah Rowley

Corina E. Sendejo

Josh Standley

Jesse Aidan Torres

Brandi Renae Tucker

Hayley Annelusel Tymony

Enrique J. Ugas

Reagan Carl Voges

Mercedes G. West

B.A. Interdisciplinary Arts and Sciences: Global Studies

Charleen N. Buruiana

Oriana Sylvia Di Fede

Ling Dong

Dwayne Fields

Yungbin Kwon

Shin Hye Lee

Pengpeng Lin

Justin Taran McMoore

Carleigh Mae Williams

Starla Yen

Deanna Zheng

B.A. Law and Policy

Bryan Abejon

Nabat Ahmed

Jeremy Lynn Allen

Kimberly Altamirano

Raymond Bagley III

Jarrod Beauchamp

Adam Carl Birgenheier

Reyna Stephanie Brito

Andy C. Brown

Johnny Xi Chen

Mary Katherine Clark

Herbert Broderick Collins

Zachary Thomas Fish

Hannah L. Graser

Eilee A. Guddat

Gabi Margaret Gutierrez

Aaron M. Hansen

Nakari Anona Henry

Joshika K. Krishna

Meraisha LaVon Larsen

McKenna Anne Le Veque

Erin Ann Massey

Dilan Mohammed

Synclair V. Myers

Autumn Phuongnghi Nguyen

Apple Ortiz

Malia Rae Osborne

Phillip E. Ramirez

Viviana Sarai Rodriguez

Shonda L. Singleton

Tim Francis Tucci

Margarita Varaksa

Lily Wah Lei Wong

Dennis Mikhailovich Zyalik

B.A. Politics, Philosophy and Economics

Marc Andrew Alday

Cascade Pierce Barnett

Bhagirath A. Bhatt

Adam Carl Birgenheier

Katherine Black

Mikaela Ann Branch

Aaron M. Briggs

Casandra Brown

Xinlei Chai

Winnie Chen

Jiacheng Dai

Arwa Mohamed Dubad

Christopher Franklin

Farnsworth

Brynn Christine Fiacchi

Leif Eric Fielden

DeVonte Garcia

Ashton Laurel Gatsby

Sarely Marlene Gonzalez

Muye Guo

Aaron S. Guzman

Luke Aaron Jacobsen

Chad Huntley Jenkins

Amy Marie Johnson

David Vitaliy Kirichenko

Jared Alan Kono

Jessica Lee

Hongyu Li

Drew Lowe

Leidy M. Martinez Bodre

William Whitaker Monkman

Joshua M. Moore

Shaffi Bile Osman

Qidan Pang

Susannah Piercey

Courtney M. Rivera

Rolando Robles Valencia

Kendra M. Senecal

Alizabeth Kelly Settergren

Brian Sinden

Connor Monroe Souza

Angela M. Stoudermire

Adem Suta

Lin Tang

Danica Tol

Oscar A. Trinidad

Tyler E. Trippel

Pei-Hsin Tseng

Lucas Keith Waggoner

Simarpreet Singh Walia *

Yiheng Wang

Emma Allyn Watkins

Charles Raymond Watson

Briana Woodlief

Bo Yang

Ziwei Ye

Fnu Yongdanjiacuo

Xite Yu

Abdirahman Yussuf

B.A. Psychology

Danielle Marie Nneka Agoh

Kymberli C. Allen

Jo Anne Marie C. Ancheta

Tracy Alison Atencio-West

Marcela Avina

Rebecca Anne Azucena

Hunter James Ballou

Samantha Barlow

Logan Christopher Benson

Cayla Marie Berscheid

Sophiya Boguk

Sehar Bokhari

Jessica Janay Bond

Adriana Paola Bonilla

Tatiyana Branco

Andrea Britten

Robert Brown

Susan Brown

Akyia Ariel Buford

Eric Wayne Butler IV

Tasheca Donnisha Butler

Lena Kaye Carkeek

Susan Maria Casey

Presley Caudle

Brynne A. Chamberlain

Troy Charlton

Kari Nicole Cline

Emily Renee Clouse

Jakob J. Coffelt

MacKenzie Colson

Sean Matt Culver

Elizabeth Marie

Cunningham

Windy Dang

Brendan M. Davis

Autumn G. Diaz

Paige Taylor Dieckman

Liana Marie Diga

Stteffany Duran

Naomi Rose Edmondson

Daniel R. Englund

Emmiyan Ferro

Gabrielle Thorey Folino

Selina Michele Fragoso

Sydney Anastasia Freutel

Vanessa Diaz Frias

Carol Ann E. Fuchs

Sandy Fuentes

Jesse A. Galt

Ivie Gaudette

Megan Clare Gettis

Madilynn Dawn Gomez

Sarely Marlene Gonzalez

Austin Matthew Goodman-

Borgstrom

Kimberlee Sue Gorton

Zoe M. Greer

Sarah E. Gunion

Jolene K. Harris

Kammi Lynn Helm

Amy Joy Hicks

Halimatu E. Hill

Tamara C. Hill

Ismahan Jamea

Edwin L. James

Tylor Travis Jensen

Kylee M. Jewett

Maria Janae Johnson

Payton Alexander Jones

Beatrice Njoki Kinyanjui

Alyssa Rose Kreiger

James Kuhn

Kathleen Elise Kurtti

Yu Ching Tom Lam

Lily Nguyen Lamb

Lillian Rose Lampe-Martin

Sheridan Ann Lantz

Lindsey Marie Larosa

Natalie R. Lawrence

Kathy Cherish Anne Le

Alexandra Justine Lee

Jessica Lee

Kwonhee M. Lee

Oniel Lemus

Cory Lewis

Jamie Margaret-Ann

Lindley

Gionelli Marie Lopez

Bryan Edward Lougheed

Nicolas Robert Lowell

Khristina Manivanh

Kayle J. Manley

Rosemary Ann Mann

Hanna Maple

Joshua Benjamin Marks

Andre C.D. Martin

Shaneea La’Mell Martin

Natalia Rebecca Masterman

Theresa M. Matheson

Bailey Daneay Maunders

Sandra Rubi May Adrian

Sarah Sablich McFall

Joanne Marcelle McFarland

Jessica Nicole Meadows

Edward Melendez-Barradas

Boston Menard

Ioana Alexandra Mihalascu

Yohan Moon

Anna Noel Moore

Madison M. Moore

Devin Cherie Mygatt

Anh T. Nguyen

Monica S. Nicks

Sanya Nijjar

Jessica Catherine Rose Nuse

Jaqueline Orduno

Shelly Nicole Orr

Kishmira I. Osmanli

Skyler E. Overstreet

Kennedy Elizabeth Parker

Kristen Piephoff

Brittany Lynn Portugue

Faviola Quiroz

Wesley Scott Rainey

Arageme Beatriz Ramirez

Lisa Ann Rapien

Aaliyah Ramirez Riedel

Meghan Robbins

Sierra Roberts

Rachel J. Roewer

Vitalina Andreyevna Rossiytsev

Marina Elisabeth Rozey

Jeremiah Ruprecht

Ashley Isabelle Salinas

Shailyn Sanchez

Jeremy P. Santos

Shawn Henry Schulte

Andrew Joseph Seibert

Ericka Alexandria Silla

Mitchel A. Spry

Rebecca C. Stuart

Sean Hideo Sumida

Bonny Swanson

Charles Martin Sy

Davina Marie Taylor

Shannon R. Taylor

Heather Nicole Thompson

Laura Victoriya Tokhvre

Kendra J. Tsujikawa

Emily Ann Tyson

Brooke Mackenzie Ulmer

Kaylen Tianna Vine

Hue Lien Vo

Bobby Chuan Wang

David A. Weaver

Amy T. Wesson

Kimberley Anne White

Kaitlyn Marie Wilkinson

Charissa A. Wong

Angela Yu

Deanna Zheng

B.A. Spanish Language and Cultures

Angelica Hernandez-Villalpando

Ryan Montgomery Krueger

B.A. Writing Studies

Brittany Ann Barnhouse

Maya Lynn Beck

Heather H. Choi

Nathnel Debebe

Stephanie Lynn England

Marissa Grace Espino

Kelsey S. Ferrenberg

Michael Paul Free Jr.

Erin Hughes

Erin Klein

Allison Kay Kruse

Miranda Lynn Laberge

Kristen Riane Lawson

Pearl Heejin Lee

Marcela Martinez

Jamie D. Mauricio

Toan Phu Quy Nguyen

Cory Nickolatos

Preston Faith Kahealani Palmer

Manveer Parmar

Robin Ann Paterson

Christine L. Pizzano

David D. Price

Christine Lago Robles

Poonam M. Sabhaya

Jonathon Tschurwald

Alissa Mai Khanh Tu

Riley Christopher Wirfs

Christopher Lee Wu

B.S. Biomedical Sciences

Pragya Adhikari

Sean A. Ahrens

Aaron Arzaga

Sehar Bokhari

Mylissa A. Bowlin

Nam Le Duy Dang

Abi Deleon

Ashlynn Alexandria Felker

Vanderbilt Romares

Gaditano Jr.

Sabrina M. Gan

Ramon Miguel Garza

Gerald Hilario

Tatiana Brieanne Hyldahl

Melissa Jimenez

Jess Kern

Adam A. Knyaz

Charles Donald LaRocco

Amanda Ya-Yee Lee

Claire A. Posadas

Adam G. Prince

Jazmin Sanchez

Sara Stewart

B.S. Environmental Science

Joseph Vinson Napalan Aguilar

Austin C. Arant

Joseph Elwyn Bell III

Michael A. Benjamin

Shannon D. Black

Douglas Michael Bonno

Melissa Marie Brainard

Sabrina Marie Brentin

Jacqueline Busby

Stephanie Elizabeth Dickman

Justin Michael Drake

Kevin Hoang Du

Nickolas Dyer

Mary Rose Eldridge

Lionel Estrada

Michael B. Gabbard

Ryan Hanley

Krystal Cass Hedrick

My Duyen T. Huynh

Jessica I. Kelsey

Ezra U. Lopez

Longwai Lui

Nolan Hunter Kenji Magee

Jade Alexis Markley

Kimberly Oliva-Membreno

David Kamsiyochukwu Onyali

Mackenzie Lee Partridge

Eric Neal Pendergrass Jr.

Natalie E. Ries

Erica Shanahan

Sathoun Wang Sok

Sarah Marie White

Christopher Lee Wu

Kathryn Rose Zentner

Ken Wuhui Zhang

B.S. Mathematics

Benita Frances Beale

Stephanie Monique Christensen

Victor R. Fontaine

Jonathan Garnica-Perez

Emily M. Hoang

Rui Huang

Hannah Juel

Ruvim Romanovich Klimenko

Yanze Li

Matthew Michael Lyons

Joshua R. Melanson

Jana S. Moore

Duc Minh Nguyen

Zachary Ryan Schmitz

Sathoun Wang Sok

Chenkai Wang

Qi Xue

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

B.A. Computer Science and Systems

Jasvir Kaur Dosanjh

Brendan H. Kim

B.S. Computer Engineering and Systems

Brian Scott Boon

Alan Cardy

Kevin Dale Couture

David T. Hudson

Hao Quoc Le

Ramses Peter Madakson

Brandon Mitcham

Seana Airyen Morgan

Thien Huu Nguyen

Augustus James Penley

Warren Neil Penny

David Thomas Vercillo

Allan Yu

B.S. Computer Science and Systems

Hanan J. Abdo

Jacob J. Ackerman

Amanda Lynn Aldrich

Ibrahim Saud Alshubaily

Bryce Anderson

Casey Gene Anderson

Jon F. Anderson

Travis Arriola

Alisher Baimenov

Alec Michael Bain

Travis C. Bain

Mamadou S. Barry

Youcef Yacoub Bennour

Jimmy Dean Best Jr.

Morgan Danger Blackmore

Dmitriy V. Bliznyuk

Christian D. Boettcher *

Loc Gia Bao Bui

Hyung Jin Byoun

Hui Ting Cai

Bridgette Christina Campbell

Colin A. Casey

Athena Ysabel Castillo

Zachary Allen Chandler

John J. Chang

Phansa Chaonpoj

Chad Chapman

Peter Mideum Chu

Shaun Coleman

Zira R. Cook

Robert William Cordingly

Kevin Dale Couture

Connor McCray Cox

Dakota James Crane

Todd Crane

Patrick Cruz

Jasmine Nicole Dacones

Mustaf M. Dahir

Christopher Dale

Stephanie Day

David Dean

Simon Henry DeMartini

Helen Mezgobo Desta

Khoa Minh Doan

Jack Eby

Patrick Eddy

Garrett Paul Engle

Mahad Ahmed Fahiye

Kerry Takashi Ferguson

Jorie Fernandez

Keldon Fischer

David Adam Foster

Irene Fransiga

Matthew Frazier

Marshall J. Freed

Joe Alexander Fried

Brandon Michael Spencer Gaetaniello

Alberto Garcia Salas

Elisha P. Gentry

Brian R. Geving

Ahana Ghosh

Arwain Edward Giannini-Karlin

David Randal Glines

Akshay Goel

Gardner Patrick Pedro Gomes

Vadim Mikhailovich Goncharuk

Giovanna Sophia Graciani

David Guerrero

Kirtwinder Singh Gulati

Calvin Daniel Gunther

Dino Hadzic

Christopher Hall

Dongsheng Han

Jenna Rae Hand

Daryan Thomas Hanshew

Walter Fred Hanson

Myles C. Haynes

Walker Hays Hertel

Scott Hiraki

James Siu Ho

Varik Hoang

Josiah Cole Hopkins

Tyler Carroll Horn

Stanley Hu

Binh Hue Hua

Michael Henry Humkey

Matthew Hyunwoo Hwang

Alyssa Reese Ingersoll

Abdullah Islam

Daniel Ivanov

Jane Elizabeth Jacobsen

James E. Johnston

Ian Joseph Jury

Igor Kalezic

Robert Mureithi Kariuki

Doseon Kim

Kaitlyn Shelby Kinerk

Karan Kurbur

Garrett Lahmann

Alexander Lambert

Danielle Marie Lambion

Joshua G. Lansang

Joshua Tien-Mong Lau

Thanh Le

Jordan Eric Leble

Michelle Su Shan Lee

Stevan Alexis Lewis

Timothy Keen Liu

Connor Phillip Lundberg

Dat Ly

Luke G. Manca

Conor Norihisa Marsten

Daniel Craig McBride

Joshua Samson Meigs

Raisa Meneses

Alex Nolan Merk

Dylan Timothy Miller

Brandon Mitcham

David George Mkrtychyan

Mohamed Omar Mohamed

David Monaghan

Cynthia Melissa Mora Olmedo

Seana Airyen Morgan

Donald E. Muffler

Malini Naidu

Joshua A. Neighbarger

Alvin Nguyen

Anh Ngoc Nguyen

Diem-Trinh T. Nguyen

Duc P. Nguyen

Kevin Nguyen

Thien Huu Nguyen

Michael Courtland Nickels

Carter Odem

Parker Hayden Olive

Lorenzo Lee Pacis

Peter Young-Seok Park

Anita Paudel

Augustus James Penley

Warren Neil Penny

Peter Zeno Pentescu

Evan Thomas Pernu

Phu-Lam Duong Pham

Matthew Allen Phillips

Vincent Gene Povio

Michael Damien Quandt

Matthew John Qunell

Kevin Joseph Ravana

Alexander Evan Reid

Cassie Brianna Renz

Taylor Ann Riccetti

James Warren Roberts

Tenma Conner Rollins

Leah M. Ruisenor

Haylee May Ryan

Derick Zachary Salamanca

Yaroslav Y. Salo

Bryan Sands

Gregory Paul Schmitt

Raymond Von Schooley

Dirk D. Sexton

Maryia Shautsova

Evgeniia Shcherbinina

Aimal Shir Jan

Samantha Rae Shoecraft

Harmandeep Singh

Tanvir Singh

Karan Singla

Vidal John Sisneros

Caleb A. Smith

Steven Dean Smith

Sarah Lynne Snyder

Norris Ivan Spencer Jr.

Logan Stafford

Wesley Garrett Stahl

Keith Andrew Stellyes

Harlan M. Stewart

Tyler John Stinson

Ayub Tiba

Cuong Huu Tran

Phuc V. Tran

Ryan Tuan Tran

Maksim B. Voznyarskiy

Thu Le Vuong

Cindy Hsin-Jung Wang

Yulin Wang

Keegan Thomas Wantz

Tommy Warren

Tim Allen Weaver

Walter Merritt Weeks III

Zach O. Wingo

Garrett Ryan Wyler

Thomas Xu

Denis Yakovlev

Louis Jaeho Yang

Timothy Haebin Yang

Zheng Rong Yang

Biirhanu N. Zerefa

B.S. Information Technology

Saba G. Arefaine

Sebastian Alexander Baba

Pranab Baidya

Guneet S. Bawa

Anne Kristine Bell

Quinn Sara Mae Bovee-Naini

Justin L. Bowman

Jacob Louis Burton

Praful Busa

Kingsley Navarro Casayuran

Kevin Castillo

Eugene V. Chopovdya

Christine T. Co

Evan Contreras

Paul Ernest Davis

Cameron J. Eldridge

Chris Gabriel Deng Flores

Julian A. Galvan

Christian Louis Getzin

Bikramjeet Singh

Yashwinder Ghura

Harkaran Singh Grewal

Metasebiya Hailemariam

Seham M. Hamid

Yusuf Hamid

Amin Hassan

Aaron J. Howell

Dillon Patrick Hubble

Ela Marie Colcol Ilumin

Asia Hassan Jama

Sheikh Tijan Jobe

Zackary Michael Jones

Baldeep Singh Kang

Timofey S. Keptya

Jeehoon Kim

Soobin Kim

Zackary Adam Koenig

Siu Ting Lai

Richard Canhrison Le

Zuan Liang

Edgar Kevin Lopez-Allende

Tan Viet Luong

Christopher Diones Macapagal

Ryan Manzoline

Pavel V. Martynau

Fatuma Daud Mohamed

Mohamed F. Mohamed

Miyuki Heather Morris

Rohella E. Munoz

Amanda Nguyen

Bao Van Nguyen

Duy Luan Thanh Nguyen

Ngan B. Nguyen

Solayman Jim Nguyen

Vina Nguyen

Louise Faye Penero Parafina

Rahul Perumal

Suvunna Joe Phhouaypha

Thejai Riem

Nathaniel David Rogers

Armando Sanchez Montoya

Matthew John Santoyo

Christian Lee Scheib

Benedicta Serrano

Bilal Ahmed Siddiqui

Charhat Singh

Rupinderpal Singh

Dollapa Sorra-A-Disaikul

Chanberna B. Srey

Jordan J. Stiver

Henry P. Sun

Tuyet Ngoc Ta

Prince Zyron Thai

Brian Hoang Tran

Daniel Valenzuela

Jonathan Mark VanWinkle

Trevor Ray Vickery

Jose Antonio Villeda-Campos

Thuan V. Vo

Leeza Vuong

Chloe Wake

Eugene Washington

Yi Weng

Thomas P. Widger

Kyle D. Williams

Bisrat B. Zerihun

Xing Zhang

Xingdi Zhou

MILGARD SCHOOL OF BUSINESS

B.A. Business Admin., Accounting

Hibaq Awale Abdullahi

Lauren Nicole Alsin

Salah Eddine Abdellah Amiar

Lovely Mae R. Baculio

Taylor Y. Bartlett

Corey Dennis Berg

Carlie Bergner

Kiara Blas

Katrinna Bowman

Anu Lakmini Bush

Adam Hunter Carney

Xinnong Chen

Olesea Chetroi

Jackis D. Coulibaly

Chelsi Mae Joanne Cruz

Stephen M. Demuth

Erik David Edvalds

Jessica E.E. Fowler

Karla I. Gonzalez

Jennifer Tuyen Hoang

Ngan Ngoc Huynh

Taylor Jacques

Hao Jiang

Jenna M. Jones

He Su Jung

Bailey A. Juvinall

James Kangwoo Kim

Shanna Leach

Adriann Christoffer Legaspi

Megan Kristine Lindgren

Shang-Wei Liu

Sebastian Lucero

Tuyen Xuan Luong

Diamond K. Maggo

Kevin Mattox

Christina M. McCall

Bart James McCullough

Erin Dawn Meade

Amanda Mealer

Kristie Anne Miller

Lauren Lee Ann Nelson

Leann Q. Nguyen

Kailey Marie Norling

Chase M. Nutting

Stephen Timothy Parrish

Austin Lee Perlatti

Monyneath Phy

Aolani Marie Pierce

Mark Quach

Jonathan J. Rivera

Abigayle Kathleen Rose

Jessica J. Ross

Blaine O. Sangston

Marina Spinu

Serhiy Stolyarchuk

Yu Ching Sy

Caitlin Eveen Teo

Brian Thongdymanyvong

David I. Topal

Yvette Wingsum Tran

Alaina M. Valenciano

Andre M. Washington

Sarah E. White

Naphat Wongrattanaphibun

Bradley R. Wright

Xin Xu

Wenxia Yuan

Bryan Anggianus Yulianto

Wenxin Zhang

B.A. Business Administration

Caleb R. August

Aji Bah

Brandi Banghart

Laurie Bui

Joshua A. Bunker

Chris Burd

Amanda Kristine Burks

Nicholle Campbell

Kaitlyn Brenna Cantrell

Brittany Cavin

Nathan Scott Cornwall

Jennifer Cruz

Qi Cui

Britney Ann Davis

Amy Do

Daniil K. Fedoruk

Roman Oleg Gabay

Rouyu Gu

Chad Hitchcock

Preston R. Howard

Melanie Lynn Johnson

Yana Kashtanova

Veronica Kislyak

Brandi Marie Kitterman

Junjie Lin

Brandon Mendoza Llarenas

Gracynn Malone

Riley Matthew Manahan

Rodney Martineau

Roshaan Masood

Brianna J. Maurer

Soniya Sonie Moon

David Pascual

Alana Pili Rathburn

Gabrielle Nicole Robinson

Savannah K. Schmidt

Stephanie Lee Schuur

Genevieve Summers

Jorden Takushi

Maximillian E. Trujillo

Nathan Paul Wescott

Rachel Young

Felisha Rene Zettel

B.A. Business Admin., Finance

Serghei P. Aldabaev

Farah Amon

David Andrusik

Emily Anthony

LaTrisha Sherlonda Armstrong

Abinezer Ayele

Jason P. Belles

Katrina M. Blankmeyer

Jorge A. Bustamante

Zachary Cooper Cassell

Shih-Chi Chang

Julie Choi

David Choun

Ethan C. Christensen

Corrianne Nickole Cook

Johnny Roman Cortez III

Marlon Isidro DeLeon

Penghui Ding

Bogdan Vitalyevich Dzyk

Noah Fowler

Richard G. Fujita

Manbir S. Gill

Nicole Goldingay

Eddie Gonzales

Jazmine Marie Harrington

Nicole D. Hegland

Egal M. Iman

James D. Jackson

Simranjit Kaur

Simranpreet Kaur

Brenda Khamsoksavath

Brian Lee Kinghorn

Hanzhao Lin

Kenneth Jose Linares

Yikun Liu

Valeriy A. Lukyanenko

Malida Luo

Anthony Borhillo Martinez Jr.

Sirena P. Mendiola

Daniel Mendoza

Miguel A. Michel

Vladimir G. Mikshanskiy

Tristan Lee Anderson Miller

Bill Nguyen

Brittany M. Padilla

Davis Chealy Pel

Omar Ignacio Rivas Cortez

Jessica Lynn Ross

Ericka Lyn Schlueter

Megan Shahan

Yama Sharify

Sumerjit Singh

John H. Smith

Mollica Tida Sok

Brandon F. Solum

Kirubel Tamrat

Alejandro Villagomez

Ilona Nikole Walmer

Rick Allen Wettig

Ben Wilson

Shun Yao

Jingyi Zhang

B.A. Business Admin., Management

Breanna Affolter

Brennan Kyle Arnold

Sydney Marie Bertholf

Sunny Singh Bisla

Mark Joseph Brammer

Landon Wesley Brown

Ka Ying Sophia Chan

Xin Chen

Kimberly Anne Davis

Riley D. DeVega

Ilah Dizon

Heather Michelle Ensor

Stephany Ferro

Josiah Furbush

Xuncheng Ge

Megan Goldsack

Kasey Lee Green

Joshua Allen Gregory

Rebecca Hanson

Rigo Hernandez

Manvir Kaur

Tajinder Kaur

Oksana Alex Kustyukov

Paula Nina Capati Lansang

Stephanie Ann Lapiana

Danielle A. Larsen

Sheng Lin

Guy Devonta Maughan

Jackie Marie Merrill

Anastasia Marie Mitchell

Ariana S. Nason

Jocelynn Nelson

Vortanak Nget

Eduardo Luis Owono Ecoro

Omar Perry

Sara Elizabeth Rigg

Heidi Rutherford

Michael Kevin Sajangbati

Jose G. Sarmiento Coronado

Sergey Shamray

Dennis Gene Tackett Jr.

Wood Ming Tam

Connor Orval Theisen

Christi Tillinghast

Kristy L. Tran

Simarpreet Singh Walia *

Sharon Feng Wu

Sage Petra-Emilia Young

B.A. Business Admin., Marketing

Nicholas Samuel Sullivan Adams

Jessica Nicole Applonie

Stanton Kaulana Asing

Jovia Bao

Devina Be

Jeff Bennett

Mario Manuel Cervantes

Marissa K. Chavez

Nicklaus K. Ching

Hee Jin Cho

Yuree Chong

Bailey Dugan

Natalie Beth Newvillamor Garces

Brennen Joseph Giove

Jenica Mae Ventura Gonzales

Josephine Alanis Green

Joshua Daniel Haley

Jesse Paul Hamelin

Jordan Suntaek Hwang

Vanessa Juy

Samantha Joann Kaczor

David Ja’Mar Kind

Amy S. Lee

Kyu Ho Lee

Feifei Lin

Britton Anton Lorentzen

Nam Ly

Jesse J. Monaghan

Trevor Ying Nhan

Jayme Park

Nathan Peterson

Zach Kenneth Place

Alexander Jordan Pouliot

Kiana Robinson

David Matthew Rodriguez

Zahra Yasmeen Sabir

Keith M. Sant

Mindy Lin Steinmetz

Yifan Tao

Namkyu Won

Yifu Zhang

NURSING AND HEALTHCARE LEADERSHIP

B.A. Healthcare Leadership

Julia Dasel Ahn

Samantha Turla Alegria

Najad Omer Ali

Meseret Zelalem Ambaw

Ashley Marie Baillie

Diana Blidchenko

Amreen Kaur Dosanjh

Haiden Nicole Emmett

Molly Christine Engle

Jessica Marie Fleming

Briana C. Fleming-Wright

Alexandra Isabel Franklin

Kirsten Larican Garcia

Ebrima Gomez

Joseph Young Goodfellow Jr.

Felicia Gorun

Olga P. Grigorenko

Jueriya Muhummad Hasaan

Destini Coney Jammeh

June Kimani

Juliya V. Kozlova

Shannon D. Leary

Ashley Lew

Nikki Lu

Ryan Lee Mahan

Danielle Claire Manzanares Danao

Nadiya Mayster

Michele Soriano Mina

Shayleigh Madison Mountford

Yasin Moussaoui

Katrina Joy Newman

Richelle C. Orpilla

Jessica Danielle Roberts

Alejo Robles

Mahtab Salahshoor

Nikki Sherman

Marleny Coral Silva Velarde

Stephanie M. Snyder

Maleehah Ad-Waniyah Tahir

Nora Adriana Terrones

Kellan Houliston Unjian

Annie Souers Watson

B.S. Nursing

Eri Agee

Monica Alvarez

Corina Fermina Arrieta

Kelsey Leigh Austell

Erina Claudia Barrington

Jane Bell

Liliya Belov

Crystal Rain Berg

Carri Beshears

Sheridan Michele Beuck

Kristi L. Bonbright

Mariya Borsuk

Nataliya Borsuk

Breanna Diane Boyd

Kimberly LaVon Braxton

Zulfiya Brooks

Savannah Madrid Bryant

Camai Catlin

Jessica May Cisneros

Marla Joy Clark

McKenna Lucille Coppedge

Maria Cuaresma

Kim Dang

Janelle Rance Deleon

Theresia Ann Donovan

Claire Downhour

Erika Renee Emch

Heidi A. Fanslow

Sisay Faynato

Sadie Nichol Fisher

Vince G. Fontecha

Jolene Lee Fries

Diana Garzilazo

Erin Kathleen Gittins

Jazmyne Graham

Christopher Green

Dawn Green

Sandeep Kaur Grewal

Ron Harris

Jennifer Leigh Hodges

Vanity C. Honculada

Thuy Ngoc Huynh

Van Thi Bich Huynh

Ibrahim Ali Ibrahim

Honeyleen Muscat Im

Savathdy Im

Michelle E. Istvan

Thereasa Marie Jasan

Ariana K. Johnson

Kelsey Marie Johnson

Kelly Sass Jones

Gurtej Kaur

Michelle Kim

MuSeong Kim

Elizabeth Kinyanjui

Tatyana V. Klimok

Crystal Charlotte Kostelyk

Jacqueline Briana Kowalski

Alexandra Taylor Lawrence

Chi Kim Le

Becky K. Leghorn

Chan Ly

Lauren Nicole Mahnken

Bryanne Christine Marsh

Tina Masuda

Anthony Joseph McClusky

Carolyn Milander

Rahma A. Mims

Courtney Elizabeth Eva Moore

Rebecca Mulkey

Christiana Newmann-Godful

Alina Onishchenko

Jonathan J. Orozco

Olga M. Piddubna

Bernice W. Rebutiaco

Galen Sullivan Richards

Jacquelyn Richardson

Jessica C. Ross

Tina Satheesan

Julie Ann Sawyer

Clarice Siy

Kelly Jeane Smith

Svetlana Aleksandrovna Stovbyr

Leah A. Strand

Ronnie Tecsi

Cortnie I. Thomas

Phuong Anh Doan Tran

Dacia R. Uecker

Raiza Villanueva

Elizabeth Wehnert

Monica Ivette Wilmot

Jaclyn Marie Woodell

Johanna Lee Woods

Andrew Steven Yaptinchay

Solomiya Y. Yarosh

Rozina Yemru

Ly Yon

SOCIAL WORK AND CRIMINAL JUSTICE

B.A. Criminal Justice

Jennifer C. Adams

Samy M. Ahmed

Reem Alawi

Vanessa O. Amaya

Christina Ellen Atkinson

Kimberly Barrera

Ahmear Bland

Matthew Nicholas Booth

Jade J. Bridges

Lena Kaye Carkeek

Veronica Rivas Carter

DanNiel Raneigh Chapman

La’Quinia Chenault

Jesse L. Chinen

Sean Sun Chounlamany

Jordan Frederick Clark

Christopher George Coffin

Kyle Christopher Conley

Krystle Lynne Costa

Brent J. Crumbley

Alycea DeLong

Justyne Demers

Amanda Marie Denbo

Shakira Dorsey

Hunter Michaella Ebarb

Natasha Anne Fiske

Charles James Ford

Carol Ann E. Fuchs

Kellie R. Galloway

Emily E. Gaugler

Eilee A. Guddat

Layla G. Guyo

Sheyanne Marie Herron

Halimatu E. Hill

Emily Yuuki Hoashi

Juliana Mary Julich

De’Chanelle Marie Kaimana

O’kalani Kalulu-Finau

Whittney Kragness

Nicholas Krause

Marina Kravcenko

Geoffrey Morgan Lavagnino

Stephanie Barajas Lino

Bryanna Lipscy

Ho Kwan Andy Mak

Jennifer Monic Martinez

Chelsea Lynn Matthews

Riley David McCarron

Amy Christine McMenimen

Kaylee-Shanise Moana McReynolds

Melanie Mesa

Matthew Tipeiti Mila Newman

Camille Marie Morford

Sara Elizabeth Mozeleski

Joanne Nguyen

Bernadette Michelle

Guevarra Pena

Tobi Jean Perrault

Brian Porter

Maximiliaan Frederick

Edward Reygers

Amber D. Rice

Anais Iridian Rosales

Victor Ruiz

Brenda Gabriela Salinas

Bridgit Marie Sevoyan

Gurshandeep Singh

Isaiah Donovan Lee Smalls

Kinchun So

Antonio D. Sotelo

Constance Christine Squier

Katie Gale Stanley

Jill Stewart

Brian A. Strong

Preety Taya

Jane Wambui Thuku

Oscar A. Trinidad

Tye Y. Tschabold

Beatriz G. Turek

David Valdez-Lazo

Lucia Varela

Samuel Jacob Watterson Hunt

Morgan Nikkole Wiseman

Crystal L. Woods

Zachary Mitchell Zebruck

B.A. Social Welfare

Olivia E. Alberts

Aurora Joanne Aldrich

Dylan Anderson

Ariana Elizabeth Baena

Olesya A. Baranova

Kelli Berame

Daniel Brinkman

Jacque D. Buce

Conner A. Budrick

Madison June Burt

Sunny Victoria Cada

Jonathan Cho

Katie Colbert

Christine Cooper

Krystle Lynne Costa

Kelsey Elizabeth Cummins

Meghan Kerr Davies

Icy Serena Davis

Vera Elizabeth Dixon

Eda Egashira

Maria Fernanda Gallo

Tina Goelz

Miracle Deshay Hall

Kanza Hamidani

Brandon S. Hendrix

Lea L. Hermanspann

Tina B. Hernandez

Micky Lynn Hood-Cambron

Vi K. Hua

Chelsey M. Hungerford

Samuel Jacob Watterson Hunt

Hawi A. Ibrahim

Shantell Dominique Jackson

Stephanie S. Jankowski

Alexis H. Jordan

Brenda Catherine Kent

Michelle Tomkham Keowla

Jiyoung Kim

Sophia Marie Lafreniere

Jullie Le

Kathryn M. Lupfer

Amanda Kay Martinson

Adam R. McGhee

Rosalina Portia McKinzie

Fadumo Sharif Mohamed

Maranda Morton

Karina Oscoy

Jesse Alexander Pasquan

Margie Saena Potoa’e

Sharon Somally Prom

Jocelyn Rodriguez

Gabrielle Yeeun So

Robin Richardson Strichertz

Preety Taya

Haven N. Thomas

Ingrid Torres

Gerald Frankie Toves Santos

Whitney O. Warbis

Rachel Alexandra Whitman

Giana Zeigler

Haellie Marie Ziegler

URBAN STUDIES

B.A. Sustainable Urban Development

Lindsey Baldwin

Bhagirath A. Bhatt

Amy Boucher

Michael Louis Byrne

Allie Marie Campbell

Emily Casebeer

Sarah E. Cho

Leah Lynn Chrisman

Gladys Espino

Bambi Sue Field

Roger Hernandez

Shane Christian Hostetler

Seong Min Jeon

Nina Kerr

Leslie E. Kirk

Clara Ngoc-Phung Le

Nicole Maloney

Kimberly Leeann Miles

Gregory Mireles

Michael Owyen

Sarah Annaleece Pyle

Aleece L. Rose

Khanh Gia Tran

Tracie Renee Wrolson

B.A. Urban Studies

Eric Edward Ballentine

Daniel Ryan Blincoe

Grace Bugay

Craig Donald Carlson Jr.

Jacob Vincent Cohen

Manika L. Dhami

Asia Evans

Amy Foreman

Christina Louise Gangl

Marques Shaquan Green

Akeyla Jimerson

Andrew M. Johnson

Jemin Kang

Jesse McHenry III

Adriana Meraz-Gonzalez

Ryan Mitchell

Preston Lee Pinkston

Rafael Roberto Regan

Fischer J. Stewart

Luboran Tang

Daniel D. Woo

Kawika M. Yasumura

And a special congratulations to the graduating Ledger staff:

Monica Cysensky

Natalie Garces

Seth Jans

Fajar Lodhi

Jordan Pourakbari

Sophia Sonovich

Meiling Sproger

Lucas Waggoner

Noah Wingard

Robbie Wood

Like this: Like Loading...